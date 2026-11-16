Mugur Isărescu anunță când ar putea scădea dobânzile. Motivul pentru care BNR a păstrat dobânda-cheie la 6,5%

Guvernatorul Băncii Naționale a României a explicat luni, 16 noiembrie, decizia de a menține rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an, arătând că actualul context economic și nivelul ridicat de incertitudine nu justificau nici o reducere, nici o majorare a costului banilor. Mugur Isărescu anunțat și când ar putea scădea dobânzile.

BNR nu schimbă dobânda-cheie Foto: Arhivă

Instituția a preferat să păstreze actuala politică monetară pentru a evita transmiterea unor semnale contradictorii către piețe, a explicat șeful BNR

„Noi considerăm că în momentul actual şi o scădere, şi o creştere erau foarte greu de explicat pentru că există o perioadă de incertitudine şi mai mult tulburam. Nu e poziţia noastră şi nici nu e rolul Băncii Naţionale să tulbure pieţele”, a declarat Mugur Isărescu.

Guvernatorul a precizat însă că o eventuală reducere a dobânzilor nu este exclusă anul viitor, dacă tendința de scădere a inflației se confirmă.

„Categoric, pe măsură ce inflaţia scade, vor scădea şi dobânzile şi pe piaţă şi la nivelul băncilor. Trebuie să avem răbdare ca aceste tendinţe pe care le întrevedem ca fiind relativ pozitive să se consolideze”, a afirmat Isărescu.

Foto: BNR

„Dacă inflația scade, în mod sigur dobânzile vor scădea”

Guvernatorul BNR a subliniat că Banca Națională a României nu intenționează să ia decizii bazate exclusiv pe estimări care ar putea să nu se materializeze.

„Nu suntem pentru a acţiona de-a-ndoaselea, adică pe baza unei prognoze care nu ştim dacă se va confirma, să luăm deja decizii de politică monetară. Dar, dacă inflaţia scade, în mod sigur dobânzile vor scădea”, a spus guvernatorul.

Isărescu a făcut referire și la dezbaterea privind oportunitatea unei majorări a dobânzii în contextul revenirii inflației pe o traiectorie ascendentă. Șeful BNR a sugerat că primele reduceri de dobândă ar putea deveni posibile în primăvara anului viitor, dacă evoluția prețurilor va urma scenariul prognozat de banca centrală.

„Cel mai optimist scenariu este că scade inflaţia după prognoza aceasta şi, bineînţeles, că, prin primăvară, nu avem încotro, ac să zic aşa, micșorăm şi noi dobânzile, nu?”, a declarat Mugur Isărescu.

Foto: BNR

Săptămâna trecută, BNR a decis să mențină rata dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an, nivel aflat în vigoare din august 2024.