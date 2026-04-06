Microsoft avertizează cu privire la propriul AI: „Nu vă bazaţi pe Copilot pentru sfaturi importante”

Deși Microsoft promovează intens Copilot ca instrument de productivitate și asistent digital integrat în ecosistemul Windows, termenii oficiali de folosire a serviciului indică o poziționare mult mai prudentă, care subliniază că utilizatorii nu ar trebui să se bazeze pe el pentru sfaturi importante.

În documentația actualizată în urmă cu câteva luni, compania afirmă despre Copilot că „este destinat exclusiv divertismentului” și avertizează că sistemul „poate face greșeli” și „este posibil să nu funcționeze conform așteptărilor”, potrivit News.ro.

Aceleași prevederi arată că utilizatorii „nu ar trebui să se bazeze pe Copilot pentru sfaturi importante”.



„Folosiţi Copilot pe propriul risc”, avertizează Microsoft.

Formulările au scopul să limiteze responsabilitatea juridică a Microsoft în eventualitatea unor erori sau litigii, însă contrastează puternic cu strategia comercială a gigantului american.

„Doar pentru amuzament”

În ultimii ani, compania Microsoft a lansat versiuni ale Copilot dedicate productivității, mediului enterprise și chiar sectorului medical, integrând AI-ul în Windows și în numeroase aplicații ale suitei sale, iar recomandarea oficială de utilizare „doar pentru amuzament” intră astfel în contradicție cu modul în care produsul este prezentat publicului și companiilor.

Industria AI include în mod obișnuit avertismente privind acuratețea și limitele tehnologiei, însă formulările adoptate de Microsoft sunt printre cele mai restrictive din domeniu, sugerând o distanțare clară între marketing și responsabilitatea legală.