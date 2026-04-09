search
Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Iulian Fota, expert în securitate, la Interviurile Adevărul: „Suntem în continuare în ceață”

Iepurașii de Paște ne ronțăie portofelele. România, pe primul loc în UE la scumpirea ciocolatei

0
0
Publicat:

Iepurașii de ciocolată au invadat rafturile, dar vin cu un preț piperat: deși cotațiile internaționale ale cacauei s-au prăbușit față de recordurile de anul trecut, dulciurile sunt mai scumpe ca niciodată. România își confirmă statutul de „campioană” a inflației în Uniunea Europeană, transformând banalul desert de Paște într-un adevărat produs de lux.

Iepuraș de ciocolată
Figurinele de ciocolată sunt foarte scumpe în România față de media UE. Foto arhivă

Figurinele de ciocolată au devenit o tradiție populară de Paște, în special în zonele urbane, datorită influenței comerciale occidentale, iepurașii și ouăle de ciocolată umplând rafturile supermarketurilor cu săptămâni înainte de sărbătoare. Dar anul acesta, cacaoa fiind un ingredient esențial, și dulciurile tradiționale vor fi mai scumpe.

Conform datelor Eurostat, România este liderul inflației anuale la ciocolată, cacao și produse din cacao în Uniunea Europeană. Cele mai recente date arată o creștere a prețurilor de 40% față de aceeași perioadă a anului trecut, în ianuarie 2026. Această creștere semnificativă a prețurilor nu este specifică doar României, întrucât Polonia a înregistrat o creștere a prețurilor la ciocolată de 24%, Grecia și Germania de 20%, iar Bulgaria de 17%. Inflația anuală a ciocolatei în UE a fost de 14%, în timp ce în zona euro a fost de aproape 13%. Dar România a reușit să le depășească pe toate în cursa „choco-inflației”.

La prima vedere, nu trebuia să fie așa, punctează analistul eToro Bogdan Maioreanu, adăugând că, în acest an, cacaoa s-a ieftinit brusc pe piețele globale în ultimele luni. De la maximul atins în mai 2025, când costa peste 11.000 de dolari pe tonă, prețul a scăzut la aproximativ 3.100 de dolari, ceea ce înseamnă o scădere de peste 70%. De la începutul acestui an, prețurile la cacao au scăzut cu peste 49%. Aceste prețuri se referă însă la contractele futures, acorduri care fixează astăzi costul pentru cacao ce urmează să fie livrată la o dată ulterioară. În practică, companiile achiziționează în vrac materiile prime pentru a le avea disponibile pentru producție și, cel mai probabil, încă le utilizează pe cele cumpărate cu luni în urmă la prețuri mai mari decât cele actuale. Aceste costuri sunt transferate consumatorilor prin produsele finale. Scăderea prețurilor materiei prime este rezultatul unei combinații de factori de-a lungul lanțului de aprovizionare, dar nu s-a reflectat încă în prețurile produselor finite și nu se traduce în prețurile ciocolatei din magazine.

În ultimii doi ani, producătorii s-au confruntat cu o ofertă redusă și prețuri ridicate din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile. Aceștia au recurs la modificări ale rețetelor, reducând conținutul de cacao și greutatea tabletelor. Unii consumatori au început să se plângă că ciocolata nu mai are gustul de odinioară. Până în prezent, perspectivele de revenire la situația de dinaintea „shrinkflation” sunt slabe, deoarece analiștii consideră că piața de cacao ar putea rămâne structural fragilă și volatilă. Acest lucru ar putea determina companiile să fie prudente în ceea ce privește revenirea la rețete cu un conținut mai ridicat de cacao.

Ciocolata cu lapte, înlocuită cu glazuri compuse

Cu toate acestea, se fac pași mici în această direcție. În SUA, o postare virală a lui Brad Reese, nepotul inventatorului Reese’s Peanut Butter Cup, H.B. Reese, în care acuza compania Hershey că a înlocuit ciocolata cu lapte cu „glazuri compuse” și că folosește „creme de tip unt de arahide” în loc de unt de arahide, a generat o reacție. Potrivit Bloomberg, compania a declarat în răspunsul său că va renunța la glazura compusă din ciocolată, ca parte a revenirii la utilizarea „rețetelor clasice de ciocolată cu lapte și ciocolată neagră” în toate produsele Reese’s și Hershey’s până în 2027. Cu toate acestea, trecerea la ingrediente de ciocolată pură va afecta mai puțin de 3% din produsele Reese’s și o mică parte din produsele Hershey’s.

În Brazilia, un proiect de lege în curs de adoptare în Congresul Național stabilește niveluri minime pentru cacao și derivații acesteia utilizați în producția de ciocolată. Modificarea propusă ar interzice, de asemenea, utilizarea termenilor precum „neagră” și „semi-neagră” pe ambalaje. Inițiativele din Congres au fost bine primite de producătorii din segmentul premium. Totuși, sunt pași mici.

Prețurile ciocolatei rămân în continuare ridicate pe măsură ce piețele își revin după ani de producție slabă, iar contractele la prețuri mai mari sunt eliminate treptat. „Este posibil să se observe o ușoară ameliorare, poate spre sfârșitul acestui an, chiar la timp pentru Crăciun, dar o revenire la ciocolata mai ieftină, mai mare și mai bună de acum doi ani este puțin probabilă. De Paște, poate că iepurașii de ciocolată vor fi mai scumpi, mai puțini la număr, dar cu siguranță vor aduce un zâmbet pe fețele tuturor, așa cum o fac în fiecare an”, adaugă analistul.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

