Muniție românească pentru noile arme de asalt ale Armatei. MApN a încheiat contracte de aproape 10 milioane lei

Ministerul Apărării Naționale a semnat trei contracte de muniție cu Uzina Mecanică Sadu, în valoare totală de 9,88 milioane de lei. Fabrica din județul Gorj va produce și muniția pentru noua armă de asalt a Armatei Române, în cadrul programului SAFE.

Uzina Sadu va fabrica muniţia pentru noua armă de asalt a armatei române. Foto: arhiva

Anunțul a fost făcut marți, 13 octombrie, de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, într-o postare pe Facebook. Potrivit acestuia, contractele vor asigura atât muniție fabricată în România pentru Armată, cât și de lucru pentru angajații uzinei, care trece printr-un proces de revitalizare.

„Trei noi contracte de muniție au fost semnate astăzi între Ministerul Apărării și Uzina Mecanică Sadu.

În valoare de 9,88 milioane de lei, aceste noi contracte vor asigura două componente importante:

- înzestrarea Armatei Române cu produse fabricate în România;

- front de lucru pentru angajații Uzinei Mecanice Sadu, cea care trece printr-un amplu proces de revitalizare.

La ultima vizită acolo, angajații m-au rugat un lucru de bun-simț: dați-ne de lucru până când vine SAFE-ul. Azi s-a întâmplat.

Introdusă în SAFE, în urma deciziei CSAT și a Parlamentului României, UM Sadu va produce muniția asociată contractului noii arme de asalt a Armatei Române, cu linii moderne de fabricație.

Suplimentar, la Uzina Mecanică Sadu a fost încheiat contractul pentru ca firma americană USBL să producă o nouă gamă de muniție, pe platforma Sadu 2.

Da, se poate! Se poate să gândești decizii care să lege lucruri pentru ca fabricile critice pentru România să fie salvate.

Sadu e un exemplu. Șantierul Naval Mangalia este un alt exemplu. FA Cugir, Pirochim Victoria ori platforma de la Mediaș sunt alte exemple. Sunt 5 fabrici aduse la viață în mai puțin de un an, după ce 30 de ani au fost jumulite de diverși combinatori, până când au crescut copaci unde ar fi trebuit să apară linii moderne de producție”, a scris ministrul Radu Miruţă pe Facebook.