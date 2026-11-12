 Inflația a urcat la 6,9%, iar românii simt presiunea scumpirilor. Motorina s-a scumpit cu peste 43% într-un an | adevarul.ro
search
Joi, 12 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Inflația a urcat la 6,9%, iar românii simt presiunea scumpirilor. Motorina s-a scumpit cu peste 43% într-un an

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Inflația a crescut pentru a doua lună consecutivă, ajungând la 6,9% în octombrie, iar scumpirile continuă să afecteze bugetele românilor. Motorina s-a scumpit cu peste 43% într-un an, chiriile înregistrează creșteri puternice, iar serviciile au depășit un ritm anual de 11%. Economistul Adrian Codirlașu avertizează că puterea de cumpărare va rămâne sub presiune atât timp cât veniturile nu țin pasul cu prețurile.

Săgeți roșii orientate în jos.
Inflația a urcat la 6,9% în octombrie 2026, iar românii continuă să resimtă scumpirile. Foto: arhivă

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), publicate joi, 12 noiembrie, inflația a crescut pentru a doua lună consecutiv. Într-o analiză publicată de „Adevărul Financiar”, economistul Adrian Codirlașu, președintele CFA România, explică de ce românii continuă să piardă din puterea de cumpărare, chiar dacă inflația este mai mică decât în octombrie 2025, când ajungea la 9,8%.

Alimentele se scumpesc mai lent, dar nu toate urmează aceeași direcție

La alimente, creșterea anuală a prețurilor s-a temperat la 3,07%, de la 7,57% în octombrie 2025. Pâinea era cu 4,50% mai scumpă decât cu un an înainte, laptele de vacă, cu 8,11%, iar cafeaua, cu 12,48%. Pentru toate aceste produse, majorările sunt mai mici decât cele consemnate în octombrie anul trecut.

Există însă și evoluții diferite. Ouăle s-au scumpit cu 10,50% într-un an, față de o creștere anuală de 9,03% în octombrie 2025. Fructele proaspete, în schimb, au fost cu 15,38% mai ieftine decât cu un an în urmă. Astfel, impactul asupra cumpărăturilor diferă în funcție de produsele alese de fiecare familie.

Adrian Codirlașu, președintele CFA România, a explicat pentru „Adevărul Financiar” că încetinirea inflației nu echivalează cu ieftinirea coșului de consum: atât timp cât rata rămâne pozitivă, prețurile continuă să crească, doar că într-un ritm mai redus.

Carburanții se scumpesc puternic. Efectele pot ajunge și la alte produse

La combustibili, creșterea anuală a ajuns la 22,46%, față de 5,03% în octombrie 2025. Motorina s-a scumpit cu 43,45% față de octombrie anul trecut, iar benzina, cu 32,91%.

Scumpirea energiei se poate transmite în costul bunurilor și serviciilor, explică Adrian Codirlașu. Transportul și agricultura sunt două dintre activitățile care folosesc combustibil și pot resimți aceste majorări. Procentele nu arată însă cât din scumpirea carburanților s-a transferat deja în alte prețuri și nici contribuția lor exactă la inflația totală.

Ce se află în spatele creșterii chiriilor. Serviciile depășesc 11%

Indicele chiriilor indică o majorare anuală de 38,46%, dar procentul nu descrie o creștere uniformă pe piața liberă. Indicatorul include și anumite locuințe ale statului, cu tarife stabilite administrativ și actualizate în 2026. În aprilie, indicele total al chiriilor crescuse cu 33,5% față de martie, în timp ce avansul chiriilor de pe piața liberă fusese de 0,35%.

Inflația a scăzut ușor în iunie. Ce produse au explodat la preț. Energia electrică s-a scumpit cu aproape 60% într-un an

Serviciile sunt singura dintre cele trei mari categorii urmărite de INS în care ritmul anual al scumpirilor a accelerat față de octombrie 2025: 11,23%, comparativ cu 10,52%. La mărfurile nealimentare, creșterea s-a temperat de la 10,96% la 7,66%.

Printre cheltuielile care apasă asupra bugetelor se numără apa, canalizarea și salubritatea, cu o scumpire anuală de 13,69%. Serviciile de poștă și telecomunicații au costat cu 10,43% mai mult, iar cele de îngrijire medicală, cu 8,41%.

Electricitatea: un ritm mai mic de creștere nu înseamnă facturi mai mici

Energia electrică s-a scumpit cu 4,09% față de octombrie 2025. Cu un an înainte, creșterea anuală fusese de 72,30%, în contextul eliminării plafonării prețurilor pentru consumatorii casnici, potrivit articolului citat.

Diferența dintre procente ține de baza de comparație: majorarea din 2026 se aplică unui nivel al prețurilor care includea deja scumpirile anterioare. Prin urmare, temperarea ritmului nu înseamnă revenirea facturilor la valorile de dinaintea eliminării plafonării.

