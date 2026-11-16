România nu are nevoie de ajutorul FMI, spune Isărescu. „Fondul vine când avem o criză valutară”

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României, a declarat luni, 16 noiembrie, că România nu se află în situația de a apela la un acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI), subliniind că instituția intervine, de regulă, în cazul unor crize valutare și al epuizării rezervelor externe.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu Foto: Inquam Photos / George Călin

Întrebat dacă există riscul ca România să ajungă să se împrumute de la FMI, șeful BNR a admis că un astfel de risc există întotdeauna, însă a respins ideea că țara s-ar afla în prezent într-o situație comparabilă cu cele din trecut, potrivit News.ro.

„Risc există oricând, dar, pentru că am văzut că s-a creat aşa o discuţie mare cu vine Fondul, un fel de bau-bau pe care l-am mai trăit de câteva ori şi ia măsuri mai aspre, Fondul vine când avem o criză valutară şi nu avem rezerve. Nu e cazul României”, a afirmat Mugur Isărescu.

Guvernatorul a explicat și mecanismul prin care funcționează finanțarea acordată de FMI, arătând că instituția nu oferă resurse pentru acoperirea nevoilor bugetare curente.

„Ţara are nevoie de bani, dar nu de bani de la FMI, că acolo e vorba numai de un schimb de valute. Noi le dăm lei în contul nostru de la FMI şi ei ne dau bani pentru rezervă valutară, deci valută atunci când nivelul rezervei este scăzut sau când există o criză valutară”, a precizat Mugur Isărescu.

Potrivit guvernatorului BNR, sursele de finanțare de care România are nevoie în prezent sunt investițiile și fondurile europene, nu un program de asistență financiară internațională.

„Ţara are nevoie de bani, dar din investiţii străine, din fonduri europene, care e bine să fie atrase în mai mare măsură şi din împrumuturi pe pieţele de capital”, a explicat guvernatorul BNR.

„Avem ţinte de deficit. Trebuie să le îndeplinim”

Isărescu a avertizat însă că principala vulnerabilitate rămâne menținerea credibilității externe a României.

„Dacă credibilitatea noastră pe plan internaţional s-ar deteriora într-o asemenea măsură, un acord cu Fondul poate să reducă această credibilitate, dar nu este, nu suntem în situaţia actuală. În situaţia actuală avem acord cu Uniunea Europeană. Avem ţinte de deficit. Trebuie să le îndeplinim şi atunci şi rating-ul şi credibilitatea ţării pot fi menţinute fără acord cu Fondul”, a declarat Mugur Isărescu.

Șeful BNR a ținut să precizeze că prezența experților FMI în România este una obișnuită și nu trebuie interpretată drept un semn că autoritățile negociază un nou acord.

„Fondul să ştiţi că nu vine aşa. E chiar prezent aproape săptămânal la noi, că ţinem legătura cu ei, Banca Naţională are legături permanente cu FMI, schimbăm informaţii, opinii”, a spus Isărescu.

Guvernatorul BNR a adăugat că vizitele periodice ale reprezentanților FMI nu înseamnă că România pregătește un program de tip stand-by.

„Asta nu înseamnă că facem un acord de tip stand-by cu ei pentru că nu de acei bani avem nevoie”, a concluzionat guvernatorul Băncii Naţionale a României.