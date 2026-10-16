Prețul gramului de aur, 16 octombrie 2026. Aurul s-a scumpit pentru a doua zi consecutiv

Prețul gramului de aur a crescut vineri, 16 octombrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 637,7784 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 636,0040 lei.

Aurul s-a scumpit Foto: Profimedia

Banca Națională a României a stabilit pentru vineri, 16 octombrie, un preț de 637,7784 lei pentru un gram de aur, în creștere cu 1,7744 lei față de ziua precedentă. Joi, 15 octombrie, gramul de aur era cotat la 636,0040 lei.

Cotația aurului a crescut și față de ședința de miercuri, 14 octombrie, când un gram de aur era evaluat la 635,4807 lei. Astfel, valoarea stabilită vineri este cu 2,2977 lei mai mare decât cea de miercuri.

În ultimele ședințe, prețul aurului a avut o evoluție oscilantă. Miercuri, 14 octombrie, gramul de aur era cotat la 635,4807 lei, iar joi prețul a crescut la 636,0040 lei. Vineri, cotația a urcat din nou, până la 637,7784 lei.

Evoluția prețului gramului de aur în 2026

Cursul maxim: 752,0815 lei, înregistrat la data de 2 martie 2026.

Cursul minim: 588,7371 lei, înregistrat la data de 17 iulie 2026.

Cum se calculează cotația aurului

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.