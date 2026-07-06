Prețuri „la indigo” la pompă. Motorina s-a blocat la 9,5 lei/litru, cu o diferență suspectă de doar câțiva bani între benzinării

Prețurile motorinei standard par să se fi stabilizat în jurul valorii de 9,5 lei/litru, după ce la 1 iulie au crescut ca urmare a eliminării măsurii de reducere a accizei, potrivit datelor oficiale consultate de „Adevărul”. Totuși, diferențele de doar câțiva bani dintre marile lanțuri de distribuție și sincronizarea aproape perfectă a scumpirilor ridică semne de întrebare. În timp ce specialiștii vorbesc despre o concurență care pare tot mai redusă, Consiliul Concurenței monitorizează piața și cere explicații companiilor din domeniu.

Prețurile afișate luni de marile lanțuri de benzinării variază între 9,44 lei/litru și 9,5 lei/litru, după cum urmează:



Petrom – 9,44 lei/litru

Rompetrol – 9,47 lei/litru

Lukoil - 9,49 lei/litru

OMV – 9,5 lei/litru

Mol – 9,5 lei/litru

Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare preț este de numai șase bani pe litru, în condițiile în care fiecare companie își stabilește independent politica comercială.

La 1 iulie, imediat după expirarea măsurilor fiscale introduse în perioada crizei energetice, toate marile lanțuri au majorat prețurile aproape simultan. În acea zi, motorina standard costa între 9,54 și 9,60 lei pe litru.

Între timp, prețurile au coborât ușor, însă au rămas cu aproximativ 1,25 lei peste nivelul dinaintea izbucnirii conflictului dintre Israel și Iran, când motorina se comercializa, în medie, cu 8,25 lei/litru.

De ce sunt prețurile aproape identice?

Una dintre cele mai discutate întrebări este de ce diferențele dintre marile rețele sunt atât de mici. Teoretic, fiecare companie își stabilește independent prețurile, în funcție de costurile de achiziție, cheltuielile de distribuție, politica comercială și strategia de piață.

În practică însă, toate marile rețele afișează aproape aceleași prețuri, iar modificările apar adesea în același interval de timp.

Expertul în energie Dumitru Chisăliță a declarat pentru „Adevărul” că această sincronizare ridică semne de întrebare. „Așa a fost și săptămâna trecută. Miercuri dimineață, primul lanț de benzinării care a scumpit motorina a fost Petrom, urmat îndeaproape de OMV, Rompetrol și Lukoil. Nu e normal, asta nu e concurență”, a spus el.

În opinia sa, faptul că operatorii pot adopta politici comerciale diferite arată că prețurile nu sunt dictate exclusiv de taxe sau de evoluția cotațiilor internaționale.

„Prețurile reflectă o realitate care se regăsește în mai multe scenarii, dar ridică și semne de întrebare legate de taxarea din România, de concurență și de modul de formare a prețurilor”, afirmă specialistul.

Motorina nu este doar un carburant, ci un indicator economic

Spre deosebire de benzină, motorina influențează aproape întreaga economie.

Majoritatea transportului de marfă se realizează cu vehicule diesel, agricultura depinde de motorină pentru utilaje, iar construcțiile și distribuția de mărfuri utilizează aproape exclusiv acest tip de combustibil.

Cât ar trebui să coste motorina dacă benzinarii ar avea un profit de numai 10%. Cele trei scenarii care explică prețurile de la pompă

Prin urmare, orice majorare a prețului motorinei se transmite rapid în costurile firmelor și, ulterior, în prețurile plătite de consumatori.

Pentru un camion care consumă aproximativ 30-35 de litri la 100 de kilometri și parcurge anual peste 100.000 de kilometri, o diferență de peste un leu pe litru poate însemna zeci de mii de lei în costuri suplimentare într-un singur an.

Din acest motiv, evoluția prețului motorinei este urmărită atent nu doar de șoferi, ci și de transportatori, producători și comercianți.

De ce scumpirile apar mai repede decât ieftinirile

Un alt fenomen remarcat frecvent pe piața carburanților este viteza diferită cu care sunt ajustate prețurile. Atunci când cotațiile internaționale ale petrolului cresc sau apar modificări fiscale, prețurile la pompă se schimbă aproape imediat.

În schimb, atunci când prețul petrolului începe să scadă, reducerea tarifelor la pompă apare, de regulă, mai lent.

Companiile explică acest decalaj prin existența stocurilor achiziționate anterior, la prețuri mai mari. Totuși, economiștii susțin că acest mecanism alimentează percepția că scumpirile sunt transferate rapid către consumatori, în timp ce ieftinirile sunt aplicate cu întârziere.

Consiliul Concurenței verifică piața

Sincronizarea prețurilor nu a trecut neobservată nici de autorități.

La 3 iulie, Consiliul Concurenței a anunțat că monitorizează evoluția prețurilor după încetarea măsurilor temporare privind reducerea accizei și plafonarea adaosului comercial.

Instituția a solicitat informații companiilor petroliere și a anunțat că până la sfârșitul lunii iulie va finaliza raportul privind respectarea obligațiilor impuse operatorilor în perioada aplicării măsurilor de sprijin.

Monitorizarea nu înseamnă automat existența unor practici anticoncurențiale, însă autoritatea încearcă să stabilească dacă evoluția aproape identică a prețurilor are explicații economice obiective sau dacă sunt necesare investigații suplimentare.

Stabilizare sau pauză?

Pentru moment, piața pare să fi intrat într-o zonă de echilibru, cu motorina standard în jurul pragului de 9,5 lei pe litru. Prețurile barilului de petrol Brent par să se fi stabilizat și ele în jurul valorii de 70 - 71 de dolari, aproximativ același nivel ca cel înregistrat la 1 iulie.

„Rămâne însă de văzut dacă această stabilizare este una de durată sau doar o etapă temporară după șocul fiscal din iulie”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Raportul pe care Consiliul Concurenței îl va publica la sfârșitul lunii ar putea oferi primele răspunsuri privind modul în care s-au format prețurile și dacă piața funcționează într-un mediu concurențial real sau doar într-unul în care marile companii ajung, în mod constant, la aproape același nivel de preț.