Piața muncii, în pericol în 2026. Patronatele critică limitarea numărului de muncitori străini

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă își exprimă îngrijorarea în contextul schimbărilor legislative anticipate în domeniul imigrației, dar și în raport cu informațiile contradictorii privind contingentul de lucrători străini pentru anul 2026.

Deși inițial, în cadrul ședinței Consiliului Național Tripartit, premierul Ilie Bolojan a menționat posibilitatea unui contingent de 90.000 de muncitori străini, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a transmis ulterior că Executivul ia în calcul stabilirea unui plafon de 75.000 de muncitori non-UE. Această diminuare vine într-un moment în care tot mai multe companii, inclusiv din zona IMM-urilor, semnalează în continuare un deficit accentuat de personal.

Totodată, Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM) respinge ideea că reducerea contingentului ar proteja angajații aflați în risc de disponibilizare, având în vedere că domeniile în care sunt recrutați muncitorii non-UE nu sunt aceleași cu cele vizate de restructurările sistemului public. „Dacă studiem grupele de muncă pentru care sunt aduși muncitori asiatici, observăm că sunt domenii în care nu se angajează niciodată personal provenit din sistemul public. O astfel de măsură nu îi va proteja în mod real pe angajații disponibilizați, ci limitează capacitatea angajatorilor de a-și acoperi nevoile”, a precizat Romulus Badea președintele PIFM.

În plus, Guvernul intenționează să implementeze, până la 1 ianuarie, modificări majore privind digitalizarea și simplificarea procedurilor de imigrare. Conform comunicatelor oficiale ale Ministerului Muncii și declarațiilor secretarului de stat Ciprian Văcaru, noile acte normative ar urma să reducă timpii de procesare și ar moderniza sistemul în ansamblu, adaptându-l la realitățile actuale ale pieței muncii. Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă susține această initiativă, subliniind însă necesitatea ca Executivul să publice încă din luna decembrie noul contingent. „Dacă se implementează de la 1 ianuarie această lege, presupunem că va exista o perioadă de tranziție, iar peste această tranziție nu ne-am dori să se suprapună și lipsa contingentului”, a completat Romulus Badea.

Patronatul avertizează că schimbările legislative anunțate, care vin cu o serie de consecințe imediate, trebuie să includă o perioadă de tranziție suficientă pentru procesarea miilor de dosare deja depuse. Este esențial ca noile norme să nu ducă la anularea automată a dosarelor depuse online, însă nu în format fizic, deoarece o astfel de situație ar afecta atât angajatorii, cât și muncitorii care au investit timp, bani și speranță în relocarea în România.

„În perioada de tranziție, dacă legea se publică de exemplu pe 8 ianuarie, toate dosarele de avize de muncă depuse online și neprimite fizic, chiar dacă sunt programate, ar putea fi anulate. Practic, am făcut recrutări și toate demersurile legale pentru aducerea muncitorilor, iar acești oameni, care au așteptări legitime și au făcut deja cheltuieli, ar putea rămâne în aer. Ar fi o situație profund nedreaptă”, afirmă Romulus Badea, președinte al Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă.

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă, membru în IMM România, subliniază importanța dialogului deschis între autorități și agențiile de recrutare. Expertiza acumulată în decenii de activitate, în cadrul căreia au fost aduși zeci de mii de lucrători străini, poate preveni situații de criză și poate asigura o tranziție legislativă eficientă. „În multe rânduri, am prezentat autorităților pașii necesari pentru un proces calitativ, care ar rezolva vulnerabilitățile întâlnite în practică. Autoritățile au rolul lor în procesul de imigrare, iar cooperarea cu noi este esențială pentru succesul acestor reforme”, a mai transmis Romulus Badea.

PIFM își reafirmă deschiderea către dialog instituțional și își exprimă încrederea că statul român înțelege importanța critică a acestui sector. „Suntem oameni, iar resursa cu care operăm este cea mai prețioasă. Trebuie să fim parte din această schimbare, nu doar martori ai ei”, a conchis președintele Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă.