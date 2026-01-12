Anul 2026 se conturează ca un an al ajustărilor și al repoziționării inteligente pe piața imobiliară. Contextul macroeconomic post-electoral, presiunile fiscale și schimbările legislative din real-estate creează o piață mai matură, mai selectivă și mai orientată spre eficiență.

Noile modificări legislative conturează o imagine clară pentru 2026 în piața imobiliară și cea de creditare. Legea Nordis protejează cumpărătorii, dar limitează dezvoltatorii mici și medii, în timp ce cota majorată de TVA dă un avantaj competitiv tranzacțiilor cu imobile „second-hand”, se arată într-o analiză realizată de Ofertebancare.ro. Potrivit acesteia, în contextul unei creșteri economice estimate la 1,5–3%, dar și al presiunii generate de noile reglementări fiscale, piața de creditare funcționează ca un tampon: dobânzi mai mici decât inflația, accesibilitate la creditare și opțiuni mai eficiente pentru investiții.

„Nu suntem într-o bulă imobiliară. O piață în care aproximativ 60% dintre achiziții au fost realizate cu bani cash în ultimii ani este o piață de economisire, nu una de speculă bazată pe datorie”, a declarat economistul Claudiu Trandafir.

Dobânzile: competiția se mută pe zona fixă

După vârful de dobânzi din anii anteriori, 2026 aduce un trend de stabilizare ca și cost pe dobândă fixă si scădere pe dobânda variabilă (după IRCC). Băncile intră într-o competiție agresivă pentru refinanțări și clienți noi, cu oferte sub nivelul inflației. Scăderea IRCC de la începutul anului acționează deja ca un „balon de oxigen” pentru clasa medie, iar o posibilă reducere a dobânzii cheie BNR spre final de an ar putea accelera acest proces, condiționată însă de corecția deficitului bugetar.

Oferta nouă, la minim istoric

Pe piața imobiliară, principala problemă rămâne oferta. Numărul autorizațiilor de construire, în special în București, este în scădere accentuată, ceea ce generează un deficit de locuințe noi în 2026. În acest context, prețurile rămân reziliente, chiar dacă volumul tranzacțiilor este moderat.

„Modificările legislative apărute în urma cazului Nordis cresc siguranța cumpărătorilor, dar restrâng lichiditatea dezvoltatorilor mici și medii. Piața se consolidează în jurul jucătorilor mari, bine capitalizați, iar livrările de proiecte noi vor rămâne limitate”, a declarat Trandafir.

Marele câștigător: piața secundară

Datele ANCPI arată că, din 2017 până în prezent, peste 1,6 milioane de locuințe au fost tranzacționate în România, majoritatea fără credit bancar. Acest profil al vânzătorului – fără presiunea ratelor – aduce stabilitate prețurilor pe piața secundară.

În plus, creșterea cotei de TVA pentru locuințele noi creează un avantaj decisiv pentru apartamentele deținute de persoane fizice, care nu sunt afectate de acest cost suplimentar. Diferența de preț devine suficient de mare încât o bună parte din cererea finanțată prin credit se va orienta către imobile „second-hand”, în special cele construite și finalizate în perioada 2017–2025, dar și locuințe mai vechi, finalizate înainte de 2000, poziționate strategic sau central.

„Prețurile nu scad pentru că oferta nouă este la minim istoric, iar vânzătorii de pe piața secundară nu sunt presați de bănci. În 2026, cea mai inteligentă achiziție pentru un cumpărător cu credit este un apartament recent, din piața secundară, combinat cu o dobândă fixă sub inflație. Aici se întâlnesc prudența, valoarea și accesibilitatea”, conchide economistul.

Prețul apartamentelor va continua să crească

Despre posibile scumpiri ale prețurilor apartamentelor au vorbit și dezvoltatorii imobiliari consultrați de „Adevărul”.

