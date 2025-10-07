Mai multe bănci europene vor să lanseze stablecoin. Ce se întâmplă în SUA

Finanțele tradiționale și lumea cripto se contopesc tot mai mult. Fuziunea devine vizibilă prin lansarea de ETF-uri cripto de către marii administratori de active, introducerea stablecoin-urilor de către băncile europene și interesul tot mai crescut pentru activele tokenizate.

Potrivit specialiștilor, aceste evoluții nu sunt doar tendințe trecătoare, ci reflectă o transformare în piață, care indică o înclinație spre un model financiar hibrid, unde serviciile din ambele sectoare sunt integrate și accesibile tuturor.

Giganții tradiționali adoptă activele digitale

Interesul instituțional pentru activele digitale este incontestabil și tot mai răspândit. De exemplu, în Europa, o coaliție formată din nouă bănci majore (inclusiv ING, UniCredit și Banca Sella) s-a mobilizat pentru a lansa un stablecoin denominat în euro, în conformitate cu reglementările MiCAR. Această mișcare vine după introducerea EURAU, un stablecoin german susținut de giganți financiari precum DWS, divizie a Deutsche Bank.

Datorită stabilității prețului și cadrului de reglementare, aceste stablecoin-uri ar putea crește interesul public pentru criptomonede ca metode de plată de încredere. Ancorarea la euro elimină preocupările legate de volatilitate, ceea ce le face atractive pentru tranzacții zilnice. De asemenea, se stabilește un precedent pentru activele digitale de nivel instituțional, indică Vugar Usi Zade.

În SUA, expansiunea continuă odată cu vestea potrivit căreia Nasdaq lucrează cu autoritățile de reglementare pentru a introduce tranzacționarea valorilor mobiliare tokenizate. Integrarea acțiunilor tokenizate în registrele tradiționale ar oferi investitorilor acces la tranzacționare 24/7 și la dețineri fracționate. Dacă va fi implementată cu succes, această mișcare ar aduce tokenizarea în portofoliile de masă. Acest lucru ar simplifica procesele prin decontări aproape instantanee pe blockchain și ar reduce costurile operaționale atât pentru instituții, cât și pentru investitorii de retail.

Lansarea noilor ETF-uri pe altcoin-uri, precum cele pentru XRP și Dogecoin, marchează un nou capitol pentru acest sector. Însă piața este deja optimistă cu privire la potențiala aprobare a ETF-urilor spot pentru Solana și Cardano. Cererile depuse de mari emitenți precum VanEck, 21Shares și Grayscale se află, în prezent, sub atenția SEC. Răspândirea acestor ETF-uri va avea un impact important, deoarece capitalul instituțional va intra în active digitale, aspect ce va duce la adâncirea lichidității, la o adopție mai rapidă și la o participare mai largă pe piață.

Ascensiunea unui nou model financiar hibrid

Convergența dintre cele două tipuri de active semnalează apariția unor modele hibride de exchange, care îmbină fiabilitatea platformelor centralizate cu transparența și eficiența blockchain-ului. Tocmai această tendință a dus la apariția noului concept Universal Exchange (UEX), introdus recent de compania Bitget.

UEX combină cele mai bune caracteristici ale exchange-urilor centralizate (CEX), descentralizate (DEX) și ale platformelor tradiționale (TradFi) într-o singură experiență integrată. Le permite utilizatorilor să tranzacționeze o gamă uriașă de active, precum criptomonede, acțiuni, ETF-uri, forex, aur și active din economia reală - chiar imobiliare sau mărfuri, totul dintr-un singur cont.

Prin integrarea de instrumente avansate, recomandări bazate pe AI și securitate sporită, UEX elimină barierele dintre piețe și facilitează integrarea firească a finanțelor emergente în viața noastră de zi cu zi.

Viitorul finanțelor se îndreaptă către aceste platforme universale. Se estimează că până în 2027, o parte importantă din volumul global de tranzacționare se va muta către platforme unificate care integrează active, instrumente și piețe fără fricțiune, consacrând modelul UEX drept noul standard al industriei, mai adaugă Vugar Usi Zade, director operațional Bitget, lider global în domeniul schimbului de criptomonede.