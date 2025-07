Trump vrea să permită fondurilor de pensii private să investească în criptoactive

Președintele Donald Trump a anunțat că va semna un decret prezidențial care ar permite planurilor 401K (un plan de economii pentru pensie asemănător pensiilor private) să includă criptoactive, precum și aur și private equity, marcând o schimbare majoră în modul în care americanii își pot investi economiile pentru pensie.

Se așteaptă ca Trump să semneze un ordin executiv chiar în această săptămână care ar deschide planurile 401k pentru investiții alternative dincolo de acțiunile și obligațiunile tradiționale, au declarat pentru Financial Times trei persoane care au fost informate despre planurile președintelui.

Aceste investiții ar acoperi o gamă largă de clase de active, de la active digitale la metale și fonduri axate pe preluări de corporații, împrumuturi private și tranzacții de infrastructură.

Ordinul executiv ar instrui agențiile de reglementare din Washington să investigheze obstacolele rămase necesare pentru a permite includerea unor astfel de investiții alternative în fondurile gestionate profesional utilizate de economisitorii din planurile 401k, au declarat aceste persoane.

„Președintele Trump este dedicat restabilirii prosperității americanilor de rând și protejării viitorului lor economic. Cu toate acestea, nicio decizie nu ar trebui considerată oficială, cu excepția cazului în care vine chiar de la președintele Trump”, a declarat Casa Albă într-un comunicat către Financial Times.

În SUA, planurile 401k se numără printre cele mai populare modalități prin care americanii care lucrează economisesc pentru pensie , permițându-le să investească o parte din salarii în valori mobiliare tranzacționate public, scutite de impozite. Dar practic toate aceste investiții sunt găzduite în fonduri mutuale de acțiuni și obligațiuni publice.

Au fost deja aprobate trei proiecte de lege privind criptomonedele

Camera Reprezentanților a adoptat joi trei proiecte de lege legate de criptomonede, susținute cu tărie de Trump, subliniind modul în care președintele încearcă să consolideze industria.

Trump a făcut campanie pe o platformă de eliberare a criptomonedelor de ceea ce a numit a fi reglementări excesiv de dure și a acordat industriei meritul de a-l ajuta să câștige alegerile prezidențiale din 2024.

Familia lui Trump a devenit, de asemenea, un investitor major în criptomonede, încheind o tranzacție pentru a achiziționa peste 2 miliarde de dolari în monede digitale, cum ar fi bitcoin, prin intermediul grupului lor Trump Media & Technology, listat la bursă, și lansând așa-numita stablecoin și alte token-uri digitale valoroase.

Administrația Trump a început deja să relaxeze regulile privind utilizarea criptomonedelor pentru conturile de pensie. Departamentul Muncii a anulat în luna mai o inițiativă a erei Biden care descuraja administratorii planurilor 401k să includă opțiuni de investiții în criptomonede.

Dincolo de criptomonede, ordinul executiv al lui Trump va fi util celor mai mari grupuri de capital privat din lume, precum Blackstone, Apollo și BlackRock, care și-au concentrat o mare parte din creșterea viitoare pe investiții în numele persoanelor care economisesc la pensie.

Se va solicita Departamentului Muncii să ia în considerare o zonă sigură pentru administratorii planurilor de pensii, ceea ce ar reduce la minimum riscurile lor juridice, deoarece aceștia au adoptat oferirea de investiții private economisitorilor, care aveau comisioane mai mari și nu erau la fel de ușor de evaluat sau tranzacționat ca acțiunile publice.

Grupuri de capital privat precum Blackstone și Apollo prevăd că accesul la planurile de pensii 401k ar putea atrage sute de miliarde de dolari în active noi în industrie și au început să încheie parteneriate cu administratori de active mari.

Blackstone a încheiat un parteneriat cu Vanguard, în timp ce Apollo and Partners Group se numără printre firmele care vor oferi investiții către Empower, un important sponsor de planuri 401k. BlackRock a început deja să colaboreze cu Great Gray Trust, un administrator terț de planuri de economii pentru pensie.

Deschiderea pieței 401k către capitalul privat vine într-un context în care industria s-a confruntat cu dificultăți în a atrage fonduri noi în ultimii ani de la investitori instituționali, cum ar fi fondurile de pensii și fondurile de dotare. Însă presiunea de a investi planurile de economii în active private mai puțin lichide prezintă riscuri precum comisioane mai mari și un grad de îndatorare generală mai mare, pe lângă o transparență mai redusă în evaluarea activelor fondurilor.

Capitalizarea totală a pieței cripto atinge un nivel record

De altfel, capitalizarea totală a pieței cripto a atins un nou record istoric de 3,92 trilioane de dolari săptămâna trecută, după ce Camera Reprezentanților a adoptat trei proiecte de lege importante privind criptoactivele în cadrul „Crypto Week”, după cum a informat Simon Peters, analikst eToro.

Altcoin-urile au fost principalele beneficiare, adăugând 200 de miliarde de dolari la capitalizarea pieței și înregistrând o creștere a proporției pe care o ocupă pe piață raportata la bitcoin cu 6%.

ETF-urile spot Ethereum au înregistrat intrări record de 2,18 miliarde de dolari săptămâna trecută, miercuri fiind cea mai importantă zi, cu intrări de 726,6 milioane de dolari, ceea ce indică o creștere a interesului instituțional pentru al doilea criptoactiv.

