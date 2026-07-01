Analiză Păcăleala de la 1 iulie: IRCC coboară pentru a patra oară, dar ratele scad cu doar 4 lei. Mutarea prin care salvezi 800 de lei pe lună

Vești bune, dar cu jumătate de gură pentru românii cu credite: ratele scad ușor din iulie, după ce indicele de referință (IRCC) – adică dobânda după care băncile ne calculează creditele – a scăzut infim, de la 5,58% la 5,56%. Reducerea va fi însă de ordinul câtorva lei, o diferență pe care cei mai mulți nici nu o vor simți în buzunar.

Deși este a patra scădere consecutivă a IRCC după maximul atins în 2025, ritmul de reducere rămâne foarte lent. Inflația continuă să fie ridicată, Banca Națională menține dobânda-cheie la 6,50%, iar mecanismul de calcul al indicelui transmite cu întârziere orice modificare a dobânzilor din piață. Specialiștii avertizează că, în aceste condiții, românii nu ar trebui să se aștepte la ieftinirea semnificativă a creditelor în următoarele trimestre.

A patra scădere consecutivă a IRCC, dar efectul este aproape simbolic

Noua valoare a IRCC, de 5,56%, se va aplica în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2026, după ce în trimestrul anterior indicele a fost de 5,58%.

Este a patra reducere consecutivă după nivelul record de 6,06%, înregistrat în trimestrul al doilea din 2025, însă scăderea din această vară este de numai 0,02 puncte procentuale.

În termeni practici, diferența este prea mică pentru a produce un impact vizibil asupra ratelor lunare.

„Scăderea IRCC este o veste pozitivă, dar diferența de la un trimestru la altul este prea mică pentru a se vedea în mod real în bugetul unei familii. O reducere de 0,02 puncte procentuale înseamnă, în cazul unui credit ipotecar obișnuit, o rată mai mică doar cu câțiva lei. Nu ne putem aștepta la scăderi consistente atât timp cât inflația rămâne ridicată, iar BNR menține dobânda de politică monetară la 6,50%”, explică Ion Soltinschi, consultant și planificator financiar.

Cu cât scad ratele românilor de la 1 iulie

Reducerea IRCC de la 5,58% la 5,56% înseamnă o economie modestă pentru cei care au credite cu dobândă variabilă.

În cazul unui credit ipotecar de aproximativ 350.000 de lei (echivalentul a circa 70.000 de euro), contractat pe o perioadă de 30 de ani și cu o marjă fixă a băncii de 2,5%, rata lunară se reduce cu aproximativ 4 lei.

Pentru un credit de 500.000 de lei, contractat în aceleași condiții, economia ajunge la aproximativ 7-8 lei pe lună.

Privită în perspectivă, reducerea este ceva mai vizibilă. La începutul anului 2026, IRCC era de 5,68%, ceea ce înseamnă că indicele a coborât în total cu 0,12 puncte procentuale.

Pentru același credit standard de 350.000 de lei, această scădere cumulată se traduce într-o economie de aproximativ 15-20 de lei pe lună, în continuare o sumă modestă raportată la valoarea unei rate ipotecare.

Mai mult, estimările actuale indică faptul că nici în trimestrul al patrulea din acest an nu sunt așteptate modificări importante ale indicelui, ceea ce înseamnă că ratele vor rămâne, cel mai probabil, aproape la același nivel și în lunile următoare.

Ce este IRCC și de ce influențează ratele cu întârziere

IRCC – Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor – este indicatorul utilizat pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei acordate după luna mai 2019.

Acesta reprezintă media dobânzilor zilnice la care băncile din România se împrumută între ele pe piața monetară interbancară.

Spre deosebire de alți indicatori financiari, IRCC nu se aplică imediat în ratele populației.

Indicele calculat într-un trimestru intră în vigoare după aproximativ șase luni. Astfel, valoarea aplicată în perioada iulie-septembrie 2026 este calculată pe baza tranzacțiilor realizate în primul trimestru al anului, respectiv între 1 ianuarie și 31 martie 2026.

În această perioadă, IRCC zilnic a oscilat între un minim de 5,50%, înregistrat pe 17 martie, și un maxim de 5,72%, atins la finalul lunii martie, media rezultată fiind de 5,56%.

Acest mecanism explică de ce eventualele modificări ale dobânzii-cheie sau ale condițiilor din piață ajung cu întârziere în ratele plătite de populație.

De ce IRCC nu scade mai repede

Principalul motiv este că inflația continuă să se mențină la un nivel ridicat.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7% în aprilie 2026, cele mai importante scumpiri fiind înregistrate la energia electrică, motorină și benzină.

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În aceste condiții, Banca Națională a României nu are motive să reducă rapid dobânda de politică monetară, principalul instrument folosit pentru combaterea inflației.

