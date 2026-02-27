Șeful USR se spală de mâini de punerea în funcție a lui Salvador Caragea la Uzina Mecanică Sadu: „Această numire nu a fost politică”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că numirea lui Salvador Caragea în funcţia de adminsitrator special la Uzina Mecanică Sadu nu este una politică, ci făcută de un minister.

Dominic Fritz a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, pe ce criterii a fost promovat fostul şef sl IPJ Gorj Salvador Caragea ca administrator special la fabrica de armament de la Sadu, dacă se ştiau toate controversele din spatele lui şi dacă se va decide retragerea acestuia.

„Nu ştiu ce informaţii au ajuns la dumneavoastră, această numire nu a fost o numire politică, nu este o numire făcută de un partid, ci o numire făcută de minister. Dar nu pot să nu observ că pentru un rol care plăteşte 3.000 de lei pe lună într-o companie pe care probabil 90% din români nu o cunosc, toată agitaţia asta publică este foarte suspectă. Poate are ceva legătură cu faptul că domnul respectiv, după ce am citit, a mai făcut arestări fix în această companie în viaţa lui de poliţist şi poate totuşi există anumite interese să nu meargă mai departe această numire, dar astea sunt mai degrabă observaţiile mele de cetăţean. Nu este ceva ce ţine de rolul meu de preşedinte”, a declarat Fritz, scrie News.

PSD a cerut joi USR să îl retragă urgent pe pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu, despre care spune că singura sa „competenţă” este calitatea de prieten de familie al ministrului Apărării, Radu Miruţă şi anunţă că va vota împotriva pensionarei speciale propusă de Uniunea Salvador România pentru funcţia de Avocat al Poporului.

„PSD solicită Uniunii Salvador România să îl retragă urgent pe pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu. Este incalificabil ca un partid care şi-a construit platforma politică pe condamnarea pensiilor speciale, a sinecuriştilor şi a traseiştilor politici, să promoveze la conducerea unei companii strategice din domeniul Apărării un traseist pensionar special, a cărui singură „competenţă” pentru poziţia respectivă este calitatea de prieten de familie al ministrului Apărării, Radu Miruţă”, spune PSD într-un comunicat oficial.

Ministrul USR al Apărării Radu Miruţă, fost ministru al Economiei, şi succesorul său Irineu Darău explică numirea controversată a lui Viorel Salvador Caragea, fost comandant al IPJ Gorj, în funcţia de administrator special la una dintre fabricile de armament strategice din industria de apărare: UM Sadu, din judeţul Gorj, afirmând că acesta a arestat 17 oameni care furau din fabrică.