„Chiar dacă presiunea din anii anteriori s-a mai temperat, costurile nu revin la nivelurile pre-pandemie. În 2026, diferența nu o va face prețul materialelor, ci capacitatea dezvoltatorilor de a le integra inteligent într-un proiect coerent. Prețurile locuințelor vor continua să crească, dar într-un ritm mai echilibrat și diferențiat. Segmentul middle-up rămâne cel mai stabil, deoarece se adresează unui cumpărător cu venituri mai sigure și cu o perspectivă pe termen lung. Creșterea costurilor de construcție, a salariilor și a cerințelor de eficiență energetică se va reflecta inevitabil în prețuri. Totuși, nu ne aflăm într-un scenariu de scumpiri accelerate, ci într-unul de ajustare graduală, susținută de cerere”, a declarat Cătălin Apetri, CEO și Fondator al CGA Home Consulting și director de dezvoltare pentru România al investitorului Ghai Sant Ram, pentru „Adevărul”.

„Prețurile la nivelul întregii piețe rezidențiale vor continua să crească, dar într-un ritm mai moderat. Diferența o vor face proiectele finalizate, care oferă siguranță și infrastructură deja funcțională”, a declarat la rândul său, pentru „Adevărul” Cristian Stanciu, CEO al proiectului Ivory Residence.

Răspunzând aceleiași întrebări, Ozan Tuncer, CEO al Cosmopolis, a declarat pentru „Adevărul” că piața materialelor de construcție a funcționat în ultimii ani ca un indicator sensibil la evoluțiile globale. Cel mai realist scenariu pentru 2026 fiind acela al unei temperări, nu al unei scăderi. „Vor exista probabil categorii de materiale unde creșterea va fi mai redusă, însă nu există premise pentru o ieftinire în sens real. Economia globală funcționează încă într-un context de costuri ridicate pentru producția industrială, iar România nu este izolată de aceste influențe.

Prețurile locuințelor sunt rezultatul unui calcul în care trebuie să punem prețul materialelor, costurile cu forța de muncă și deficitul de personal, dar și numărul redus de proiecte noi și cererea în creștere. Toate acestea sunt elemente importante care pun presiune pe prețul final. Toți acești factori împing piața către același rezultat, creșteri moderate de prețuri”, a declarat Ozan Tuncer pentru „Adevărul”.

Cosmin Savu Cristescu, fondatorul Redport, a explicat pentru „Adevărul” că piața va trece printr-un proces de reașezare: „Zonele bine conectate și proiectele cu prețuri corect calibrate vor continua să performeze, în timp ce dezvoltările supralicitate sau slab poziționate vor întâmpina dificultăți. Practic, asistăm la un proces de profesionalizare a pieței.

Nu vedem premise reale pentru o ieftinire semnificativă a materialelor de construcții. Costurile energetice, inflația, presiunile salariale și impactul fiscal rămân factori de presiune. Cel mai probabil, prețurile materialelor se vor stabiliza sau vor înregistra creșteri moderate, în concordanță cu rata inflației.

În acest context, diferența o face capacitatea dezvoltatorilor de a gestiona eficient lanțurile de aprovizionare și de a planifica investițiile pe termen mediu”.

Întrebat dacă vor crește sau nu prețurile locuințelor rezidențiale, Cristescu a declarat că prețurile locuințelor nu vor înregistra creșteri accelerate, însă vor reflecta în mod firesc evoluția costurilor de construcție și a inflației: „În același timp, Bucureștiul rămâne una dintre cele mai accesibile capitale europene, iar raportul dintre venituri și prețurile rezidențiale permite în continuare o evoluție organică a pieței.

Oferta de locuințe noi, de calitate, este insuficientă în raport cu dinamica demografică și cu necesitatea înnoirii unui fond locativ vechi, cu o vârstă medie de peste 60 de ani. În acest context, pentru 2026 anticipăm un avans moderat al prețurilor”.