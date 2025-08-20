Impactul TVA asupra pieței imobiliare: Analiză detaliată

Impactul TVA asupra pieței imobiliare: Analiză detaliată0
Piața imobiliară traversează unul dintre cele mai importante momente de inflexiune fiscală din ultimii ani. De la 1 august 2025, TVA-ul pentru locuințele noi a crescut de la 9% la 21%, iar impozitul pe proprietate va fi recalculat după valoarea reală de piață.
Ce este TVA-ul imobiliar?
TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) este un impozit indirect aplicat tranzacțiilor cu bunuri și servicii, inclusiv vânzarea locuințelor noi. Până în vara lui 2025, Codul Fiscal prevedea:
● TVA redus de 9% pentru locuințele noi de până la 120 mp, cu un preț de maxim 600.000 lei (exclusiv TVA).
● TVA standard de 19% pentru restul locuințelor noi și pentru toate tranzacțiile dintre persoanele juridice.
Schimbările legislative din 2025
1 Cota de 9% dispare pentru locuințele noi: de la 1 august 2025, toate tranzacțiile imobiliare vor fi taxate cu 21% TVA, cu excepția căminelor sociale și a centrelor de îngrijire.
2 Perioadă de tranziție până la 31 iulie 2025, pentru antecontracte și avansuri de minim 20%:
○ Antecontract semnat până la 31 iulie 2025.
○ Avans plătit de cel puțin 20%.
○ Livrarea imobilului până la 31 iulie 2026.
3 TVA-ul standard crește de la 19% la 21% pentru toate serviciile și bunurile.
Impozitul pe proprietate: Modificări și efecte
Începând cu 2026, impozitul pe proprietate va fi recalculat la valoarea de piață a imobilelor, nu la valoarea impozabilă actuală. Consecințe:
● Creștere semnificativă pentru clădirile din marile orașe.
● Ajustări diferite pe județe: mediul rural va plăti mai puțin, orașele mari – semnificativ mai mult.
● Necesitatea consultării platformei e-Proprietatea pentru estimări personale.
Impactul TVA asupra cererii de locuințe
● Accesibilitate redusă: un apartament de 100.000 € fără TVA costa 109.000 € (TVA 9%), iar după majorare va costa 121.000 € (TVA 21%).
● Cerere în scădere: o analiză Imobiliare.ro arată că tranzacțiile au scăzut deja cu aproape 9% în primele luni din 2025.
● Tinerii la prima casă: plafonul programului Noua Casă rămâne neschimbat, dar TVA-ul mai mare reduce numărul locuințelor eligibile.
Exemple de costuri suplimentare
Riscuri economice și sociale
● Blocaj tranzacțional: cumpărători amânați sau retrași.
● Presiune pe piața chiriilor: cererea de închiriere crește, iar tarifele urcă.
● Inechitate socială: afectează clasa medie și tinerii cu venituri moderate.
● Impact bugetar invers: scăderea tranzacțiilor poate reduce încasările totale.
Tendințe pe piața imobiliară post-2025
● Concentrare pe proiecte premium: segmentul high-end rămâne stabil.
● Reorientare către segmentul vechi: alternative fără TVA.
● Digitalizare&transparență: e-Proprietatea și instrumentele online cresc în importanță.
● Parteneriate public-private: dezvoltarea locuințelor sociale.