Avertismentul economistului privind puterea de cumpărare

Adrian Codirlașu consideră că veniturile nu au ținut pasul cu prețurile. Economistul a invocat o creștere a salariului net de aproximativ 5%, sub rata inflației, și a legat perspectiva puterii de cumpărare de corectarea dezechilibrelor economice.

„Nu mă aștept nici în următorii ani să crească puterea de cumpărare. Până nu se închid aceste dezechilibre, vom continua să suferim”, a declarat președintele CFA România pentru „Adevărul Financiar”.

Aceasta este perspectiva economistului, nu o evoluție certă. Pentru bugetele familiilor, distincția esențială rămâne între încetinirea scumpirilor și recuperarea puterii de cumpărare: aceasta din urmă presupune ca veniturile să crească mai repede decât costul coșului de consum.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
digi24.ro
image
Cel puțin doi morţi şi 17 răniţi după prăbuşirea unei clădiri în New York. Şapte copii, printre victime. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Dragoș Benea, coordonatorul PSD al proiectului de reformă teritorială, anunță în exclusivitate pentru Gândul cele șase criterii care vor sta la baza redesenării hărții României
gandul.ro
image
Românii din sute de localități ar putea plăti impozite cu 50% mai mici! Care este CONDIȚIA pusă de Guvern
mediafax.ro
image
„Cârțu și Coelho, o viață, un an și o zi”. Marius Mitran scrie despre trecutul și viitorul Universității Craiova
fanatik.ro
image
Vladimir Putin și-a repetat cererile maximaliste în fața emisarilor americani și a propus o nouă „misiune umanitară”. Reacția Kievului
libertatea.ro
image
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor avea nevoie de 5 zile
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Scandal în Ucraina! Klitschko a auzit ce vrea să facă Zelenski și i-a cerut banii: peste 1.590.000 €
digisport.ro
image
Cornelia Rednic a dezvăluit rețeta unui tort delicios cu nuci! Cum prepari desertul cu care vei face furori la masă
click.ro
image
Harta celor 148 de orașe care ar putea „dispărea” după reorganizarea administrativ-teritorială. Pe listă sunt și stațiuni celebre
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
"Autostrada suspendată a Bucureștiului" revine, după 18 ani. Exproprierile costă, însă, o avere
observatornews.ro
image
Corina Caciuc și-a găsit dreptatea în justiție. Soția lui Laurențiu Reghecampf a câștigat procesul: 'Am fost rănită'
cancan.ro
image
Șefa Casei de Pensii a vorbit despre indexarea pensiilor. Suntem pregătiți să le creștem!
newsweek.ro
image
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu angajații primăriilor dacă localitățile sunt comasate. Cine riscă să își piardă locul de muncă
playtech.ro
image
„Ionuț Radu e în top 5 portari din Europa!” Superagentul Pastorello, replică dură după acuzațiile că Radu evită naționala României: „Este ridicol tot ce aud!”
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Marele Jardel: ”Viața mea s-a sfârșit: alcool, depresie, cocaină”
digisport.ro
image
Christa Pike, în fața unei noi lovituri! Ar putea fi executată pe scaunul electric, după ce a supraviețuit injecțiilor letale
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Noi imagini FABULOASE cu casa de la Viscri a Danei Rogoz. Locuința e aproape gata. Cum arată în acest moment. E ceva unic printre vedetele din România / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cea mai mare pensie din România. Șefa Casei de Pensii anunță ce a lucrat românul
mediaflux.ro
image
S-a aflat acum! Cine e tânărul de 21 de ani care a intervenit în bătaia dintre starul UFC și luptătorii din Daghestan
gsp.ro
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Anunțul făcut de Vlăduța Lupău după 7 ani de căsnicie cu Adi Rus: „Iubirea nu înseamnă doar fluturi în stomac”
click.ro
image
Claudia Pătrășcanu, în lacrimi la poarta fostului soț! Artista a mers să-și vadă fiul, dar a fost refuzată: „Mami te iubește mult!”
click.ro
image
Crimă șocantă în America! Doi români au fost uciși de fostul ginere, care nu acceptase divorțul
click.ro
Frances Villiers, Contesă de Jersey,1753 1821, sec XVIII, de Thomas Beach, profimedia 1017928329 jpg
Contesa desfrânată avea pofte de nestăvilit! A trecut din patul tatălui în cel al fiului, iar un alt amant i-a devenit ginere
okmagazine.ro
Shirley MacLaine Profimedia jpg
Trei parteneri sexuali într-o singură zi! O celebră actriță își explică propria promiscuitate: „Nu voiam să rămân pe din afară...”
okmagazine.ro
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Nu mai vreau să-i aud numele!” Părul pubian despre care se spune că ar fi al lui Russell Brand, eliminat dintr-un muzeu din Londra. Reacția dură a instituției
image
Anunțul făcut de Vlăduța Lupău după 7 ani de căsnicie cu Adi Rus: „Iubirea nu înseamnă doar fluturi în stomac”

OK! Magazine

image
Trei parteneri sexuali într-o singură zi! O celebră actriță își explică propria promiscuitate: „Nu voiam să rămân pe din afară...”