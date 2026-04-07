Pasca fără aluat cu 500 g brânză – rețeta rapidă, cremoasă și ușor de făcut acasă. Cum o poți adapta pe gustul tău

Dacă vrei o rețetă simplă și sigură pentru masa de Paște, această pasca fără aluat cu 500 g brânză este una dintre cele mai rapide și apreciate variante. Nu necesită frământare, nu ai nevoie de experiență în bucătărie, iar rezultatul este o pască fină, aromată și perfectă pentru întreaga familie.

Rețeta de mai jos a trecut proba în bucătărie. În plus, poate fi adaptată ușor în funcție de preferințe, așa că veți găsi în cele ce urmează și alte sugestii, precum și trucuri pentru a obține cele mai bune rezultate.

De ce să alegi această rețetă de pască fără aluat cu 500 g brânză? Pentru că: este ușor de făcut, într-un timp scurt; nu necesită aluat sau dospire; are ingrediente accesibile; este una dintre cele mai căutate rețete de Paște; rezultatul e garantat.

Ingrediente pentru pasca fără aluat

Pentru o tavă medie (20–24 cm):

- 500 g brânză de vaci bine scursă;

- 3 ouă;

- 120–150 g zahăr (după gust);

- 1 plic zahăr vanilat;

- 100 g smântână;

- 50 g unt topit;

- 80 g griș sau făină;

- coaja rasă de la 1 lămâie;

- 1 linguriță esență de vanilie;

- un praf de sare;

- stafide (opțional).

Cum se prepară

Amestecarea bazei

Pune brânza într-un bol și amestec-o cu ouăle și zahărul până devine cremoasă.

Adăugarea ingredientelor lichide

Încorporează smântâna, untul topit, vanilia și coaja de lămâie.

Legarea compoziției

Adaugă grișul sau făina și omogenizează bine. Dacă folosești stafide, adaugă-le la final.

Coacerea

Toarnă compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Coace la 175°C timp de 40–45 de minute, până devine aurie deasupra.

Răcirea corectă

Lasă pasca să se răcească în cuptorul oprit, cu ușa întredeschisă, pentru a evita crăparea.

Trucuri pentru o pască delicioasă

Brânza este cheia: alege una grasă și bine scursă pentru o textură cremoasă.

Textură fină: dacă vrei o pască mai fină, pasează brânza înainte de folosire.

Fără supra-coacere: dacă stă prea mult în cuptor, devine uscată.

Arome variate: poți adăuga coajă de portocală, esență de rom sau chiar bucăți de ciocolată.

Răcire lentă: ajută la menținerea consistenței și previne lăsarea compoziției.

Variante de pască fără aluat (cu 500 g brânză)

La rețeta de mai sus poți adăuga sau înlocui anumite ingrediente, astfel încât rezultatul să fie și mai mult pe gustul tău sau al membrilor familiei.

Pasca fără aluat cu stafide și rom

Adaugă stafide hidratate în esență de rom pentru un gust mai intens și tradițional.

Pasca fără aluat cu ciocolată

Încorporează 50–70 g ciocolată neagră pentru o variantă modernă și mai dulce.

Pasca fără aluat dietetică

Înlocuiește zahărul cu îndulcitor și folosește smântână slabă sau iaurt grecesc.

Pasca fără aluat cu aromă de portocală

Adaugă coajă și puțin suc de portocală pentru un gust fresh, perfect de primăvară.