Dobânda-cheie este menținută la 6,50% pe an, nivel rămas neschimbat încă din august 2024.

Prin această strategie, banca centrală încearcă să limiteze presiunile inflaționiste și să stabilizeze anticipațiile privind evoluția prețurilor.

Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, spune că revenirea inflației spre ținta băncii centrale va necesita răbdare.

„Anticipăm că rata anuală a inflației headline va reintra pe o traiectorie descendentă mai clară abia în a doua jumătate a anului, însă revenirea în cadrul țintei necesită, în continuare, timp și prudență în calibrarea politicilor economice. În condițiile actuale, dezinflația nu mai poate fi ușor anticipată sau să intervină ca proces uniform și liniar”, a afirmat viceguvernatorul BNR.

Pe lângă presiunile interne, și contextul internațional continuă să alimenteze inflația.

Tensiunile din Orientul Mijlociu, problemele din lanțurile de aprovizionare și noile creșteri ale prețurilor la energie și carburanți pun presiune asupra costurilor de producție și transport, efecte care se transmit ulterior în prețurile bunurilor și serviciilor.

La toate acestea se adaugă chiar modul de calcul al IRCC. Chiar dacă BNR ar decide în a doua parte a anului să reducă dobânda-cheie, efectele asupra creditelor cu dobândă variabilă nu s-ar vedea imediat. Din cauza decalajului de aproximativ șase luni folosit la calculul indicelui, o diminuare consistentă a ratelor ar putea fi resimțită de populație abia în cursul anului 2027.

Refinanțarea poate aduce economii de aproape 800 de lei pe lună

În contextul în care IRCC continuă să scadă foarte lent, specialiștii spun că adevărata diferență pentru românii cu credite ipotecare nu mai este între valoarea indicelui dintr-un trimestru și cea din următorul, ci între dobânzile variabile și ofertele actuale de refinanțare cu dobândă fixă.

În prezent, dobânzile fixe pornesc de la aproximativ 4,55%-4,59%, în timp ce dobânda totală plătită pentru un credit variabil – formată din IRCC și marja băncii – poate depăși 8%.

Pentru un credit ipotecar de 350.000 de lei, contractat pe o perioadă de 30 de ani, diferența este semnificativă.

La o dobândă fixă de 4,70%, rata lunară este de aproximativ 1.783 de lei.

În schimb, pentru același credit, la o dobândă variabilă totală de 8,06%, formată din IRCC de 5,56% și o marjă bancară de 2,5%, rata ajunge la aproximativ 2.582 de lei.

Diferența este de aproape 800 de lei pe lună, respectiv aproximativ 9.600 de lei pe an, motiv pentru care refinanțarea a devenit una dintre cele mai analizate opțiuni de către debitorii care au contractat credite în perioada dobânzilor ridicate.

Ce pot face românii care au credite cu dobândă variabilă

În condițiile în care nu sunt anticipate reduceri importante ale IRCC în următoarele trimestre, specialiștii recomandă ca debitorii să analizeze soluțiile care pot reduce imediat costul creditului, fără să aștepte scăderi mai ample ale indicelui.

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Printre cele mai importante recomandări se numără:

analizarea ofertelor de refinanțare cu dobândă fixă;

compararea costului total al creditului, nu doar a dobânzii afișate în ofertă;

efectuarea de rambursări anticipate pentru reducerea soldului principal;

planificarea închiderii anticipate a creditului, atunci când situația financiară permite acest lucru.

Ion Soltinschi atrage atenția că o refinanțare trebuie analizată în ansamblu și nu doar prin prisma dobânzii promoționale.

„Pentru persoanele care plătesc în prezent o dobândă variabilă de peste 8%, refinanțarea la o dobândă fixă de aproximativ 4,6%-4,8% poate aduce o economie reală de câteva sute de lei pe lună. Este important ca fiecare ofertă să fie analizată integral, pentru că pot exista costuri de evaluare, asigurări, comisioane sau condiții privind încasarea salariului. Chiar și după includerea acestor costuri, diferența poate rămâne semnificativă. În 2026, refinanțarea la dobândă fixă este una dintre puținele soluții prin care rata poate fi redusă imediat, fără să așteptăm o scădere mai amplă a IRCC”, a spus el.

Deși IRCC continuă tendința de scădere începută în 2025, reducerile de ordinul sutimilor de punct procentual nu produc, cel puțin deocamdată, efecte importante asupra ratelor. În lipsa unei diminuări consistente a inflației și a unei reduceri a dobânzii-cheie de către BNR, refinanțarea la dobândă fixă rămâne una dintre puținele variante prin care debitorii își pot reduce imediat costul lunar al creditului.