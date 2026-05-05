Șeful ANRE, anunț important pentru consumatori: ,,Vom realiza un top al furnizorilor de energie electrică, pe care îi vom eticheta în funcție de numărul de plângeri înregistrate"

Românii vor putea alege sau schimba furnizorul de energie electrică în funcție de un top realizat de ANRE. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, la ,,Energy Forward by Adevărul". ,,Putem să ne schimbăm furnizorul la fel de rapid cum ne schimbăm operatorul de telefonie mobilă", a spus George-Sergiu Niculescu.

Cum va fi întocmit topul furnizorul de energie electrică

Președintele ANRE a detaliat cum va fi realizat topul care le va permite consumatorilor să aleagă sau să schimbe furnizorul de energie electrică.

,, Vom realiza un top al furnizorilor de energie electrică, pe care îi vom eticheta în funcție de numărul de plângeri înregistrate. În funcție de numărul de plângeri nerezolvate, vom introduce un indicator de satisfacție a clienților, iar furnizorii vor fi clasificați cu verde, galben sau roșu, astfel încât consumatorii să poată înțelege rapid calitatea serviciilor oferite", a spus George-Sergiu Niculescu.

Acesta a asemănat sistemul cu recenziile de pe platformele de rezervări:

,,Dacă pe platforme precum Booking.com putem acorda stele după un sejur, de ce nu am putea oferi recenzii și furnizorilor de gaze naturale sau de energie electrică?”.

,,ANRE a aplicat sancțiuni record pentru manipularea pieței de energie electrică, unele dintre cele mai mari din UE"

Șeful ANRE a făcut referire și la neregulile de pe piața de energie din România:

„Piața din România, să fim sinceri, nu este cea mai matură. Am avut plafonări peste plafonări, iar competiția nu a fost suficient încurajată. După un proces de liberalizare, am revenit la intervenții în piață prin plafonarea prețurilor. În 2024, ANRE a aplicat sancțiuni record pentru manipularea pieței de energie electrică, în valoare de peste 537 de milioane de lei – unele dintre cele mai mari amenzi din Uniunea Europeană în acest domeniu. Există participanți în piața de energie care încearcă să o ia pe scurtătură, însă supravegherea este foarte strictă, iar prevederile legale sunt aplicate ferm".

Sancțiuni pentru nerespectarea neregulilor sunt aplicate constant, a precizat Niculescu, iar obiectivul acestora este ,,încurajarea unei competiții reale, într-un cadru reglementat strict și corect pentru toți actorii din piață".