Ar putea fi acesta începutul sezonului altcoin-urilor? O scădere bruscă a dominanței bitcoin în raport cu ele ar sugera că acest lucru este posibil.

În plus, odată cu adoptarea proiectelor de lege de către Camera Reprezentanților, investitorii în criptoactive ar putea avea acum o încredere reînnoită în altcoin-uri, în special în cele cu legături cu SUA, și ar putea începe să caute oportunități în spațiul cripto în afara bitcoin-ului și mai departe pe curba de risc.

Băncile centrale globale au abordări diferite

În prima jumătate a anului 2025, piețele s-au confruntat cu o volatilitate semnificativă, determinată de anunțurile privind tarifele lui Donald Trump și escaladarea tensiunilor geopolitice, punctează o analikză realizată de Binance.

Potrivit acesteia, economiile mari și băncile lor centrale au adoptat direcții semnificativ diferite în prima jumătate a anului 2025. Peisajul global a fost caracterizat de o încetinire treptată a economiei SUA și o relaxare neașteptată a inflației, în timp ce China a sfidat așteptările cu o creștere puternică a PIB-ului (de 5,4%) de la an la an în primul trimestru. În trimestrul al doilea, economia Chinei are un avans de 5,2% an/an.

Divergența economică a fost amplificată de o creștere a lichidității. Masa monetară combinată a SUA, Chinei, Europei și Japoniei are un avans de 5,5 trilioane de dolari (cea mai mare creștere pe 6 luni din ultimii patru ani), determinată în principal de relaxarea monetară în afara Rezervei Federale a SUA, care a rămas prudentă.

Bitcoin, al 6-lea cel mai mare activ al lumii

Performanța Bitcoin în prima jumătate a anului 2025 reflectă maturizarea sa continuă ca un activ macro important și favorit al instituțiilor. Cu o capitalizare de piață menținută peste 2 trilioane de dolari și o dominanță maximă a pieței cripto de 65,1% (cel mai înalt nivel din ultimii patru ani), BTC rămâne printre cele mai performante active globale, ce oferă randamente procentuale de două cifre, chiar și în mijlocul volatilității macro.

ETF-urile spot BTC au devenit un motor structural critic, ce atrag fluxuri instituționale. Adopția corporativă a cunoscut o creștere substanțială, cu dețineri totale atingând 848.100 BTC în peste 140 de firme, pe fondul reglementării și al regulilor contabile favorabile. Ambele sporesc încrederea investitorilor.

Sectorul trece de la speculații interne la integrarea activelor din lumea reală (RWA)

În timp ce TVL (Total Value Locked= Valoare totală blocată) s-a stabilizat la aproximativ 151,5 miliarde de dolari, utilizatorii activi lunar au crescut cu 240% de la an la an, iar raportul volumului de tranzacționare spot al DEX-urilor a atins un record de 29%, indicând o creștere puternică a utilizatorilor și o schimbare structurală în cota de piață.

În general, DeFi trece la o fază de creștere sustenabilă susținută de valoare reală, dar se confruntă în continuare cu riscuri sistemice severe și provocări de securitate.

Sectorul stablecoin - urilor urcă în prima jumătate a anului 2025 la un nou all time high

Capitalizarea totală a pieței stablecoin-urilor (monedelor stabile) depășește 250 de miliarde de dolari, un nou maxim istoric. Tether (USDT) își menține poziția de lider, cu o valoare de piață de 153–156 mld. $, în timp ce USDC (moneda stabile de la Circle) își dublează oferta până la aproximativ 61,5 mld. $, în timp ce cota sa de piață ajunge la 25%, de la 20%.

Claritatea reglementărilor a jucat un rol cheie în stimularea încrederii instituționale (în special prin adoptarea GENIUS Act de către Senatul SUA și aplicarea regulilor MiCA în UE). Iar asta face ca stablecoin-urile să fie instrumente din ce în ce mai recunoscute pentru plăți, remitențe și decontări on-chain.

Reglementarea ajută adopția

Peisajul global de reglementare cripto a cunoscut schimbări notabile. În SUA, Donald Trump încearcă să relaxeze legile privind activele cripto.

Europa implementează măsuri mai stricte de aplicare a reglementărilor cripto, Hong Kong promovează inovația prin licențe deschise și stimulente fiscale, iar Singapore impune măsuri stricte de conformitate, ceea ce a cauzat migrația industriei.

Eforturile globale au progresat și în ceea ce privește standardizarea transparenței fiscale și îmbunătățirea cooperării reglementare transfrontaliere.

Momente-cheie în S2/2025

În a doua jumătate a anului 2025, sunt 10 teme-cheie ce pot aduce mișcări semnificative pentru industria cripto.

Aceste teme acoperă diverse narațiuni și sectoare, precum cele legate de mediul macroeconomic, pivotul FED, perspectiva fiscală a legii Big Beautifull Bill din SUA, politici și reglementări, ecosistemul Bitcoin, stablecoin-uri, active din lumea reală (RWA) sau A.I. și rotația capitalului către altcoin-uri.

Istoric, creșterile altcoin-urilor vin după ce Bitcoin își termină raliul și intră în consolidare, pe măsură ce capitalul se rotește în căutarea unor randamente mai mari.