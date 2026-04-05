search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Românii care vor plăti rate mai mici la credite ipotecare

0
0
Publicat:

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) a scăzut la 5,58% (de la 5,68%), ceea ce aduce vești bune pentru românii cu credite în lei cu dobândă variabilă. Noua valoare va conduce la rate lunare mai mici pentru cei care au împrumuturi calculate în funcție de acest indice.

Un angajat al băncii arată unde trebuie semnat contractul de credit
Ratele scad puțin datorită IRCC. Foto Shutterstock

Scăderea IRCC reflectă evoluțiile recente din piața interbancară și o ușoară relaxare a costurilor de finanțare. Pentru debitori, acest lucru se traduce direct în economii lunare, chiar dacă diferențele pot varia în funcție de valoarea creditului și marja băncii.

De exemplu, pentru un credit ipotecar mediu, reducerea indicelui poate însemna o scădere a ratei cu câteva zeci de lei pe lună. Deși impactul nu este unul spectaculos, este un pas în direcția corectă, mai ales după perioadele de creșteri succesive ale dobânzilor.

Simulare de calcul

Comparativ cu luna martie, rata a scăzut cu 18 lei. În raport cu aceeași perioadă a anului trecut, rata lunară este mai mare cu 6 lei, însă rămâne cu 58 de lei mai mică față de nivelul din 2024.

Specialiștii Finzoom recomandă ca persoanele cu credite variabile să urmărească atent evoluția IRCC și să ia în calcul opțiuni precum refinanțarea sau trecerea la dobândă fixă, în funcție de contextul economic și de planurile personale.

  Simulare de calcul: 250.000 lei / 30 ani. Dobânda: IRCC + 3,5%   

image

Ratele scad, dar prea lent

Specialiștii atrag atenția că, deși direcția este una pozitivă, ritmul scăderii este prea lent pentru a reduce semnificativ presiunea financiară acumulată în ultimii ani. Totuși, există semnale că IRCC va continua să scadă ușor și în trimestrul al treilea, ceea ce ar putea aduce o stabilizare treptată a costurilor pentru credite.

image

Începând cu trimestrul I din 2023, IRCC a avut fluctuații reduse, menținându-se într-un interval relativ stabil, cu un minim de aproximativ 5,55% și un maxim de puțin peste 6%. Această evoluție este strâns legată de nivelul ridicat al inflației din România în ultimii ani, spune Ion Soltinschi, consultant Mr.Finance. Potrivit acestuia, pentru a ține sub control creșterea prețurilor, BNR a fost nevoită să majoreze dobânda de politică monetară, ceea ce a influențat direct costul împrumuturilor interbancare și, implicit, IRCC.

Piața creditelor în 2026, de la turbulențe la decizii calculate. Cum a fost 2025

Contextul economic și geopolitic a avut, la rândul său, un rol important. Evenimente precum războiul din Ucraina, tensiunile politice interne sau conflictele din Orientul Mijlociu au contribuit la creșterea incertitudinii și la scumpirea resurselor, în special a carburanților. Aceste evoluții au alimentat un nou val inflaționist, resimțit în special în prețurile alimentelor și energiei.

Chiar dacă estimările indică o ușoară scădere a IRCC la aproximativ 5,55% în trimestrul al treilea din 2026, experții avertizează că nu trebuie să ne așteptăm la reduceri semnificative ale ratelor în perioada imediat următoare. Procesul de scădere a inflației este lent și influențat de numeroși factori externi, ceea ce face dificilă o revenire rapidă la costuri mai mici de creditare.

IRCC principalul indice de referință pentru credite în lei cu dobândă variabilă

IRCC rămâne principalul indice de referință pentru creditele în lei cu dobândă variabilă acordate după mai 2019. Acesta reprezintă media dobânzilor la care băncile se împrumută între ele și are o particularitate importantă: se aplică cu un decalaj de un trimestru. Astfel, valorile calculate într-o perioadă se reflectă în costurile efective ale creditelor abia în trimestrul următor, ceea ce întârzie efectele resimțite de consumatori.

În ceea ce privește impactul concret asupra ratelor, diferențele sunt minore. De exemplu, pentru un credit ipotecar de aproximativ 70.000 de euro (echivalentul a circa 350.000 de lei), contractat pe 30 de ani, rata lunară actuală este în jur de 2.612 lei. Odată cu scăderea IRCC la 5,58%, rata ar coborî la aproximativ 2.587 lei. Dacă indicele va ajunge la 5,55% în trimestrul al treilea, rata ar mai scădea ușor, până în jurul valorii de 2.580 lei. Diferențele sunt, așadar, de ordinul zecilor de lei, ceea ce confirmă că impactul este redus.

În acest context, cei care au credite cu dobândă variabilă ar trebui să analizeze atent opțiunile disponibile. Una dintre cele mai frecvente recomandări ale specialiștilor este refinanțarea către o dobândă fixă, mai ales că unele bănci oferă în continuare condiții avantajoase, cu dobânzi pornind de la aproximativ 4,59%. De asemenea, rambursările anticipate pot reduce semnificativ costul total al creditului, iar pentru cei care au posibilitatea, închiderea anticipată a împrumutului rămâne cea mai eficientă soluție pe termen lung.

Interesant este faptul că, în ultima perioadă, mai multe bănci au venit cu oferte de dobândă fixă sub nivelul actual al IRCC, ceea ce este considerat atipic pentru piața bancară. Acest lucru a permis multor români să își reducă riscul asociat fluctuațiilor de dobândă prin refinanțare.

Băncile cu cele mai bune dobânzi la creditele ipotecare

În încercarea de a atrage noi clienți, multe bănci au oferte de credit ipotecar cu dobândă fixă de 4.59%. Acestea pot fi opțiuni bune pentru refinanțare, în cazul în care avem dobândă variabilă care a crescut foarte mult în ultimii ani.

Cele mai bune oferte de credite ipotecare în momentul de față sunt:

  • UniCredit are printre cele mai competitive dobânzi de pe piață. Pentru achiziția unei locuințe cu clasa energetica A sau refinanțarea unui credit accesat pentru achiziționarea unei locuințe „verde”, UniCredit oferă credit o dobândă de 4,59%, fixă în primii 2 ani.
  • Și Raiffeisen are o ofertă atractivă pentru creditele noi sau refinanțarea creditelor pentru accesarea unei locuințe. În acest caz, dobânda este 4,7%, fixă pentru primii 3 ani, ulterior variabilă. La fel, locuința trebuie să fie „verde”, adică să aibă clasă energetică A.
  • La BCR lucrurile sunt aproape similare, pentru credit nou sau refinanțare credit ipotecar, dobânda este 4,79%, fixă 3 ani. Pentru a beneficia de această ofertă, clienții trebuie să încaseze venitul într-un cont al băncii, să încheie o asigurare de viață și imobilul să aibă clasa energetică A.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
image
OK! Magazine

image
Click! Pentru femei

image
Click! Sănătate

image
