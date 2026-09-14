 Încă o taxă pentru comenzile ieftine de pe Temu și Shein. De când se va aplica | adevarul.ro
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Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Încă o taxă pentru comenzile ieftine de pe Temu și Shein. De când se va aplica

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Românii care comandă produse ieftine de pe platforme precum Temu, Shein sau alte magazine online din afara Uniunii Europene ar putea suporta indirect un nou cost începând din noiembrie. UE introduce o taxă de procesare pentru coletele mici, separată de taxa vamală de 3 euro aplicată deja din luna iulie.

Comenzi Temu
Comenzi online pe Temu Foto: Facebook/Temu

De la 1 noiembrie, coletele de valoare mică provenite din afara Uniunii Europene vor intra sub un nou regim de taxare. Potrivit Consiliului UE, noua taxă de procesare este introdusă pentru „a contribui la acoperirea costurilor tot mai mari generate de monitorizarea numărului în creștere de colete mici care intră în UE prin comerțul electronic”.

Valoarea acesteia nu a fost încă stabilită și urmează să fie decisă de Comisia Europeană înainte de intrarea în vigoare, scrie Mediafax.

Taxa de 3 euro rămâne în vigoare

Noua taxă de procesare este separată de taxa vamală de 3 euro, aplicată din iulie coletelor cu o valoare de până la 150 de euro, provenite din afara UE.

Aceasta este o măsură temporară și se calculează pentru fiecare categorie de produse dintr-un colet, nu pentru colet în ansamblu. Ea va rămâne în vigoare până când va deveni operațională Platforma de date vamale a UE, un sistem informatic comun care va centraliza informațiile vamale și ar trebui să permită autorităților din statele membre să gestioneze și să controleze mai ușor mărfurile care intră în Uniune.

Cine va plăti noua taxă

Noile reguli schimbă și responsabilitatea pentru formalitățile vamale. Platformele de comerț electronic din afara UE care vând produse consumatorilor europeni vor fi considerate importatori și vor răspunde de formalitățile vamale și de plata taxelor, în locul cumpărătorului final din Uniunea Europeană.

Asta înseamnă că unui cumpărător din România nu ar trebui să i se solicite separat noua taxă vamală în momentul în care primește coletul. Costul suportat de platforme s-ar putea însă reflecta în prețurile produselor sau în alte costuri percepute la efectuarea comenzii.

Peste 90% dintre coletele de comerț electronic vin din China

Măsurile europene vizează explozia comerțului online cu produse ieftine provenite din afara Uniunii. Potrivit datelor citate de Consiliul UE, în 2025, autoritățile vamale europene au gestionat aproximativ 6 miliarde de colete provenite din comerțul electronic, peste 90% dintre acestea venind din China.

UE susține că actualul volum pune o presiune foarte mare asupra autorităților vamale și creează probleme pentru companiile europene care concurează cu comercianții din afara Uniunii.

Controale mai stricte pentru produsele neconforme

O altă problemă pe care UE încearcă să o combată este intrarea pe piața europeană a produselor periculoase sau care nu respectă standardele comunitare. Reforma prevede controale mai stricte și sancțiuni pentru operatorii de comerț electronic care nu își respectă obligațiile vamale.

În cazurile cele mai grave, amenzile pot ajunge până la 6% din valoarea anuală a importurilor companiei din anul precedent. Operatorii pot pierde, de asemenea, anumite facilități vamale și se pot confrunta chiar cu restricții de acces la platformele online.

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