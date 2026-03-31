Video Schema de ajutor pentru motorină, modificată de Guvern. Banii ajung mai repede la transportatori

Guvernul a aprobat marți, 31 martie, o hotărâre prin care modifică schema de ajutor de stat destinată compensării parțiale a accizei la motorina utilizată drept combustibil, astfel încât plățile către transportatori să poată fi efectuate mai rapid.

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.

„Avem o hotărâre de Guvern privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la motorină, prin compensarea parțială a accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor. De fapt, este o modificare a hotărârii de Guvern care instituie această schemă: este eliminat un prag, o condiție, să-i spunem birocratică, și anume condiționarea plății ajutorului de stat de momentul adoptării sau rectificării Legii bugetului de stat, astfel încât să poată fi economisite trei săptămâni până când oamenii să poată să înceapă să își primească banii pentru diferența de acciză. Deci se va putea trece imediat la efectuarea plăților pentru sume, mai ales din 2025”, a explicat Dogioiu, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Peste 2.500 de cereri analizate pentru trimestrul IV din 2025

Potrivit Guvernului, autoritățile competente au înregistrat și analizat deja peste 2.500 de cereri de compensare pentru motorina achiziționată în trimestrul al patrulea din 2025. Aplicarea mecanismului actual a fost, însă, întârziată de procedurile bugetare, motiv pentru care a fost necesară modificarea cadrului normativ.

Plăți mai rapide pentru operatorii eligibili

Modificările aduse Hotărârii Guvernului nr. 1.094/2025 urmăresc eficientizarea procesului de plată și asigurarea unui acces mai rapid la sprijinul financiar pentru transportatori și alți operatori economici eligibili.