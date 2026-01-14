search
Nou record istoric pentru aur: gramul s-a scumpit cu aproape 200 de lei în cinci luni

Prețul unui gram de aur a înregistrat miercuri un nou record istoric în România, depășind valoarea de 650 de lei, o scumpire accelerată cu aproape 200 de lei în doar cinci luni, potrivit datelor BNR analizate de „Adevărul”.

Potrivit datelor BNR analizate de „Adevărul”, prețul unui gram de aur a atins miercuri un nou record istoric de 650,6110 lei, cu aproape 200 de lei mai mult decât la data de 20 augusr 2025 când înregistra valoarea de 464.7759 lei.

Luni dimineaţă, cotaţia aurului a urcat la 4.600,33 dolari pe uncie, apoi avansul s-a atenuat. În Europa s-a înregistrat o creştere de aproximativ 1,5% la 4.578 dolari pe uncie.

Pe parcusul anului 2025, cotaţia metalului galben a înregistrat o creştere de 65%, cea mai mare creştere anuală de după 1979, avansul din acest an fiind de aproximativ 6%.

În paralel, preţul unciei de argint a urcat cu aproximativ 4,5%, până la 83,45 dolari, aproape de nivelul record din 2025.

Aurul a intrat într-o nouă etapă de creștere spectaculoasă, după un an cu recorduri repetate și intrări masive în ETF-uri. Combinația dintre incertitudini geopolitice și tensiuni legate de independența Rezervei Federale readuce metalele prețioase în prim plan, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

Anul trecut, aurul a atins niveluri record de 53 de ori mai mult decât pragul obișnuit. Intrările în fonduri listate care dețin aur (ETF-uri specializate) au ajuns și ele la un nivel istoric de 89 de miliarde de dolari, în timp ce activele în administrare au fost propulsate de peste două ori.

Mai mult, deținerile fizice ating un maxim fără precedent de 4.025 de tone, de la 3.224 de tone în 2024. Intrările în decembrie au fost dominate de America de Nord, care a reprezentat 60% din influxurile de 10 miliarde de dolari ale lunii. Regiunea a condus topul pe parcursul întregului an, urmată de Asia și Europa.

După acest an excepțional, cel mai bun pentru aur de după 1979, primele zile din ianuarie au reactivat energia metalelor prețioase. Un nou record a fost atins luni, după weekend-ul încărcat de informații surprinzătoare. Deja, în mai puțin de două săptămâni de la începutul noului an, aurul a adunat un avans de 6,5%, aproape a 10-a parte din avansul anului trecut, iar argintul, mai volatil, a sărit cu 19,5%, precizează Claudiu Cazacu.

Piețele reacționează la tensiunile acumulate în jurul Fed

Așa cum era de așteptat, piața a reacționat și la ancheta ce îl vizează pe Powell, conducătorul Fed, pentru lucrările de renovare a sediului băncii centrale, și răspunsul său care descrie investigația drept o încercare de a interfera cu deciziile privind dobânzile. De-a lungul timpului, președintele a criticat în repetate rânduri nivelul ridicat al costurilor de creditare.

Citește și: 2026 se anunță un an al paradoxurilor: Bula AI se sparge, Tesla pierde teren, iar prețul aurului explodează

Comitetul de politică monetară este mai divizat în privința următorilor pași decât oricând în ultimii 6 ani, cu trei voturi împotriva deciziei la ultima ședință, două voturi fiind pentru menținerea ratelor și unul pentru o tăiere de 0,5 puncte, dublă față de cea votată de majoritate. Niveluri mai scăzute ale ratelor de dobândă ar putea susține avansul economiei, însă ar spori de asemenea riscul inflației.

Independența băncii centrale este recunoscută drept argument major pentru eficiența politicii monetare. Astfel, dacă investitorii percep o intenție a administrației SUA de a influența dobânzile dincolo de echilibrul economiei reale, ar putea fi luată în calcul o reevaluare a poziționării față de dolar, metale prețioase, dobânzi și implicit inflație, subliniază consultantul de strategie XTB România.

Membrii Congresului au avut reacții diferite. Unii au salutat decizia, alții au criticat-o, inclusiv din tabăra republicană. Potrivit declarațiilor unui senator republican, nominalizarea unor noi membri în comitetul care decide politica monetară ar putea fi blocată până la încheierea anchetei, ceea ce ar împiedica numirea noilor membri. Schimbarea de ștafetă dorită de președinte ar fi, astfel, amânată, deși aceasta ar depinde de evoluții greu de prevăzut ale poziției senatorilor implicați până la momentul votului. Nivelul de incertitudine a fost amplificat, și aceasta într-un mediu global tot mai volatil.

Incertitudinea redirecționează fluxurile de capital

Harta lumii arată zone de risc în pulsație accentuată. După acțiunea SUA din Venezuela, în curs de a rescrie balanța forțelor în America Latină, protestele din Iran ar putea pregăti o repoziționare a Orientului Mijlociu. O nouă intervenție militară nu poate fi exclusă, potrivit președintelui american, comentariile recent mai frecvente pe această temă sugerează o probabilitate tot mai ridicată a scenariului.

În același timp, Groenlanda e în centrul unor înfruntări la nivel de discurs care pot evolua în scenarii diferite, unele fiind capabile a redesena atât prezența militară în zona arctică, cât și relațiile dintre statele situate în jurul Atlanticului. „Râul” incertitudinilor geopolitice, alimentat din surse variate, a devenit acum un adevărat fluviu. Atunci când ciocnirile plăcilor tectonice au reverberații în piețele financiare, un „tsunami” de nesiguranță produce efecte în piețele financiare, iar apetitul limitat pentru dolar și relativa amorțeală a Bitcoin au canalizat capitalul și atenția investitorilor către metalele prețioase.

Aurul a înregistrat corecții ușoare, motivate parțial de marcarea de profit, la finele anului trecut și ar fi fost, poate, în lipsa unor noi impulsuri, pregătit pentru o perioadă de așezare, digerând avansul anului anterior prin variații limitate sau chiar o secvență corectivă.

Desfășurările de evenimente de la începutul anului dau mai multă greutate scenariilor favorabile aurului pe termen mediu și lung, de la unul la mai mulți ani. În orizontul mult mai apropiat, investitorii vor urmări anunțurile referitoare la Iran sau Groenlanda pentru a decide dacă e timpul pentru noi recorduri sau pentru vânzări de adăpostire a câștigurilor notabile acumulate, mai adaugă Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

