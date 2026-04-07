Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
Sărbători cu buget de criză. De ce drobul și pasca au devenit produse premium în 2026

Masa tradițională de Paște din acest an vine cu o notă de plată istorică, cu scumpiri semnificative la ingredientele esențiale pentru masa de sărbători, față de perioada similară a anului trecut, potrivit unei analize pe baza datelor INS.

Ouă, pască și alte feluri tradiționale de Paște, puse pe o masă festivă
Masa de Paște a ajuns un adevărat lux pentru români. Foto arhivă

Datele statistice analizate de specialiștii companiei de consultanță Frames indică o creștere generalizată a prețurilor, însă anumite categorii de produse au atins praguri alarmante.

Conform datelor analizate, recordul absolut al scumpirilor este deținut de pudra de cacao. Acest ingredient cheie în rețeta cozonacilor a înregistrat o scumpire de peste 46% în ultimul an. Ciocolata a urmat inevitabil aceeași traiectorie abruptă. Indicele pentru produsele din ciocolată a ajuns la 129,02, reflectând o majorare de preț de 29%.

Nici alimentele de bază nu au scăpat de presiunea inflaționistă. Ouăle, simbolul central al sărbătorilor pascale, au ajuns la un indice de 114,3. Românii vor plăti anul acesta cu peste 14% mai mult pentru un simplu cofraj.

Friptura tradițională va fi și ea mult mai costisitoare. Carnea de oaie și miel înregistrează un indice de 108,85, adică un avans de aproape 9% față de anul trecut.

De asemenea, prepararea cozonacului va usca bugetele, în condițiile în care miezul de nucă s-a scumpit cu peste 17%, iar produsul finit, cozonacul cumpărat din magazin, este mai scump cu aproape 16%.

De ce au explodat prețurile la ciocolată și cacao pe piața globală

Potrivit analizei Frames, aceste scumpiri masive nu au nicio legătură cu o eventuală speculă locală a comercianților.

Fenomenul are la bază cauze economice și climatice globale extrem de grave. Explozia prețului la cacao este rezultatul direct al unei crize istorice în Africa de Vest.

Țări precum Coasta de Fildeș și Ghana, principalii producători mondiali, se confruntă cu recolte compromise din cauza fenomenelor meteo extreme și a bolilor care au distrus plantațiile de arbori de cacao. Deficitul uriaș de materie primă de pe bursele internaționale s-a transferat imediat în prețul final al ciocolatei de la raft.

În cazul produselor de origine animală, precum ouăle și carnea de miel, explicațiile vin din costurile operaționale.

Fermierii acuză prețurile ridicate la furajele pentru animale și costurile crescute cu energia electrică necesară halelor industriale. La acestea se adaugă normele sanitare europene din ce în ce mai stricte și episoadele recurente de gripă aviară care au afectat grav efectivele de păsări de pe continent. Toate aceste lanțuri de aprovizionare întrerupte sau scumpite se reflectă direct în prețul cerut la galantar.

Datele privind IPC prezintă doar o fotografie de moment, la nivelul lunii februarie. Creșterea semnificativă a prețurilor la carburanți și scumpirea gazelor, de la 1 aprilie, vor aduce un nou val de scumpiri după Paște, la începutul lunii mai”, afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames.

Românii cheltuiesc mai puțin de Paște. Doar 2 din 10 fac cumpărături peste medie, dar stresul financiar rămâne ridicat

Cum modifică inflația comportamentul de consum de sărbători?

Analiștii de la Frames avertizează că, pe fondul efectelor războiului din Orientul Mijlociu și al liberalizării pieței gazelor, inflația de bază ar putea crește semnificativ față de estimările inițiale.

Nu este exclus ca luna aprilie să aducă o inflație de peste 10%, de patru ori peste media UE, iar acest indicator să se mențină la două cifre cel puțin 3 luni de acum încolo”, arată analiza Frames.

Banca Națională a României menține o atitudine extrem de prudentă, în contextul în care șocurile externe și deficitul bugetar continuă să pună o presiune uriașă pe prețurile de la raft.

Săptămâna patimilor financiare

Potrivit analiștilor, acest climat economic plin de incertitudini schimbă radical modul în care oamenii fac cumpărături.

Bugetul alocat sărbătorilor este calculat acum la virgulă. Experții observă o trecere clară spre achizițiile chibzuite și o renunțare la extravaganțele din anii trecuți.

Cumpărătorii nu vor renunța bineînțeles la masa tradițională, însă aplică strategii clare de supraviețuire financiară. Observăm o orientare masivă către produsele marcă proprie ale rețelelor de supermarketuri, care sunt mai ieftine. Totodată, are loc o reducere drastică a volumelor achiziționate. Vom avea de Paște, cel mai probabil, vânzări sub cele din anul trecut”, a declarat Negrescu.

Oamenii preferă acum să cumpere strict o caserolă mică de carne de miel sau o singură felie, în loc să achiziționeze o jumătate de carcasă, așa cum făceau tradițional. Cantitatea face loc necesității. Consumatorul român a devenit mult mai atent la promoții și preferă să viziteze mai multe magazine pentru a găsi cel mai bun preț la ingredientele de bază.

Suntem într-o adevărată săptămână a patimilor financiare în care goana după promoții s-au transformat într-un adevărat sport național. Masa de Paște va fi definită, în linii mari, de campaniile de reduceri, de ofertele anunțate de marile magazine” arată analiza.

Deși există și mici excepții în graficul prețurilor, cum ar fi ridichile care au înregistrat o scădere de 5,5% a prețului, aceste ieftiniri izolate nu pot echilibra balanța.

Ieftinirea verdețurilor de sezon nu compensează în niciun fel gaura lăsată de scumpirile masive la carne, dulciuri și ouă. Coșul minim pascal devine astfel o povară reală pentru persoanele cu venituri mici și medii, redefinind complet conceptul de sărbătoare în familiile românilor.

O familie de 4 persoane va avea nevoie, în medie, de un buget de 1000 sau chiar 1500 de lei pentru o masă tradițională de pe care să nu lipsească carnea de miel, cozonacul, pasca, celelalte specialități culinare, băuturile alcoolice și, bineînțeles, cadourile de Iepuraș. Pentru marea majoritate a populației, acest buget va fi imposibil de alocat având în vedere costurile mai mari cu viața de zi cu zi, de la întreținere la gaze, energie electrică etc”, a mai declarat Negrescu.

