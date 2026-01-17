search
Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Singura fabrică de avioane militare din România, în pragul colapsului. Ministrul Apărării: „La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un șmecher”

0
0
Publicat:

Singura fabrică din România capabilă să producă și să modernizeze avioane militare riscă să își închidă porțile. Avioane Craiova se află în centrul unui scandal major, Ministerul Apărării  notificând compania privind executarea garanției, în contextul întârzierilor masive la programul de modernizare a aeronavelor IAR‑99 Șoim, potrivit Antena 3.

Avion militar de tip IAR-99 Soim. FOTO Mediafax
Avion militar de tip IAR-99 Soim. FOTO Mediafax

Contractul, semnat în urmă cu cinci ani, prevedea modernizarea a zece avioane IAR‑99 Standard la configurația IAR‑99 Șoim. În ciuda faptului că programul, evaluat la aproximativ 275 de milioane de lei fără TVA, era considerat crucial pentru pregătirea piloților înainte de trecerea pe F‑16, Armata nu a primit nici măcar un aparat operațional. Toate livrările ar fi trebuit finalizate în 2024.

Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, Radu Miruță, ministrul Apărării, a descris situația în termeni duri:

„La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un șmecher. Prostul este Avioane Craiova. Șmecherul este mediul privat”. care a simțit vulnerabilitatea și a profitat.

Ministerul a plătit un avans important pentru demararea lucrărilor, însă întârzierile repetate au dus la expirarea termenelor contractuale.

Potrivit ministrului Radu Miruță, notificarea privind executarea garanției ar putea însemna,  „stingerea luminii” pentru fabrica din Craiova.

Penalități uriașe, risc de faliment

Pe lângă returnarea avansului, compania de stat ar putea fi obligată  la plata unor penalități de până la 30 de milioane de euro.

Într-un context în care România accelerează achizițiile de F‑16 și F‑35, iar războiul din Ucraina impune consolidarea capacităților aeriene, blocajul de la Craiova devine nu doar un eșec industrial, ci și un risc strategic.

Modernizarea IAR‑99 Șoim este esențială pentru ca 60–70% din pregătirea piloților de F‑16 să se desfășoare în România, reducând costurile și dependența de baze externe.

Ce spune directorului Avioane Craiova

Directorul fabricii, Nicu Fălcoi, a reacționat la declarațiile ministrului, precizând că primele aeronave modernizate sunt aproape gata și că testele finale în zbor ar putea fi încheiate în zilele următoare, potrivit sursei citate.

Fălcoi recunoaște însă gravitatea situației:

„Scrisoarea de garanție este de 41 de milioane de lei. Penalitățile, de 10–12 milioane de euro, ar însemna falimentul fabricii.”

Fonduri europene pentru apărare, incertitudine pentru industrie

Țara noastră a primit recent una dintre cele mai mari alocări europene pentru apărare - 16,7 miliarde de euro, dintre care 11,4 miliarde destinate direct sectorului militar. Ministrul Miruță a enumerat proiectele vizate: vehicule de luptă, arme de asalt, programe navale, apărare antiaeriană, securitate cibernetică și drone.

Programul SAFE este prezentat de Guvernul României ca o oportunitate de a finanța reînarmarea cu presiune redusă asupra bugetului național. Pentru industria de apărare, aceste fonduri s-ar putea traduce în contracte importante, însă doar dacă firmele românești reușesc să rămână pe linia de plutire.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
digi24.ro
image
România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani. Câți s-au pensionat
stirileprotv.ro
image
Paradoxul agriculturii României în 2026: suntem cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană, dar 60% din legumele din farfurie vin din import. Care sunt explicațiile, ce arată prognozele internaționale și care sunt vulnerabilitățile
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Ce șanse are FCSB să ajungă în play-off după înfrângerea cu FC Argeș! Super-computerul a făcut calculele exacte, procentul este șocant!
fanatik.ro
image
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi reechilibrate. Reacția Kremlinului
libertatea.ro
image
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
digi24.ro
image
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
gsp.ro
image
OUT! Și-a pierdut postul de comentatoare, după ce a spus "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Ideea inedită avută de Anca în urmă cu şase ani. De atunci, se bucură de roadele muncii ei tot anul
observatornews.ro
image
Pensiile cresc la 7.071 lei pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Ce înseamnă ‘agent debutant’: românii, din ce în ce mai interesaţi să fie poliţişti
playtech.ro
image
Cum slăbești 6 kilograme în timp record după sărbători. Dieta-minune a lui Dumitru Dragomir
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ropote de aplauze! Românca Julia Sauter a izbucnit în lacrimi, la finalul programului liber de la Europenele de patinaj artistic
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ȘOC METEO! Iarna nu se mai termină în România! NINGE până în aprilie, primăvara dispare complet
romaniatv.net
image
Lovitură pentru Kremlin. China a oprit complet achizițiile de energie electrică din Rusia
mediaflux.ro
image
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Semnul nou de circulație care te lasă fără 200 de euro și 4 puncte. Capcana rutieră face victimă după victimă în 2026
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 ianuarie. Patru zodii primesc un semn divin care le schimbă destinul și viața cu 180 de grade
click.ro
image
Cel mai ieftin cartier din România pentru cumpărarea unei locuințe. Prețul care schimbă calculele românilor
click.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Regele Charles Kate Middleton jpg
Regele Charles este pregătit să o încoroneze pe Prințesa Kate mai devreme. Un gest cu greutate pentru a marca ziua ei de naștere
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
Steal a godGettyImages 1521914701500x1000 8044137 e1755614597169 webp
Imperiul Asirian: mașinăria de război care a zdrobit Orientul Antic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
image
Semnul nou de circulație care te lasă fără 200 de euro și 4 puncte. Capcana rutieră face victimă după victimă în 2026

OK! Magazine

image
Regele Charles este pregătit să o încoroneze pe Prințesa Kate mai devreme. Un gest cu greutate pentru a marca ziua ei de naștere

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Te-ai născut pentru a fi bogat? Calculează-ți numărul destinului și află!