Prețul gramului de aur, 14 octombrie 2026. Aurul s-a ieftinit cu peste 7 lei

Banca Națională a României a stabilit pentru miercuri, 14 octombrie, un preț de 635,4807 lei pentru un gram de aur, în scădere cu 7,3560 lei față de ziua precedentă. Marți, 13 octombrie, gramul de aur era cotat la 642,8367 lei.

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Cotația aurului a scăzut și față de ultima ședință de tranzacționare din săptămâna precedentă. Pe 9 octombrie, un gram de aur era evaluat de BNR la 640,8929 lei, astfel că valoarea stabilită miercuri este cu 5,4122 lei mai mică.

În ultimele ședințe, prețul aurului a avut o evoluție oscilantă. Vineri, 9 octombrie, gramul de aur era cotat la 640,8929 lei, iar luni, 12 octombrie, prețul a scăzut la 639,8793 lei. Marți, cotația a crescut la 642,8367 lei, pentru ca miercuri să coboare la 635,4807 lei.

Evoluția prețului gramului de aur în 2026

· Cursul maxim: 752,0815 lei, înregistrat la data de 2 martie 2026.

· Cursul minim: 588,7371 lei, înregistrat la data de 17 iulie 2026.

Cum se calculează cotația aurului

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.