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Alertă pe piața aurului: febra investițiilor a declanșat un val de fraude online. Cum funcționează capcana lingourilor ieftine

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Creșterea accelerată a prețului aurului și interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în metalul prețios au dus, în ultimele luni, la o amplificare a tentativelor de fraudă, avertizează reprezentanți din industrie. Fenomenul este vizibil în special în mediul online, unde apar tot mai multe produse contrafăcute, dar și platforme care imită comercianți consacrați, folosind atât imaginea unor branduri cunoscute, cât și apetitul crescut pentru investiții rapide.

LLingouri de aur în bagajul unei persoane
Tentativele de fraudă cu aur au crescut în ultimele luni. Foto aerhivă

Potrivit specialiștilor, expansiunea pieței digitale a aurului a fost însoțită de o creștere proporțională a tentativelor de înșelăciune, în special în spații greu de controlat, precum site-uri neautorizate, grupuri private sau platforme care reproduc identitatea vizuală a unor companii reale.

Prețuri mult sub piață: primul mecanism de atragere a cumpărătorilor

Cele mai multe falsuri se vând pe internet, de site-uri care oferă prețuri mai mici decât piața, mizând pe decizia rapidă a cumpărătorului și pe lipsa verificării detaliate a ofertei.

De exemplu, dacă un lingou de aur de 5 grame costă în mod obișnuit aproximativ 3.500 de lei, există platforme care îl propun la 500–1.000 de lei, adică o reducere de 70–80%. Potrivit specialiștilor din industrie, astfel de diferențe nu se regăsesc în mod real pe piața aurului fizic, unde prețurile sunt corelate cu cotațiile internaționale și cu marje comerciale relativ stabile.

Acest tip de ofertă este construit pentru a funcționa ca un declanșator emoțional, în care cumpărătorul percepe o oportunitate rară și acționează rapid, fără a mai verifica autenticitatea vânzătorului sau condițiile tranzacției.

Clonarea site-urilor comercianților consacrați

O altă metodă de înșelăciune este clonarea site-urilor unor companii cunoscute din domeniul metalelor prețioase. În aceste cazuri, infractorii copiază aproape integral identitatea vizuală a unor comercianți legitimi, inclusiv logo-uri, structura paginilor și descrierea produselor.

În paralel, sunt create domenii web care imită adresele reale, iar utilizatorii sunt direcționați către platforme care par autentice la prima vedere. După plasarea comenzilor, banii sunt colectați în conturi bancare suspecte sau în portofele de criptomonede, iar site-urile sunt închise după ce sunt acumulate suficiente tranzacții.

Odată ce platformele dispar, cumpărătorii nu mai primesc produsele comandate, iar recuperarea fondurilor devine extrem de dificilă, în lipsa unor trasee financiare transparente.

Platforme false create exclusiv pentru colectarea de bani

O altă formă de fraudă, din ce în ce mai prezentă, o reprezintă site-urile construite de la zero, fără nicio legătură cu branduri existente, dar create cu scopul exclusiv de a colecta comenzi într-un interval scurt de timp.

Aceste platforme sunt promovate agresiv în mediul online, inclusiv în grupuri private sau pe rețele sociale, unde sunt prezentate ca oportunități de investiție sau achiziție avantajoasă. După ce se acumulează un volum semnificativ de comenzi și plăți, de regulă în conturi greu de urmărit sau în criptomonede, site-urile dispar complet.

Acest model este mai greu de identificat din timp, deoarece nu presupune imitarea unui comerciant cunoscut, ci crearea unei aparențe temporare de legitimitate, suficientă pentru a genera încredere pe termen scurt.

Rețelele sociale, principal canal de propagare

Reprezentanții din industrie atrag atenția că rețelele sociale și grupurile private au devenit principalul canal prin care sunt distribuite aceste oferte. În multe cazuri, utilizatorii sunt expuși simultan la mai multe mesaje comerciale agresive, ceea ce reduce timpul de analiză și crește probabilitatea de decizie impulsivă.

În acest context, specialiștii în piața aurului atrag atenția că valul de fraudă a fost amplificat de creșterea interesului pentru aur, dar și de ușurința cu care pot fi replicate site-uri și identități comerciale în mediul digital.

Potrivit reprezentanților din industrie, una dintre cele mai frecvente greșeli ale cumpărătorilor este alegerea unui produs exclusiv pe criteriul prețului, fără verificarea sursei sau a autenticității vânzătorului.

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