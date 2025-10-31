NVIDIA şi Oracle își unesc forțele pentru a construi cele mai puternice supercomputere AI din lume

Sistemele Solstice şi Equinox, dezvoltate împreună cu NVIDIA, Oracle şi Laboratorul Naţional Argonne, vor depăşi performanţa de procesare a El Căpitan și Frontier, liderii actuali ai lumii.

Proiectul, anunţat marți, ridică ştacheta în competiţia mondială pentru supremaţia în inteligenţa artificială. Iniţiativa reuneşte NVIDIA, Oracle, Laboratorul Naţional Argonne şi Departamentul Energiei al Statelor Unite, care colaborează la dezvoltarea sistemelor Solstice şi Equinox, considerate viitoarele repere mondiale ale performanţei AI, potrivit Mediafax.

Supercomputere pentru cercetare

Solstice va include peste 100.000 de procesoare grafice NVIDIA Blackwell, devenind cel mai mare supercomputer AI construit vreodată în SUA, în timp ce Equinox va integra aproximativ 10.000 de GPU-uri Blackwell. Potrivit American Nuclear Society, construcţia celui din urmă va începe imediat la Argonne Leadership Computing Facility, cu livrare planificată pentru 2026.

Cele două sisteme vor fi conectate la reţeaua naţională de instrumente ştiinţifice şi centre de date ale Departamentului Energiei, pentru a sprijini cercetarea în domenii esenţiale precum energia, securitatea şi ştiinţele fundamentale.

Câştigarea cursei AI

Paul Kearns, directorul Laboratorului Naţional Argonne, spune că „Sistemele Equinox şi Solstice sunt concepute pentru a accelera un set larg de fluxuri de lucru AI, iar colaborarea cu Oracle şi NVIDIA va pregăti mii de cercetători să valorifice capacităţile revoluţionare ale acestor tehnologii”.

„Câştigarea cursei AI necesită parteneriate noi şi creative care să reunească cele mai strălucite minţi şi industrii ale Americii”, a declarat Chris Wright, secretarul Energiei. „Cele două sisteme vor fi un adevărat motor al inovaţiei ştiinţifice şi tehnologice”.

SUA rămâne lider mondial în AI

Cu performanţe estimate la peste 2 exaflops, Solstice şi Equinox sunt aşteptate să depăşească El Capitan şi Frontier, cele mai puternice supercomputere din lume la acest moment, consolidând poziţia SUA ca lider mondial în inteligenţa artificială şi calculul de înaltă performanţă.