Joi, 14 August 2025
Adevărul
Piața criptomonedelor crește vertiginos: Bitcoin a atins un nou record. Cum stau alte monede virtuale

Publicat:

Anul 2025 se anunță a fi unul definitoriu pentru piața criptomonedelor, marcând o etapă de maturizare și consolidare, cu creșteri majore ale valorilor monedelor virtuale, inclusiv pentru Bitcoin și Ethereum.

Tabelă pe care sunt trecute principalele criptomonede și valorile lor, iclusiv creșteri și scăderi
Piața criptomonedelor crește vertiginos

Cotaţia bitcoin a depăşit joi pentru prima dată pragul de 124.000 de dolari, un nou record pentru cea mai mare criptomonedă din lume, investitorii pariind pe noi câştiguri în acest domeniu săptămâna aceasta, transmite DPA.

Joi dimineaţă, cotaţia bitcoin a atins 124.517 dolari la bursa de criptomonede Bitstamp, apoi a scăzut uşor, ajungând la 123.000 dolari.

Aceste evoluţii vin pe fondul majorării cererii din partea investitorilor instituţionali şi a optimismului pieţelor financiare, după avansul pieţelor bursiere globale, apreciază traderii.

Analiştii se aşteaptă ca Rezerva Federală a SUA (Fed) să reducă dobânzile în septembrie, după recentele date care arată o încetinire peste aşteptări a pieţei muncii din cea mai mare economie mondială.

Factorul decisiv este încrederea în reducerea dobânzilor dincolo de Atlantic". Perspectiva relaxării politicii monetare majorează cererea pentru criptomonede, a apreciat analistul Timo Emden de la grupul german Emden Research.

După cel mai recent raliu, capitalizarea de piaţă a bitcoin se situează la aproximativ 2.500 miliarde de dolari, conform datelor CoinMarketCap. Bitcoin continuă să domine piaţa activelor digitale, care este în prezent evaluată la aproape 4.200 miliarde de dolari.

De la începutul anului, bitcoin s-a apreciat cu aproximativ 32%, pe fondul aşteptărilor industriei referitoare la o relaxarea a reglementării.

Ethereum depășește pragul de 4.000 de dolari

Criptomoneda Ethereum (ETH) a revenit puternic pe scena investițională, depășind pragul de 4.000 dolari și stârnind discuții intense printre investitori privind posibilitatea atingerii unui nou maxim istoric. Ascensiunea nu se bazează doar pe optimismul pieței, ci este susținută de o combinație solidă de factori, precum activitatea on-chain intensă, interesul tot mai mare din partea investitorilor instituționali și un climat de reglementare mai favorabil, arată Bitget.

Rețeaua Ethereum prezintă semne incontestabile de creștere. Recent, a atins un nou record anual de peste 1,87 milioane de tranzacții zilnice, fiind un indiciu clar al unui ecosistem în plină expansiune. Această majorare nu este întâmplătoare, ci reflectă utilitatea concretă a ETH, de la transferuri de stablecoin până la expansiunea accelerată a protocoalelor DeFi și a piețelor NFT.

Investițiile instituționale sunt tot mai intensificate, iar conform datelor de la Farside (companie britanică specializată în date investiționale), pe 11 august, ETF-urile bazate pe ETH au înregistrat intrări nete impresionante de 1 miliard USD, conduse de ETF-ul dedicat al BlackRock. Aceste intrări au atins un maxim istoric, ceea ce a reărezentat un flux constant de presiune de cumpărare, confirmând că jucătorii financiari importanți consideră acum ETH o parte esențială a portofoliilor lor.

Integrarea instituțională, tot mai accelerată

Succesul remarcabil al ETF-urilor americane bazate pe Bitcoin (BTC), care au atins active în valoare de 10 miliarde USD mai rapid decât orice alt tip de ETF-uri, a făcut loc pentru ETH. Această performanță a înlăturat multe dintre barierele care existau în finanțele tradiționale față de activele digitale, ceea ce a făcut ca adoptarea Ethereum de către instituții să fie mai ușoară. În prezent, publicații financiare importante precum CNBC și Bloomberg prezintă informații complexe despre ETH către public, ceea ce consolidează legitimitatea activului.

Frica de a pierde oportunitatea” (FOMO) joacă, de asemenea, un rol important. Când ETH a revenit la nivelul de 3.800 – 3.900 USD, s-a declanșat un puternic efect de reacție în lanț. Declarațiile publice de susținere venite din partea unor figuri proeminente, precum Tom Lee de la Fundstrat și chiar Eric Trump, au amplificat acest efect, contribuind la creșterea accelerată a prețului.

Semnele aprobării instituționale sunt tot mai evidente. Universitatea Harvard, de exemplu, a investit recent peste 116 milioane dolari într-un ETF spot pe Bitcoin, marcând o schimbare majoră în modul în care fondurile universitare tradiționale privesc criptoactivele. În ceea ce privește companiile, jucători importanți precum Fundamental Global (FGF) au anunțat strategii ample în domeniul cripto, cu un accent deosebit pe Ethereum. În plus, doar în luna iulie, trezoreriile ETH au achiziționat 876.000 de monede, ajungând să dețină aproximativ 0,9% din oferta totală, ceea ce a generat o cerere suplimentară pentru acest activ.

Posibile schimbări de reglementare și perspective de viitor

O modificare propusă a planului 401(k) de către Donald Trump ar putea permite investitorilor în fonduri de pensii să acceseze active alternative, inclusiv criptomonede precum Bitcoin și Ethereum. Dacă va fi implementată, această măsură ar putea elibera capital semnificativ, însă efectele complete ar fi vizibile abia peste câțiva ani, din cauza procesului de reglementare. Totuși, simpla propunere a alimentat optimismul din piață, adaugă liderul mondial în schimbul de criptomonede.

Depășirea pragului de 4.300 USD de către Ethereum, alături de creșterile înregistrate de altcoin-uri precum XRP, Solana și Dogecoin, sugerează o posibilă relocare a capitalului Bitcoin. Dominanța BTC a scăzut recent de la 62% la sub 58%, iar indicele Altcoin Season indică faptul că 75% dintre principalele altcoin-uri au avut performanțe mai bune decât BTC în ultimele 90 de zile. Acest context ar putea marca începutul unui veritabil “sezon al altcoin-uirlor”. Volumul tranzacțiilor Ethereum, care a atins un record de 238 miliarde USD în iulie, împreună cu adopția accelerată a soluțiilor Layer-2, consolidează această tendință.

Pe termen scurt și mediu, perspectivele pentru Ethereum rămân optimiste, cu șanse de a testa pragul de 5.000 USD, dacă prețul se menține peste 4.200 USD, mai arată Bitget. Totuși, un RSI (Indice de Forță Relativă) aflat în zona de supracumpărare, ar putea declanșa marcarea profiturilor și o corecție spre 3.600 USD.

Pentru confirmarea unui „altseason”, ar fi nevoie ca altcoin-urile să continue să depășească performanța Bitcoin, iar capitalizarea totală a pieței acestora să urce la 1,5 trilioane USD și intrările de capital în ETF-uri să rămână constante.

Economie

loading Se încarcă comentariile...
