Prețurile carburanților miercuri, 9 septembrie. Benzina rămâne sub 9,80 lei pe litru în majoritatea stațiilor din țară. Ce se întâmplă cu motorina

Prețul benzinei este în creștere, miercuri, 9 septembrie, ajungând la 9,73 lei pe litru în majoritatea țării. Motorina, în schimb, se menține peste pragul de 10 lei pe litru.

Prețurile carburanților miercuri, 9 septembrie.

Potrivit Peco Online, șoferii mai pot găsi benzină la 9,49 lei pe litru doar în județele Dâmbovița, Mureș și Constanța. În Dâmbovița, cea mai ieftină benzină se găsește în localitatea Lungulețu. În Mureș, se găsește la aproximativ 9,49 lei pe litru, iar în Constanța, 9,56 lei pe litru.

Prețul motorinei este în schimb de peste 10 lei pe litru în majoritatea localităților țării, cea mai ieftină fiind în județul Dâmbovița, unde un litru poate fi găsit la 9,97 lei. În ceea ce privește GPL-ul, prețurile sunt cuprinse între 4,63 și 4,67 lei pe litru în marile orașe.

Cel mai ieftin GPL se găsește în Cluj-Napoca, la 4,59 lei pe litru, în timp ce în București prețul ajunge la 4,63 lei, în Constanța la 4,65 lei, iar în Timișoara și Iași la 4,67 lei pe litru.

Creșterea prețurilor vine într-un moment în care autoritățile au redus deja acciza la motorină la nivelul maxim permis de lege.

Prețurile carburanților au crescut semnificativ în ultimii ani. În 2021, benzina costa în medie 5,69 lei pe litru, motorina 5,65 lei, iar GPL-ul aproximativ 3 lei. În 2022, prețurile medii au urcat la 7,35 lei pentru benzină, 8,07 lei pentru motorină și 4,04 lei pentru GPL.

În 2023, media a coborât la 6,75 lei pe litru pentru benzină și 7,18 lei pentru motorină. GPL-ul a ajuns la 3,59 lei pe litru.

În 2024, benzina s-a vândut în medie cu 7,13 lei pe litru, iar motorina cu 7,30 lei. În același an, GPL-ul a avut o medie de 3,47 lei pe litru. În 2025, prețurile medii au ajuns la 7,32 lei pentru benzină, 7,55 lei pentru motorină și 3,66 lei pentru GPL.

În 2026, media a crescut până la 8,62 lei pe litru pentru benzină, 9,12 lei pentru motorină și 4,25 lei pentru GPL, potrivit datelor prezentate de Peco Online.