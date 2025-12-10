Ministrul Muncii, despre înghețarea salariului minim: „Două milioane de cetățeni ar pierde în fiecare lună din puterea de cumpărare”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri, 10 decembrie, că social-democrații susțin măsura creșterii salariului minim, având în vedere că înghețarea acestuia, așa cum ia în calcul Guvernul, ar afecta puterea de cumpărare a românilor.

„Premierul a propus ca decizia să se ia la începutul săptămânii viitoare. Toate părțile și-au prezentat opinia. Ministerul Muncii a argumentat în plus pentru nevoia creșterii salariului minim(...). [România] este una din țările UE unde se înregistrează sărăcie în rândul muncitorilor. Mi se pare inacceptabil”, a transmis acesta jurnaliștilor.

Întrebat ce va face PSD în situația în care premierul Ilie Bolojan decide înghețarea salariului minim, ministrul a declarat: „Suntem într-o coaliție, fiecare parte are un cuvânt de spus.”

De asemenea, întrebat dacă va aviza o Hotărâre de Guvern privind înghețarea salariului minim, Florin Manole a răspuns că, momentan, „nu se află în acel scenariu”.

„Nu funcționăm pe presupuneri pentru o temă cu un impact social atât de mare. Dacă nu crește salariul minim, 2 milioane de cetățeni care sunt în intervalul salarial de 4.050 de lei - 4.500 de lei ar pierde în fiecare lună din puterea de cumpărare”, a subliniat ministrul.

În ciuda numeroaselor solicitări venite din partea sindicatelor, Guvernul ia în calcul pregătirea unei ordonanțe de urgență, menită să păstreze și în 2026 salariul minim garantat în plată la nivelul din acest an, potrivit unor surse guvernamentale.

Sindicatele au confirmat pentru Digi24 că au fost invitate la o ședință a Consiliului Național Tripartit, unde tema principală va fi salariul minim.

Fundația Friedrich Ebert România (FES) și Syndex România au actualizat în octombrie valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru anul 2025, în baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică.

Potrivit FES, în septembrie 2025, coșul minim de consum pentru un trai decent al unei familii cu doi adulți și doi copii a ajuns la 11.370 de lei pe lună, cu 8,8% decât în 2024.

Pentru o persoană adultă singură coșul minim de consum pentru un trai decent a fost calculat la 4.322 lei pe lună, față de nivelul de 2.575 lei net lunar cât este salariul minim în prezent, ceea ce arată cât de insuficient este acest venit în România.

De partea cealaltă, patronatele au susținut în numeroase rânduri că nu mai pot suporta încă o majorare salarială, pentru că o foarte mare parte dintre firme ar intra în faliment.

Însă sindicatele nu sunt de acord cu înghețarea salariului minim pe economie, anunțând în urmă cu aproape o lună că vor sesiza Comisia Europeană cu privire la acest aspect, dacă Guvernul va decide ca nivelul salarial să rămână cel din acest an.