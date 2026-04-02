Guvernul reduce acciza la motorină cu 30 de bani. Cine exploateaza și prelucrează țiței va suporta o contribuție de solidaritate

Grupul de lucru constituit la Guvern pentru gestionarea crizei carburanților a stabilit joi, 2 aprilie, soluția pentru scăderea prețului motorinei la pompă, în urma discuțiilor cu operatorii din piață: reducerea accizei cu 30 de bani. Se introduce însă și o regulă menită să stabilizeze piața: operatorii vor putea actualiza prețurile la pompă o singură dată pe zi. Totodată, este instituită și o contribuție de solidaritate aplicabilă operatorilor economici care exploatează și/sau prelucrează țiței extras de pe teritoriul României,

UPDATE Ministerul Finanțelor a publicat în transparență Ordonanța privind măsurile de urgență pentru protejarea consumatorilor: reducerea accizei la motorină și instituirea contribuției de solidaritate în sectorul petrolier

Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de Ordonanță de Urgență privind reducerea nivelului accizei aplicabile motorinei standard și instituirea contribuției de solidaritate asupra veniturilor obținute din comercializarea țițeiului și a produselor energetice rezultate din prelucrarea acestuia, se arată într-un comunicat transmis joi, 2 aprilie.

Actul normativ este menit să atenueze impactul creșterilor bruște de preț pe piața carburanților, cauzate de instabilitatea internațională din Orientul Mijlociu și perturbările fluxurilor globale de petrol, se arată în document.

„Prin aceste măsuri intervenim pentru a limita efectele creșterii prețurilor la carburanți asupra populației și economiei. Reducerea accizei va contribui direct la scăderea prețului la pompă, iar contribuția de solidaritate permite o redistribuire echitabilă a veniturilor excepționale generate în actualul context de criză”, a explicat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Acciza la motorina standard se reduce temporar cu 0,3 lei/litru, începând cu data intrării în vigoare a actului normativ, pe durata situației de criză de pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Măsura are ca obiectiv limitarea presiunilor inflaționiste și stabilizarea costurilor de transport și distribuție, esențiale pentru întreaga economie.

Contribuție de solidaritate aplicabilă operatorilor economici care exploatează și/sau prelucrează țiței

Totodată, este instituită o contribuție de solidaritate aplicabilă operatorilor economici care exploatează și/sau prelucrează țiței extras de pe teritoriul României, în situațiile în care prețul mediu lunar al țițeiului Brent depășește pragul de 70 USD/baril.

„Pentru companiile care vând țițeiul în stare neprelucrată, contribuția de solidaritate se calculează prin aplicarea unui procent de 60% din veniturile din comercializarea acestui țiței.

Contribuția este concepută ca un mecanism temporar și proporțional, aplicat exclusiv veniturilor excepționale generate de contextul internațional, și are un caracter progresiv, cu cote cuprinse între 1,5% (pentru prețuri peste 70.01 USD) și un maxim de 9,9% (pentru prețuri ce depășesc 140 USD/baril)”, arată același comunicat

Carnea și pâinea devin produse de lux. Expertul Dumitru Chisăliță: „Vorbim de o degradare a nivelului de trai”

Ministerul Finanțelor precizează că măsura este temporară, vizând strict veniturile excepționale.

Impactul bugetar estimat al reducerii accizei este de aproximativ 0,61 miliarde lei, în timp ce veniturile din contribuția de solidaritate sunt estimate între 0,07 și 0,65 miliarde lei, în funcție de evoluția prețului petrolului:

„Prin acest pachet de măsuri, Guvernul României urmărește atenuarea efectelor creșterii prețurilor la carburanți, protejarea puterii de cumpărare a populației și menținerea unui climat economic stabil și echitabil”.

Proiectul de act normativ a fost publicat și poate fi consultat în secțiunea Transparență decizională.

Știrea inițială

„Va fi aplicată o reducere a accizei la motorină cu 30 de bani pe litru. Totodată, nu va mai fi permisă decât o actualizare pe zi a prețurilor la pompă. În urma discuțiilor cu operatorii, s-a ajuns la concluzia că alte variante de lucru aflate pe masă nu ar fi fost aplicate unitar și ar fi provocat distorsiuni în aprovizionarea cu carburanți. Totodată, stabilirea soluției a ținut cont de limitările bugetare ale României”, se arată într-un comunicat transmis joi de Guvern

Sumele necesare pentru reducerea accizelor pentru motorina achiziționată de agricultori și transportatori, precum și pentru aplicarea mecanismului de reducere vor fi asigurate din încasările suplimentare de TVA generate de scumpirea carburanților, din supraimpozitarea profiturilor rezultate din exploatarea țițeiului românesc și de la bugetul de stat.

Ordonanța va fi adoptată „cel mai probabil vineri”

Decizia grupului de lucru urmează să fie implementată printr-o ordonanță de urgență ce va fi adoptată într-o ședință extraordinară a Guvernului, „cel mai probabil vineri”, precizează același comunicat.

„Măsura decisă joi se adaugă celor cuprinse în Ordonanța nr.19/2026, care deja a dus la o reducere sensibilă a prețului motorinei la cele mai multe benzinării.

Eficiența măsurilor aflate în vigoare va fi evaluată periodic pentru a stabili dacă este nevoie să fie modificate.

Din grupul de lucru fac parte premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacșu și Tanczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministru Economiei, Irineu Darău”, se mai arată în comunicatul Guvernului