Ministrul Muncii critică subfinanțarea asistenței sociale: „România cheltuie foarte puțin”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a criticat luni nivelul scăzut al cheltuielilor României pentru serviciile de asistență socială și educație, susținând că țara noastră se numără printre statele europene care alocă cele mai puține fonduri acestor domenii. Oficialul a atras atenția că strategiile și măsurile anunțate de autorități nu pot fi puse în aplicare fără finanțare și a cerut ca viitorul buget să includă sumele necesare.

Ministrul a dat ca exemple creșterea beneficiilor acordate copiilor cu dizabilități. Foto: captură video Adevărul

Declarațiile au fost făcute la Palatul Victoria, în cadrul conferinței de încheiere a proiectului „Consolidarea răspunsului la violența împotriva copiilor prin politici mai bine fundamentate și capacitate instituțională sporită”, derulat de Ministerul Muncii, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, UNICEF România și Secretariatul General al Guvernului, alături de parteneri internaționali.

Florin Manole a spus că mărturiile tinerilor prezenți la eveniment, care au vorbit despre nevoia de consiliere și sprijin, arată cât de importante sunt serviciile sociale. Ministrul a subliniat însă că România alocă foarte puțini bani pentru acest domeniu, ceea ce se reflectă în numărul redus de servicii și în sprijinul insuficient acordat persoanelor vulnerabile.

„România, din păcate, cheltuie foarte puțin pentru aceste servicii, avem una dintre cele mai mici, poate chiar cea mai mică dintre cheltuielile cu asistența socială din Uniunea Europeană. Astea sunt cifre, nu sunt păreri, dar sunt cifre cu puternică încărcătură negativă, pentru că ele înseamnă mai puține servicii, mai puține beneficii acolo unde ar trebui să fie mai mult, mai puțin ajutor acolo unde este nevoie”, a declarat ministrul.

Florin Manole cere ca măsurile sociale să fie însoțite de bugete

Ministrul a atras atenția că lipsa finanțării afectează atât numărul angajaților din sistemul de asistență socială, cât și capacitatea instituțiilor de a oferi servicii. În opinia sa, strategiile și planurile de acțiune nu pot avea rezultate fără alocări bugetare concrete.

Florin Manole a criticat și modul în care a fost realizată consolidarea fiscal-bugetară, susținând că este mai ușor să reduci sau să îngheți cheltuielile destinate persoanelor vulnerabile decât să faci reforme structurale și să îmbunătățești colectarea taxelor.

„E mult mai ușor să faci asta, decât reforme structurale nebotezate intelectual 'consolidare fiscal-bugetară', dar care să asigure, în acelaşi timp, şi un spaţiu fiscal care să ne permită să cheltuim măcar aproape de media UE pentru asistenţă socială şi educație”, a afirmat oficialul.

Acesta a anunțat că, după adoptarea noului buget, angajamentele privind cele șapte direcții de acțiune și cele 57 de măsuri trebuie să fie însoțite de finanțarea necesară.

Ministrul a dat ca exemple creșterea beneficiilor acordate copiilor cu dizabilități, de la 80 la 190 de lei, precum și majorarea cu aproximativ 100 de lei a tichetului de grădiniță destinat copiilor din familii foarte sărace. El a considerat că aceste sume sunt insuficiente în raport cu nevoile beneficiarilor și nu reprezintă motive de laudă pentru autorități.

„În această țară, 200 de lei nefiind o sumă care să ne ofere argumente pentru a ne lăuda vreun pic, dimpotrivă”, a mai spus Florin Manole.