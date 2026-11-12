Inflația anuală a ajuns la 6,9% în octombrie. Carburanții s-au scumpit cu peste 40%, iar serviciile continuă să pună presiune pe prețuri

Inflația anuală a ajuns la 6,9% în octombrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Prețurile de consum au crescut cu 0,82% față de septembrie, în timp ce rata medie a inflației din ultimele 12 luni a fost de 9%.

Prețurile de consum au continuat să crească în octombrie 2026. Foto: arhivă

Cele mai mari scumpiri anuale au fost înregistrate în cazul combustibililor, unde prețurile au crescut cu 22,46%, și al serviciilor, care s-au scumpit, în medie, cu 11,23%.

Carburanții, printre cele mai mari scumpiri

Datele INS arată că mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,66% în octombrie 2026 față de octombrie 2025. În această categorie, combustibilii au avut una dintre cele mai importante creșteri, de 22,46%.

Benzina s-a scumpit cu 32,91%, iar motorina cu 43,45% față de octombrie 2025.

În același timp, energia electrică a înregistrat o creștere anuală de 4,09%, în timp ce energia termică s-a scumpit cu 9,61%. Prețurile gazelor naturale au crescut cu 1,41%.

Serviciile s-au scumpit cu peste 11%

Serviciile continuă să înregistreze cele mai mari creșteri de preț dintre cele trei categorii principale analizate de INS.

În octombrie, acestea au fost mai scumpe cu 11,23% față de aceeași lună din 2025. Printre cele mai importante creșteri se numără:

Chiriile: +38,46%;

Serviciile poștale și de telecomunicații: +10,43%;

Serviciile de îngrijire medicală: +8,41%;

Serviciile de igienă și cosmetică: +8,65%;

Restaurante, cafenele și cantine: +6,15%;

Apa, canalizarea și salubritatea: +13,69%.

Alimentele s-au scumpit cu 3,07% într-un an

Mărfurile alimentare au înregistrat o creștere anuală de 3,07%, mult sub ritmul de scumpire al serviciilor și al mărfurilor nealimentare.

Printre produsele care au înregistrat creșteri se numără cafeaua, cu 12,48%, ouăle, cu 10,50%, și laptele de vacă, cu 8,11%.

În schimb, fructele proaspete au fost mai ieftine cu 15,38% față de octombrie 2025, iar alte legume și conserve de legume au înregistrat o scădere de 3,29%.

Prețurile au crescut cu 6,3% de la începutul anului

Comparativ cu decembrie 2025, prețurile de consum au crescut cu 6,3% în primele zece luni ale anului.

Pe categorii, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 2,44%, cele nealimentare cu 7,13%, iar serviciile cu 10,13%.

Pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat pentru comparațiile la nivelul Uniunii Europene, rata anuală a inflației în România a fost de 7%, iar rata medie din ultimele 12 luni a ajuns la 8,3%.

Datele arată că presiunile inflaționiste rămân ridicate, în special în zona serviciilor și a produselor energetice. Evoluția prețurilor va rămâne un indicator important pentru deciziile de politică monetară ale Băncii Naționale a României și pentru perspectivele economiei în perioada următoare.