 Prețul gramului de aur, 15 octombrie 2026. Aurul s-a scumpit ușor | adevarul.ro
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Prețul gramului de aur, 15 octombrie 2026. Aurul s-a scumpit ușor

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Prețul gramului de aur a crescut joi, 15 octombrie 2026, potrivit cotației anunțate de Banca Națională a României (BNR). Un gram de aur a ajuns la 636,0040 lei, după ce în ședința precedentă fusese cotat la 635,4807 lei.

Lingouri de aur
Aurul s-a scumpit uşor Foto: Profimedia

Banca Națională a României a stabilit pentru joi, 15 octombrie, un preț de 636,0040 lei pentru un gram de aur, în creștere cu 0,5233 lei față de ziua precedentă. Miercuri, 14 octombrie, gramul de aur era cotat la 635,4807 lei.

Chiar și după această creștere, cotația aurului rămâne sub nivelul înregistrat marți, 13 octombrie, când un gram de aur era evaluat de BNR la 642,8367 lei. Comparativ cu această valoare, prețul de joi este mai mic cu 6,8327 lei.

În ultimele ședințe, prețul aurului a avut o evoluție oscilantă. Marți, 13 octombrie, gramul de aur era cotat la 642,8367 lei, iar miercuri, 14 octombrie, prețul a scăzut la 635,4807 lei. Joi, cotația a crescut ușor, până la 636,0040 lei.

Evoluția prețului gramului de aur în 2026

  • Cursul maxim: 752,0815 lei, înregistrat la data de 2 martie 2026.
  • Cursul minim: 588,7371 lei, înregistrat la data de 17 iulie 2026.

Cum se calculează cotația aurului

Cotația gramului de aur comunicată de BNR este exprimată în lei și se referă la un gram de aur fin. Valoarea este actualizată în fiecare zi în care Banca Națională publică noile cotații și poate varia în funcție de evoluția prețului aurului pe piețele internaționale și de modificările cursului valutar.

Pentru cei care urmăresc evoluția aurului ca reper pentru economii sau investiții, cotația BNR oferă un indicator al valorii metalului prețios exprimată în moneda națională. Aceasta nu trebuie însă confundată cu prețul efectiv de cumpărare sau de vânzare practicat pe piață.

Prețul la care aurul poate fi cumpărat sau vândut de persoane fizice poate fi diferit de cotația BNR, în funcție de comerciant, forma în care este tranzacționat aurul și condițiile operațiunii.

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