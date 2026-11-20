Șoferii care alimentează vineri, 20 noiembrie, pot găsi diferențe de preț de la un oraș la altul și chiar între stații aflate la mică distanță una de cealaltă. Datele centralizate de platforma Peco Online arată unde se vând cei mai ieftini carburanți din România și în ce mari centre urbane pot fi făcute economii la fiecare plin.

Prețurile la pompă diferă de la o stație la alta Foto: Shutterstock

Benzina cu cel mai mic preț din țară costă 9,09 lei/litru, iar motorina 10,49 lei/litru, la o stație VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, potrivit Peco Online.

Care sunt cele mai mici prețuri în marile orașe

În principalele centre urbane ale țării, cele mai mici prețuri afișate vineri sunt:

București: benzină 9,15 lei/litru, motorină 10,56 lei/litru, GPL 4,78 lei/litru;

Cluj-Napoca: benzină 9,09 lei/litru, motorină 10,56 lei/litru, GPL 4,79 lei/litru;

Timișoara: benzină 9,13 lei/litru, motorină 10,53 lei/litru, GPL 4,85 lei/litru;

Iași: benzină 9,15 lei/litru, motorină 10,56 lei/litru, GPL 4,85 lei/litru;

Constanța: benzină 9,15 lei/litru, motorină 10,56 lei/litru, GPL 4,83 lei/litru.

Dintre cele cinci mari orașe analizate, Cluj-Napoca are cea mai ieftină benzină, în timp ce Timișoara afișează cel mai redus preț la motorină.

Foto: Peco Online

Cât costă un plin

La un autoturism cu rezervor de 50 de litri, alimentarea cu cea mai ieftină benzină disponibilă în țară costă aproximativ 454,5 lei, în timp ce un plin de motorină ajunge la circa 524,5 lei.

Prețurile la pompă diferă de la o stație la alta în funcție de politica comercială a companiilor petroliere, de costurile logistice și de nivelul concurenței locale. Specialiștii recomandă șoferilor să compare periodic ofertele disponibile, mai ales în contextul fluctuațiilor de pe piața petrolului și al variațiilor cursului valutar.