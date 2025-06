Impact major în banking și plăți: legea stablecoins schimbă regulile pentru bănci și carduri

Senatul american a adoptat miercuri legea numită GENIUS pentru reglementarea „stablecoins”, acele criptoactive a căror valoare este legată de un alt activ financiar, deseori o monedă tradițională.

Stablecoins sau criptomonedele „stabile” au suscitat un interes, odată cu abordarea favorabilă domeniului din partea noii administrații din SUA, a deschiderii tot mai mari a companiilor pentru utilizarea noilor instrumente și a apetitului general al publicului pentru criptoactive, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România.

Deși până la punerea în practică mai sunt etape de parcurs, adică votul în Camera Reprezentanților și promulgarea de către președinte, sunt șanse ca propunerea să devină lege vara aceasta, având sprijin politic larg.

Proiectul descrie condițiile de emitere și operare a criptoactivelor legate de alte active, interesul fiind în special pentru cele legate de dolari americani. Sunt stabilite reguli pentru protecția activelor, precum segregarea conturilor și audituri lunare, și pentru prevenirea spălării banilor. De asemenea, sunt definite mai clar autoritățile de supraveghere relevante. Adoptarea legii va spori atât apetitul publicului larg cât și al emitenților pentru astfel de produse.

Intenția furnizorilor este aceea de a oferi avantajele unor active digitale, ușurința și costul redus de utilizare, fără volatilitatea prețului, obișnuită în cazul altor criptomonede. Giganți din diferite industrii au luat notă de acest aspect.

Pe lângă deschizătorii de drumuri Tether, Circle și Paxos, instituții financiare și retaileri au anunțat planuri pentru propriile stablecoins. De exemplu, Societe Generale are un proiect de lansare, în timp ce Morgan Stanley și Bank of America studiază posibilitatea, la fel ca Santander. Paypal are deja un astfel de criptoactiv. În retail, Walmart și Amazon au anunțat că iau în considerare crearea propriilor criptomonede ”stabile”, subliniază consultantul de strategie XTB România.

„Am putea asista, după adoptarea legii, la o perioadă de creștere rapidă a ofertei de proiecte, oglindite în utilizare, un trend larg cu consecințe ample pe termen lung. Rutele prin care circulă resursele financiare în economie ar fi, treptat, schimbate, realocând capital spre entități noi care pot profita de pe urma schimbărilor. Băncile și operatorii de carduri ar avea nevoie să inoveze și să se adapteze în fața provocărilor”, punctează Claudiu Cazacu.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, se arată entuziast la adresa noului proiect legislativ, ca și președintele SUA. Bessent a adus în discuție ”supremația dolarului” care ar fi susținută de adoptarea unui număr mare de criptomonede stabile, care - pentru a respecta regulile de alocare a rezervelor - ar deveni cumpărători de dolari și titluri de stat. Deficitul bugetar al SUA a ajuns după primele 5 luni ale anului la 1,35 trilioane de dolari și este un factor de îngrijorare pentru observatori și unii bancheri.

Dolarul american a fost în scădere anul acesta, pierzând 10,2% în fața Euro, în timp ce oficiali europeni au vorbit despre o conjunctură favorabilă unui rol mai pronunțat al monedei unice în structura rezervelor globale, punctează Claudiu Cazacu.

În egală măsură, acțiunile care au beneficiat de pe urma aprobării legii criptomonedelor "stabile" au reacționat cu o volatilitate specifică domeniului. Titlurile Circle Internet, tehnologia care deține stablecoin numit USDC, au avansat cu 33,8% miercuri, continuând evoluția puternică de la listarea perfect temporizată de acum două săptămâni.

Activele deținute în USDC depășesc 61 de miliarde de dolari, fiind, totuși, sub valoarea de 155 de miliarde de dolari a USDT, furnizat de Tether, companie care se află sub multiple investigații din partea autorităților americane. Acțiunile bursei Coinbase au avansat cu 16,2% ajutată și de utilizarea USDC drept garanție în tranzacționarea contractelor futures. Întrepătrunderea dintre sistemul financiar tradițional și cel de ”nouă generație” pare a fi încă la început, oferind posibilități numeroase de creștere a utilizării și implicit a profitabilității actorilor implicați. Acțiunile Robinhood au sărit și ele cu 4,5%.

Care este situația operatorilor tradiționali

Totuși, nu toate acțiunile au avut de câștigat. „Cine ar avea de pierdut de pe urma legii? Un volum de tranzacții mai redus în urma migrării către alte moduri de plată se traduce prin venituri mai mici ale operatorilor tradiționali de sisteme de plăți, giganții cardurilor Visa și Mastercard. Acțiunile Visa au pierdut 4,9% miercuri sau aproape 34 miliarde de dolari din capitalizare”, susține analistul.

Potrivit acestuia, titlurile Mastercard au scăzut cu 5,4%, ceea ce înseamnă 27,8 miliarde de dolari șterse din valoarea de pe bursă. Investitorii anticipează șanse ridicate de trecere a legii prin Congresul american, punctează consultantul de strategie XTB România.

Totuși, spune acesta, reacțiile inițiale ale bursei par a fi impulsionate de un nivel ridicat de emoție, un entuziasm pronunțat în special în cazul Circle. Deși transformările aduse de legea Genius în arhitectura financiară a SUA și nu numai pot fi majore, ele s-ar derula într-un timp mai îndelungat, având efecte mai lente decât semnalizează primele răspunsuri ale piețelor.