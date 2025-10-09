search
Joi, 9 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ministrul Finanțelor discută în ECOFIN pachetele de măsuri fiscale

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), organizată la Luxemburg în perioada 9-10 octombrie 2025.

Alexandru Nazare la ECOFIN
Ministrul Finanțelor discută în ECOFIN pachetele de măsuri fiscale

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, participă, joi şi vineri, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), întruniri în pregătirea cărora România a adoptat deja două pachete de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului, dar şi o rectificare bugetară.

„Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, participă la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), organizată la Luxemburg în perioada 9-10 octombrie 2025”, a informat, joi, Ministerul Finanţelor.

Agenda ministrului cuprinde:

Joi, 9 octombrie 2025

  • Reuniunea Eurogrup în format inclusiv
  • Reuniunea bilaterală cu dl.Valdis Dombrovskis, comisar pentru economie și productivitate, implementare și simplificare

Vineri, 10 octombrie 2025

  • Reuniunea Grupul Partidului Popular European (PPE)
  • Participare la Breakfast ECOFIN
  • Reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN)
  • Reuniunea bilaterală cu ministrul de finanțe bulgar, dna.Temenuzhka Petkova
  • Reuniunea bilaterală cu ministrul de finanțe al Greciei, dl.Kyriakos Pierrakakis

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, 1 octombrie, că rectificarea bugetară adoptată aduce România într-o zonă de proiecție a bugetului de stat și respectă ținta de deficit.

„Era un mesaj necesar și așteptat. Ținta de deficit inclusă în această rectificare bugetară este de 8,4%, cu un necesar de finanțare de 159 de miliarde de lei”, a precizat Nazare.

Oficialul a explicat că negocierile pentru această țintă au fost complexe: „Negocierea care a stat în spatele obținerii acestei ținte e foarte importantă, pentru că a fost atât la nivel tehnic, cât și la nivel politic cu comisarul Dombrovskis și s-a închis prin discuția pe care a avut-o primul ministru Ilie Bolojan la Bruxelles. Dacă această țintă de deficit ar fi fost în zona lui 8%, am fi trebuit să obținem măsuri de alte 8 miliarde, ceea ce ar fi pus presiune pe investiții.”

Rectificarea urmărește menținerea unui nivel ridicat al investițiilor, care depășește 150 de miliarde de lei, și reglarea sumelor pentru zona de împrumut, în special alocate PNRR pentru ministere cheie care și-au epuizat capitolele bugetare. „Discutăm de Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Economiei. Toate aceste ministere nu mai aveau zone disponibile pentru zona de împrumut a PNRR. Prin această rectificare am reglat aceste probleme; sunt în jur de 5 miliarde destinate acestei zone”, a adăugat Nazare.

Ministrul a subliniat că adoptarea rectificării bugetare transmite „un semnal foarte bun nu doar către Comisie, ci și către piețe”, și a remarcat că „nu sunt foarte mulți miniștri mulțumiți, mai degrabă nemulțumiți”.

Transmitem un semnal foarte bun, nu doar către Comisie, dar și către piețe, că ne menținem angajamentele, că ceea ce spunem, facem”, a spus ministrul.

Potrivit ministrului, PIB-ul estimat la începutul anului de 1.912 miliarde de lei este revizuit în rectificare la 1.902 miliarde de lei, iar creșterea economică prognozată a scăzut de la 2,5% la 0,6%.

„Toate aceste lucruri schimbă foarte mult ecuația de asamblare a bugetului și, prin discuții intensive cu toți ordonatorii de credit, am reușit să ajungem la un compromis rezonabil, exprimat prin această rectificare”, a explicat Nazare.

Ministrul a subliniat importanța acoperirii cheltuielilor esențiale: „Sumele adăugate la deficit sunt sume destinate cheltuielilor esențiale, pentru că nu puteam să nu plătim zona de asistență socială, cheltuieli legate de sănătate, salarii, pensii. Toate aceste sume trebuiau acoperite.”

Referitor la anul viitor, ministrul a declarat: „Nu avem în plan în acest moment o creștere a TVA pentru 2026 și o creștere a taxelor. Horeca este un caz aparte, așteptăm analiza. Vom discuta în coaliție și vom lua o decizie.”

Nazare a anunțat că, din noiembrie, va începe construcția unui nou buget de stat „pe alte coordonate, astfel încât anul viitor să nu mai fim în situația de a face o rectificare bugetară similară cu aceasta.”

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
digi24.ro
image
Sorin Oprescu scapă de un an de închisoare. Decizia instanței: „Infracțiunea a fost dezincriminată”
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și claritatea aduse de Luna în Taur
gandul.ro
image
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
mediafax.ro
image
“Dezertor!” Cum a fost săltat de pe stradă mâna dreaptă a lui Răzvan Burleanu și dus în arest, la carceră. Andrei Vochin, dezvăluiri în premieră despre perioada în care a făcut armata
fanatik.ro
image
Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia
libertatea.ro
image
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
digi24.ro
image
Aventură în orașul interzis: ce au descoperit vloggerii români într-unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă
gsp.ro
image
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
digisport.ro
image
Adevărul despre etajul perfect: unde e cel mai bine să locuiești în funcție de siguranță și confort
stiripesurse.ro
image
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
antena3.ro
image
Român, implicat într-o fraudă cu permise auto în Franţa. Tânărul ar fi dat examenele în locul altor șoferi
observatornews.ro
image
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța. Ce s-a întâmplat cu câteva ore înainte de tragedie
cancan.ro
image
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
prosport.ro
image
Cât va costa un kilowatt din 2026. Furnizorii de energie au anunțat noile tarife pentru anul viitor
playtech.ro
image
El este fotbalistul de la FCSB, convocat la naționala uneia dintre cele mai sărace țări ale lumii. E aproape de o calificare istorică la Mondial
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A scos pistolul”
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
,,Cineva i-a luat viața”. Igor Cuciuc, declarații cutremurătoare după ce soția lui a afirmat că fiica lor a fost ucisă. Ce s-a ascuns despre moartea Andreei
kanald.ro
image
Unde costă cel mai mult să-ți iei o casă. Bula imobiliară care...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
romaniatv.net
image
Aceste numere de telefon vor fi blocate definitiv! Anunțul ANCOM
mediaflux.ro
image
Aventură în orașul interzis: ce au descoperit vloggerii români într-unul dintre cele mai izolate locuri de pe planetă
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Zodiile care vor da nas în nas cu fericirea în această toamnă. Acești nativi vor plânge de bucurie
click.ro
image
Maria Buză are un meniu de poveste. Actrița mănâncă o dată pe zi: „Dacă este curat prin frigider, rămân nemâncată”
click.ro
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
Emmanuel Macron și Brigitte alături de Prințul Hussein și Prințesa Rajwa foto profimedia (1) jpg
Prințesa Rajwa a dus moda din Iordania la Palatul Elysée din Paris! Întâlnire istorică cu Brigitte și Emmanuel Macron
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Foto: © captură video Česká televize
Sute de monede antice din aur și argint, descoperite într-o locație secretă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Zodiile care vor da nas în nas cu fericirea în această toamnă. Acești nativi vor plânge de bucurie

OK! Magazine

image
Prințesa Rajwa a dus moda din Iordania la Palatul Elysée din Paris! Întâlnire istorică cu Brigitte și Emmanuel Macron

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani