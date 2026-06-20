search
Sâmbătă, 20 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Cum influențează comunicarea cu inteligența artificială dezvoltarea copiilor mici. Avertismentul specialiștilor

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

De la întrebări simple și teme pentru școală până la glume și conversații spontane, tot mai mulți copii interacționează zilnic cu AI. Specialiștii avertizează însă că aceste obiceiuri ar putea influența modul în care cei mici învață să comunice și să înțeleagă relațiile umane.

Copil comunicând cu Chatgpt
Chatgpt FOTO: Getty Images

  Pentru mulți copii, întrebările care altădată erau adresate părinților sau profesorilor ajung acum la Alexa, Siri, ChatGPT sau alte sisteme bazate pe inteligență artificială. Copiii întreabă de ce peștii nu au păr, cum se formează norii, cer ajutor la teme sau solicită pur și simplu o glumă. Interacțiunile au devenit atât de frecvente încât cercetătorii încep să analizeze efectele pe termen lung asupra dezvoltării limbajului și a comportamentului social, scrie Mediafax.

Specialiștii subliniază că învățarea limbajului nu înseamnă doar acumularea de cuvinte. Copiii își dezvoltă abilitățile de comunicare prin relațiile cu oamenii din jur, învățând să interpreteze emoții, tonul vocii, pauzele, neînțelegerile și reacțiile interlocutorilor.

Conversațiile cu AI sunt diferite de cele dintre oameni

Spre deosebire de o persoană, un chatbot nu obosește, nu se enervează și nu devine distras. El oferă răspunsuri rapide și este programat să fie permanent disponibil. Această diferență poate schimba așteptările copiilor despre cum ar trebui să funcționeze o conversație. În multe locuințe, copiii ajung să folosească propoziții foarte scurte și directe pentru a obține un rezultat imediat: „Pune desene animate”, „Deschide YouTube”, „Spune-mi o glumă”. Experții numesc acest tip de exprimare „limbaj instrumental”, orientat exclusiv spre obținerea unui răspuns rapid. Nu există dovezi că astfel de interacțiuni îi fac pe copii mai nepoliticoși sau mai puțin empatici, însă ele pot modifica felul în care percep comunicarea de zi cu zi, spun cercetătorii.

Ar trebui copiii să spună „te rog” și „mulțumesc” unui robot?

O dezbatere aparent banală a devenit tot mai prezentă în rândul părinților și educatorilor: este necesar ca cei mici să fie politicoși cu un asistent virtual? Întrebarea depășește simpla relație cu tehnologia. Specialiștii consideră că problema reală este ce obiceiuri de comunicare își formează copiii atunci când interacționează zilnic cu sisteme care execută instantaneu orice comandă. În același timp, inteligența artificială poate avea și avantaje importante. Mulți copii se simt mai confortabil să pună întrebări atunci când nu se tem că vor fi judecați. Un chatbot poate repeta explicații de nenumărate ori, poate adapta dificultatea răspunsurilor și poate ajuta la învățarea limbilor străine sau a unor concepte noi.

AI răspunde, dar nu înțelege

Deși răspunsurile generate de inteligența artificială sunt din ce în ce mai convingătoare, specialiștii atrag atenția că aceste sisteme nu înțeleg lumea în același mod ca oamenii. Ele nu au experiențe, emoții sau intenții proprii, chiar dacă limbajul folosit poate crea impresia opusă. Copiii mici tind să atribuie caracteristici umane obiectelor și tehnologiilor cu care interacționează. Dacă un sistem poate purta o conversație, mulți ajung să creadă că acesta și înțelege cu adevărat ceea ce spune. Or, o mare parte din comunicarea umană este construită pe elemente subtile: expresii faciale, emoții, priviri, ezitări sau schimbări de ton. Aceste aspecte sunt esențiale pentru dezvoltarea socială și emoțională a copiilor și nu pot fi reproduse complet de o mașină.

Rolul părinților rămâne esențial

Autorii analizei consideră că inteligența artificială poate fi un instrument util, dar nu trebuie să înlocuiască dialogul dintre oameni. Părinții și profesorii au rolul de a explica celor mici ce este și ce nu este un sistem AI, cum trebuie folosit și care sunt limitele sale. Un copil care îi cere lui Alexa să spună o glumă sau să răspundă la o întrebare nu este expus automat unui risc pentru dezvoltarea sa. Problema apare atunci când tehnologia începe să substituie conversațiile reale, prin care copiii învață empatia, răbdarea și complexitatea relațiilor umane. În ciuda progreselor spectaculoase din domeniul inteligenței artificiale, cercetătorii concluzionează că interacțiunea umană rămâne elementul central în dezvoltarea limbajului și a modului în care copiii înțeleg lumea.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu este bine.” Guvernul de la Moscova susține că sunt prea mulți ruși cu studii superioare. Ce probleme invocă
digi24.ro
image
Trump și-a îndepărtat și singurul aliat din Europa. Reacția lui Meloni după ce a fost jignită: ”Să-și amintească un lucru”
stirileprotv.ro
image
Ciprian Ciucu anunță că renunță la a doua funcție din PNL, cu o zi înainte de congres: „Nu vreau să-i pun în situația de a avea un prim-vicepreședinte urmărit penal”. Cine are cele mai mari șanse să-l înlocuiască pe Ciucu
gandul.ro
image
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe bani
mediafax.ro
image
Uluitor! Un tenismen a pierdut aproape întreg premiul obținut la turneul de la Queen’s după ce a înjurat la interviu
fanatik.ro
image
„Cabana calicilor”. Cum au pus mâna apropiații șefului CJ Tulcea pe cabana din Delta Dunării a fostului premier comunist Ion Gheorghe Maurer
libertatea.ro
image
Unde a dispărut șefa băncii centrale a Rusiei, care a transformat țara într-o fortăreață financiară: O posibilă „schimbare seismică”
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
A divorțat cu scandal după 7 ani și 3 copii, iar acum a făcut marele anunț: ”A început imediat să plângă”
digisport.ro
image
Două cutremure puternice în Grecia la interval de câteva minute. 566 de turiști au fost evacuați
click.ro
image
Maria și mama ei și-au construit o casă de 70 mp din 8.000 de sticle găsite pe stradă. Interiorul este spectaculos
antena3.ro
image
Bucureştiul prinde viaţă în weekend: cinci evenimente de neratat
zf.ro
image
Reacția unor turiști germani, după ce au descoperit o "comoară" la 20 de kilometri de București
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că NU îi vede nimeni
cancan.ro
image
Ce bani ai strâns la pensie după un an de muncă dacă ai avut salariu minim, mediu sau 10.000 lei/lună?
newsweek.ro
image
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
prosport.ro
image
Ce perioade sunt considerate vechime la pensie chiar dacă nu ai avut un loc de muncă. Mulți români nu știu că se iau în calcul
playtech.ro
image
Numită „cea mai mare cerșetoare de atenție”, Ivana Knoll a făcut furori pe stadion la CM 2026. Ținuta care a furat toate privirile
fanatik.ro
image
Criza politică explicată de un politolog: „Controlul democratic în România este exercitat de așa-numita ‘verticală a puterii’, un concept formulat pornind de la realitățile din Rusia”
ziare.com
image
Gigi Becali: ”Dă repede că am nevoie”. Ilie Dumitrescu i-a transferat imediat banii, dar nici nu-și imagina ce avea să urmeze
digisport.ro
image
Motivul pentru care unele ouă sunt albe, iar altele maro. Ce spun specialiștii despre diferența dintre ele
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţ-şoc făcut de Ciprian Ciucu, se RETRAGE
romaniatv.net
image
Cât costă un covrig pe stadioanele de la Cupa Mondială. Prețul uriaș pe care trebuie să îl plătească suporterii
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Război total în PNL: 16 parlamentari din „tabăra Thuma” și-au dat în judecată propriul partid pentru blocarea Guvernului Veștea
actualitate.net
image
Două cutremure puternice în Grecia la interval de câteva minute. 566 de turiști au fost evacuați
click.ro
image
Cea mai mare casă din lume are 1.788 de camere, 257 de băi și o colecție de 7.000 de mașini de lux. Cine locuiește în ea?
click.ro
image
După luni dificile, aceste zodii își schimbă complet destinul. Perioada de glorie abia acum începe pentru ele, scapă de greutăți și se bucură de cea mai bună perioadă a anului
click.ro
soții Ceaușescu foto GettyImages 901900356(2) jpg
Elena Ceaușescu avea un apelativ vulgar în satul natal, pentru că nu purta lenjerie intimă. Așa l-a cucerit pe Nicolae Ceaușescu?
okmagazine.ro
Budinca cu orez si stafide Sursa fogto shutterstock 2375644625 jpg
Gustul copilăriei: budincă de orez cu stafide, așa cum o știi și o iubești
clickpentrufemei.ro
Jacobus de Cessolis Italy Chess players 1300 1400 jpg
Jocul născut în India care a fascinat nobilii Evului Mediu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Așa arată acum fiicele Elenei Cârstea: „A avut curaj să înfieze!”. Ce meserii grele au în America: „Nu m-am băgat în viața lor”
image
Două cutremure puternice în Grecia la interval de câteva minute. 566 de turiști au fost evacuați

OK! Magazine

image
Kate Middleton și fiica sa, Charlotte, au fost în mare pericol anul trecut și nimeni n-a știut. De ce erau urmărite din umbră

Click! Pentru femei

image
Bătălia pălăriilor la fastuosul eveniment al Regelui Charles, Royal Ascot 2026

Click! Sănătate

image
Femeile cu şolduri mari au anumite avantaje legate de sănătate