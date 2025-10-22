search
Avertisment din economie: România are nevoie urgentă de mai mulți muncitori străini

Publicat:

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România susține că România are nevoie de o creștere semnificativă a contingentului de lucrători străini în 2026, având în vedere că se confruntă cu un deficit structural de forță de muncă, resimțit în toate sectoarele economice majore, de la construcții și transporturi, până la agricultură, servicii și HoReCa. 

Un muncitor asiatic gatește în bucătăria unui restaurant
Patronatul susține că România are nevoie de mai mulți muncitori străini. Foto arhivă

„Într-un context în care migrația externă, scăderea natalității și îmbătrânirea populației active reduc tot mai mult resursa umană autohtonă, importul de lucrători din afara Uniunii Europene a devenit o necesitate economică, nu doar o soluție temporară”, consideră patronatul subliniind că, pentru anul 2026, cifrele actuale și dinamica pieței indică o nevoie mult mai mare de lucrători străini decât cea prevăzută în contingentul aprobat pentru 2025. Mai exact, susțin importatorii de forță de muncă, România are nevoie de o abordare flexibilă și adaptată realităților economice, care să permită completarea rapidă a deficitului de personal în caz de epuizare a contingentului de muncitori străini.

Pentru anul 2025, Guvernul României a aprobat un contingent de 100.000 de lucrători străini, însă datele centralizate de Inspectoratul General pentru Imigrări arată că, până în prezent, au fost depuse peste 230.885 de cereri de avize de angajare, aproape triplu față de limita stabilită prin hotărâre de guvern. Până în luna octombrie 2025, IGI a emis 78.016 avize de muncă, restul cererilor fiind în așteptare din lipsă de contingent sau din cauza întârzierilor generate de reanalizarea dosarelor respinse la începutul anului.

Situația actuală a solicitărilor depuse la Inspectoratul General pentru Imigrări confirmă presiunea uriașă asupra sistemului administrativ. Potrivit răspunsului oficial emis de IGI către vicepreședintele PIFM, Elena Panțiru, în prezent sunt active peste 230.895 de cereri de avize de angajare, alături de mii de alte solicitări pentru reînnoiri de permise de ședere, eliberări de certificate și reîntregiri familiale. Aceste date arată că volumul total de solicitări depășește cu mult capacitatea actuală de procesare, evidențiind nevoia urgentă de modernizare administrativă și de extindere a contingentului anual.

„Forța de muncă străină nu mai este o soluție temporară, ci o realitate permanentă a economiei românești. Contingentul actual nu mai reflectă dinamica pieței muncii și limitează dezvoltarea companiilor care au nevoie urgentă de personal. România trebuie să adopte o politică de imigrație de muncă predictibilă, flexibilă și adaptată contextului actual”, a declarat Elena Panțiru, vicepreședinte al Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă din România.

Potrivit PIFM, este esențial ca procesul de recrutare internațională să devină mai eficient și mai predictibil. „Considerăm că flexibilitatea este cheia. Dacă ajungem în situația în care suntem în pană de contingent, cea mai bună soluție este existența unui mecanism de rezervă care să poată fi activat rapid, fără a mai fi nevoie de o nouă hotărâre de guvern. De asemenea, digitalizarea completă a proceselor, extinderea acordurilor bilaterale și creșterea capacității administrative a instituțiilor implicate sunt pași esențiali pentru fluidizarea procedurilor și reducerea timpilor de așteptare”, a explicat Elena Panțiru.

Vicepreședinta Patronatului atrage atenția și asupra presiunii tot mai mari asupra Inspectoratului General pentru Imigrări, care gestionează un volum uriaș de cereri fără o creștere proporțională a resurselor umane și logistice. „Este vital ca aceste structuri să fie întărite și sprijinite pentru a putea face față cererilor tot mai numeroase ale angajatorilor. Altfel, riscăm blocaje care afectează întreaga economie”, a adăugat aceasta.

Elena Panțiru precizează că deficitul de personal se resimte în toate ramurile economiei, dar cele mai afectate rămân construcțiile și infrastructura, industria alimentară și HoReCa, agricultura, transporturile, logistica și sectorul serviciilor de îngrijire și asistență socială. „Aceste domenii nu pot funcționa fără aportul lucrătorilor străini, care au devenit o resursă esențială pentru stabilitatea și dezvoltarea economiei românești.”

În concluzie, Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă din România consideră că o economie aflată în creștere are nevoie de o resursă umană stabilă, adaptabilă și suficientă. Ajustarea contingentului de lucrători străini pentru 2026, în funcție de cererea reală din piață și introducerea unor mecanisme flexibile, reprezintă pași esențiali pentru menținerea competitivității României și continuitatea activităților economice.

„Ne dorim o abordare bazată pe date, pe predictibilitate și cooperare între stat, angajatori și partenerii internaționali. Doar așa putem transforma gestionarea imigrației de muncă într-un model de bună practică regională”, a concluzionat Elena Panțiru.

Economie

