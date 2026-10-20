 Încă 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului, aproape de deschidere. A1, A2 și A3 vor fi conectate | adevarul.ro
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Video Încă 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului, aproape de deschidere. A1, A2 și A3 vor fi conectate

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Circulația pe încă 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului A0 Nord va fi deschisă luni, 26 octombrie, a anunțat Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Noile tronsoane vor asigura o conexiune continuă pe autostradă între A1, A2, A3 și DN1, în zona Otopeni, facilitând traficul în jurul Capitalei.

Se deschid două loturi din Autostrada Bucureștiului
Se deschid două loturi din Autostrada Bucureștiului Foto: arhivă, adevărul

Potrivit secretarului de stat, șoferii vor putea circula, începând de luni, pe ambele sectoare ale A0 Nord cuprinse între Afumați, Pantelimon și conexiunea cu Autostrada A2, spre Constanța. Este vorba despre aproximativ 13 kilometri de autostradă, împărțiți între lotul 3, Afumați- Pantelimon, și lotul 4, Pantelimon-Cernica (A2).

„Vești bune pentru șoferii din București și Ilfov: luni deschidem circulația pe ambele sectoare ale A0 Nord, între Afumați, Pantelimon și conexiunea cu Autostrada A2, spre Constanța”, a transmis Horațiu Cosma.

Un tronson finalizat din vară a rămas închis circulației

Secretarul de stat a explicat că lucrările pe lotul 4 au fost finalizate încă din vară, însă tronsonul nu a putut fi deschis circulației din cauza lipsei unei conexiuni pentru descărcarea traficului în DN3.

Astfel, deși era finalizat, sectorul a rămas neutilizat până la terminarea lucrărilor pe lotul vecin. „Pe lotul 4, lucrările au fost finalizate încă din vară, însă lotul a rămas «muzeu» până la finalizarea sectorului vecin, deoarece compania de drumuri nu a gândit o descărcare a traficului în DN3”, a precizat oficialul.

Odată cu deschiderea celor două tronsoane, șoferii vor beneficia de o conexiune continuă pe autostradă între A1, A2, A3 și DN1, în zona Otopeni, prin sudul, estul și nordul Bucureștiului.

Noua legătură rutieră este așteptată să reducă aglomerația de pe drumurile din jurul Capitalei și să faciliteze transportul de persoane și de mărfuri.

De asemenea, conducătorii auto vor putea traversa zona de nord și de est a Bucureștiului fără să mai fie nevoiți să utilizeze actuala șosea de centură, cunoscută pentru traficul intens.

Întârzieri de un an și posibile penalități pentru constructor

Horațiu Cosma a atras atenția că deschiderea circulației are loc cu întârziere, în condițiile în care lotul 3 ar fi trebuit finalizat cu un an mai devreme.

„Deschiderea vine însă cu o întârziere care nu trebuie trecută cu vederea. Lotul 3 trebuia să fie gata cu un an mai devreme. Lucrările nu au avansat la nivelul așteptărilor. Am solicitat CNAIR o analiză contractuală serioasă și aplicarea penalităților care se impun. Proiectele de infrastructură trebuie finalizate la timp, iar întârzierile trebuie tratate rapid și ferm, nu lăsate să se acumuleze”, a transmis Cosma.

Secretarul de stat a subliniat că finalizarea proiectelor de infrastructură la termenele stabilite trebuie să reprezinte o prioritate, iar întârzierile constructorilor nu trebuie tolerate.

Ce beneficii vor avea șoferii

Deschiderea celor aproximativ 13 kilometri de autostradă va permite realizarea unor conexiuni mai rapide între principalele artere rutiere care deservesc Bucureștiul.

Pentru șoferi, acest lucru înseamnă alternative la actuala centură a Capitalei, reducerea timpilor de deplasare și posibilitatea de a evita anumite zone aglomerate.

Noua conexiune este importantă și pentru transportatori, întrucât va facilita circulația mărfurilor între autostrăzile A1, A2 și A3, fără traversarea orașului.

„Fiecare kilometru de autostradă deschis înseamnă timp câștigat pentru oameni, transport mai eficient pentru companii și oportunități noi pentru economie. Continuăm să împingem înainte marile proiecte de infrastructură ale României!”, a mai transmis Horațiu Cosma.

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