 Prețurile carburanților sâmbătă, 11 octombrie. Motorina, aproape de 11 lei. Unde se găsește cea mai ieftină benzină | adevarul.ro
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Prețurile carburanților sâmbătă, 11 octombrie. Motorina, aproape de 11 lei. Unde se găsește cea mai ieftină benzină

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Prețurile carburanților se mențin la niveluri ridicate în România și sâmbătă, 11 octombrie, prețul motorinei apropiindu-se de pragul de 11 lei pe litru. Față de ziua precedentă, tarifele se mențin constante.

Prețurile carburanților sâmbătă, 11 octombrie. Motorina, aproape de 11 lei.
Prețurile carburanților sâmbătă, 11 octombrie. Motorina, aproape de 11 lei. Foto: Freepik

Conform Peco Online, cea mai ieftină benzină se găsește în Reghin, județul Mureș la 9,94 lei litrul. În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț  este în Albești, județul Mureș unde litrul costă 10,69 lei la stațiile Petrolium. 

Litrul de benzină, în marile orașe costă 10,11 lei în București, Iași și Constanța, 10,09 lei în Timișoara și în Cluj-Napoca.

În ce privește motorina, un litru costă 10,86 lei în București, Iași și Constanța, 10,84 lei în Cluj-Napoca și 10,83 lei în Timișoara.

Litrul de GPL în marile orașe costă 4,71 lei în Timișoara și Iași, 4,69 lei în Cluj-Napoca și Constanța și 4,64 lei în București.

Modificările prețurilor la combustibil în ultima lună

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 4.5%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 21.5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 7.7% ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 39.0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Acciza se menține redusă

Acciza aplicată motorinei standard rămâne redusă cu 25% și în perioada 1–15 octombrie 2026, a anunțat Ministerul Finanțelor, în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026.

Reducerea temporară este menținută pe fondul evoluției cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Astfel, în primele două săptămâni din octombrie, acciza efectivă pentru motorina standard comercializată pe piața internă va fi de 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.

Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, urmând ca nivelul reducerii accizei să fie reevaluat în funcție de indicatorii de piață pentru fiecare perioadă de 14 zile.

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