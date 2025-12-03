search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Piața muncii, în pericol în 2026. Patronatele critică limitarea numărului de muncitori străini

0
0
Publicat:

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă își exprimă îngrijorarea în contextul schimbărilor legislative anticipate în domeniul imigrației, dar și în raport cu informațiile contradictorii privind contingentul de lucrători străini pentru anul 2026.

Muncitori străini în construcții
Contingentul de muncitori străini a fost redus la 75.000 pentru 2026. Foto Inquam Photos

Deși inițial, în cadrul ședinței Consiliului Național Tripartit, premierul Ilie Bolojan a menționat posibilitatea unui contingent de 90.000 de muncitori străini, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a transmis ulterior că Executivul ia în calcul stabilirea unui plafon de 75.000 de muncitori non-UE. Această diminuare vine într-un moment în care tot mai multe companii, inclusiv din zona IMM-urilor, semnalează în continuare un deficit accentuat de personal.

Totodată, Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM) respinge ideea că reducerea contingentului ar proteja angajații aflați în risc de disponibilizare, având în vedere că domeniile în care sunt recrutați muncitorii non-UE nu sunt aceleași cu cele vizate de restructurările sistemului public. „Dacă studiem grupele de muncă pentru care sunt aduși muncitori asiatici, observăm că sunt domenii în care nu se angajează niciodată personal provenit din sistemul public. O astfel de măsură nu îi va proteja în mod real pe angajații disponibilizați, ci limitează capacitatea angajatorilor de a-și acoperi nevoile”, a precizat Romulus Badea președintele PIFM.

În plus, Guvernul intenționează să implementeze, până la 1 ianuarie, modificări majore privind digitalizarea și simplificarea procedurilor de imigrare. Conform comunicatelor oficiale ale Ministerului Muncii și declarațiilor secretarului de stat Ciprian Văcaru, noile acte normative ar urma să reducă timpii de procesare și ar moderniza sistemul în ansamblu, adaptându-l la realitățile actuale ale pieței muncii. Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă susține această initiativă, subliniind însă necesitatea ca Executivul să publice încă din luna decembrie noul contingent. „Dacă se implementează de la 1 ianuarie această lege, presupunem că va exista o perioadă de tranziție, iar peste această tranziție nu ne-am dori să se suprapună și lipsa contingentului”, a completat Romulus Badea.

Patronatul avertizează că schimbările legislative anunțate, care vin cu o serie de consecințe imediate, trebuie să includă o perioadă de tranziție suficientă pentru procesarea miilor de dosare deja depuse. Este esențial ca noile norme să nu ducă la anularea automată a dosarelor depuse online, însă nu în format fizic, deoarece o astfel de situație ar afecta atât angajatorii, cât și muncitorii care au investit timp, bani și speranță în relocarea în România.

„În perioada de tranziție, dacă legea se publică de exemplu pe 8 ianuarie, toate dosarele de avize de muncă depuse online și neprimite fizic, chiar dacă sunt programate, ar putea fi anulate. Practic, am făcut recrutări și toate demersurile legale pentru aducerea muncitorilor, iar acești oameni, care au așteptări legitime și au făcut deja cheltuieli, ar putea rămâne în aer. Ar fi o situație profund nedreaptă”, afirmă Romulus Badea, președinte al Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă.

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă, membru în IMM România, subliniază importanța dialogului deschis între autorități și agențiile de recrutare. Expertiza acumulată în decenii de activitate, în cadrul căreia au fost aduși zeci de mii de lucrători străini, poate preveni situații de criză și poate asigura o tranziție legislativă eficientă. „În multe rânduri, am prezentat autorităților pașii necesari pentru un proces calitativ, care ar rezolva vulnerabilitățile întâlnite în practică. Autoritățile au rolul lor în procesul de imigrare, iar cooperarea cu noi este esențială pentru succesul acestor reforme”, a mai transmis Romulus Badea.

PIFM își reafirmă deschiderea către dialog instituțional și își exprimă încrederea că statul român înțelege importanța critică a acestui sector. „Suntem oameni, iar resursa cu care operăm este cea mai prețioasă. Trebuie să fim parte din această schimbare, nu doar martori ai ei”, a conchis președintele Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Istoria lungă a Rusiei în încălcarea acordurilor internaționale: de la tratatul Kuciuk-Kainargi la invazia Georgiei
digi24.ro
image
Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care va ninge 20 de zile în decembrie, potrivit meteorologilor Ease Weather
gandul.ro
image
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
mediafax.ro
image
Ion Țiriac nu a fost prezent la înmormântarea prietenului său, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Cum arată coroana de flori depusă de miliardarul român. Foto
fanatik.ro
image
CTP a dat verdictul despre Călin Georgescu: „Ar fi la fel de eficient și dacă ar vorbi unei adunări de surzi”
libertatea.ro
image
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
digi24.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Generală. Şi-a anunțat susținerea pentru Daniel Băluţă
observatornews.ro
image
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Secretul cârnaților care nu se usucă: ce trebuie să adaugi în carne ca să rămână suculenți
playtech.ro
image
Ar fi surpriza deceniului! Valeriu Iftime anunță prime speciale, dacă FC Botoșani ia titlul
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
A fost anunțată prezentatoarea evenimentului finalului de an: "E o onoare incredibilă!"
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
5 unități medicale din Prahova au rămas fără apă! Pacienții ar putea fi transferați la unități sanitare din București. Anunțul făcut de ministrul Sănătății
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Dreptul cetăţenilor de a plăti în numerar, introdus în Constituţie. Ce spune Mugur Isărescu
romaniatv.net
image
O nouă taxă pentru români. Se ia în calcul plata pe zi, pentru fiecare animal
mediaflux.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce afecțiune nemiloasă a ucis-o pe Roxana Moise, fostă concurentă Exatlon. Handbalistă de performanță și cu o viață activă, sportiva nu a putut fi salvată
actualitate.net
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
click.ro
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru retragerea la pensie în 2026. Pe primul loc se află o destinație îndrăgită de mulți români
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Cine o "sapă" zilnic pe Prinţesa Kate? E o înaltă trădare! Şi nu, nu e vorba de Meghan Markle
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Fotografia lui Josef Mengele, realizată la Buenos Aires, în 1956, pentru un act de identitate argentinian (© Wikimedia Commons)
Cum a reușit doctorul nazist Josef Mengele să evite capturarea în America Latină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prețurile au sărit în aer la Târgurile de Crăciun din Capitală! Cât au ajuns să coste vinul fiert, sărmăluțele și fasolea cu ciolan?! Vizitatorii au rămas uluiți!
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali

OK! Magazine

image
Maxima a impresionat cu tiara ei veche de 88 de ani, făcută din 34 de diamante, la dineul de stat din Suriname

Click! Pentru femei

image
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!