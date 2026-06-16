Scad facturile la gaze naturale de la 1 iulie. Cu cât vor plăti mai puțin românii

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat noile tarife reglementate pentru distribuția gazelor naturale, aplicabile începând cu 1 iulie 2026. Potrivit instituției, tariful mediu ponderat la nivel național scade cu 7,1%, ceea ce înseamnă costuri mai mici pentru majoritatea consumatorilor.

Decizia a fost adoptată în ședința Comitetului de Reglementare al ANRE și vizează cei 27 de operatori de distribuție licențiați din România.

Tariful mediu de distribuție scade cu 7,1%

Conform datelor prezentate de ANRE, tariful mediu ponderat pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale scade de la 58,47 lei/MWh la 54,32 lei/MWh.

Reducerea este determinată în principal de scăderea tarifelor practicate de cei mai mari distribuitori de gaze din țară, care gestionează cea mai mare parte a volumelor transportate către consumatori, scrie Mediafax.

„Pentru cei mai mulți români, distribuția gazului costă mai puțin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori și pentru economie”, a declarat președintele ANRE, George Niculescu.

Ce impact va avea asupra facturilor la gaze

ANRE subliniază că tariful de distribuție reprezintă doar una dintre componentele facturii finale la gaze naturale. Astfel, impactul exact asupra costurilor suportate de fiecare consumator va varia în funcție de mai mulți factori.

Printre elementele care influențează factura finală se numără operatorul de distribuție din zona respectivă, categoria de consum, cantitatea de gaze utilizată și celelalte componente ale prețului final.

„Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum, de volumul consumat și de celelalte componente ale prețului final”, a explicat George Niculescu.

Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid trag în jos media națională

Scăderea tarifelor este influențată decisiv de evoluția celor mai mari doi operatori de distribuție a gazelor naturale din România – Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid.

Împreună, cele două companii deservesc aproape 90% din volumul total prognozat de gaze distribuite la nivel național, estimat la 72,59 TWh. Ambele înregistrează reduceri ale tarifelor de distribuție, contribuind semnificativ la diminuarea mediei naționale.

14 operatori au majorări, 13 au reduceri de tarif

Datele ANRE arată însă că situația diferă de la un operator la altul.

Din totalul celor 27 de distribuitori licențiați:

13 operatori beneficiază de reduceri de tarif;

14 operatori înregistrează creșteri ale tarifelor;

4 operatori au reduceri de cel puțin 10%;

6 operatori aplică majorări de minimum 5%.

Potrivit autorității, aceste diferențe sunt generate de particularitățile fiecărei rețele de distribuție, de investițiile realizate, de structura costurilor și de volumele prognozate pentru perioada următoare.

ANRE: Investițiile trebuie să fie eficiente și în beneficiul consumatorilor

Președintele ANRE a precizat că instituția urmărește menținerea unui echilibru între necesitatea finanțării infrastructurii energetice și protejarea consumatorilor.

„Rolul ANRE este să se asigure că tariful de distribuție este calculat transparent, predictibil și proporțional cu realitatea economică a fiecărui operator. Susținem investițiile în infrastructura de distribuție, dar investițiile trebuie să fie eficiente, justificate și orientate către servicii mai bune pentru consumatori”, a declarat George Niculescu.