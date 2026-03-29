Jaf „dulce”: în Europa a fost furat un camion cu 12 tone de batoane de ciocolată. Furturile din lanțurile logistice devin o problemă tot mai serioasă pentru mediul de afaceri

Un transport impresionant de dulciuri s-a volatilizat, la propriu, de pe rutele europene. Hoții au pus mâna un camion încărcat cu produse de ciocolată, aflată în tranzit din Italia spre Polonia, iar până în acest moment nici vehiculul, nici marfa nu au fost recuperate.

Nu mai puțin de 12 tone de batoane KitKat au dispărut în circumstanțe misterioase. Potrivit agenției Reuters, care citează un comunicat al gigantului alimentar elvețian Nestlé, transportul includea 413.793 de unități dintr-o nouă gamă de produse.

Camionul a plecat din centrul Italiei, urmând să distribuie marfa pe mai multe piețe europene, cu destinația finală în Polonia. Drumul s-a întrerupt însă inexplicabil: vehiculul nu a mai ajuns la destinație, iar traseul său s-a pierdut complet. Compania nu a oferit detalii despre locul exact unde s-a rupt firul transportului.

Ironie amară din partea producătorului

Reacția Nestlé a surprins printr-o notă de ironie fină: reprezentanții companiei au „apreciat gusturile rafinate ale hoților”, dar au subliniat, în același timp, gravitatea fenomenului. Furturile din lanțurile logistice devin o problemă tot mai serioasă pentru mediul de afaceri, indiferent de dimensiunea companiilor afectate.

Producătorul a precizat că toate batoanele furate pot fi identificate printr-un cod QR unic, aplicat pe ambalaj. Sistemul, utilizat în mod obișnuit pentru controlul calității și trasabilitate, permite inclusiv alertarea companiei în cazul în care produsele ajung în circulație.

Un fenomen în creștere

Datele furnizate de BSI Supply Chain Services arată că astfel de incidente sunt în creștere constantă în ultimii ani. Cele mai vizate sunt produsele alimentare și bunurile de larg consum, ușor de valorificat pe piața neagră datorită cererii ridicate.

Într-un context mai larg, Nestlé s-a confruntat recent și cu o altă provocare majoră: extinderea unei campanii globale de retragere a unor formule de lapte pentru copii, pe fondul riscului de contaminare cu un toxină periculoasă. Inițiată în Europa, operațiunea a ajuns să vizeze piețe din Africa, America și Asia, inclusiv Brazilia, China și Africa de Sud.