Cum vor fi sprijiniți transportatorii de marfă. Ministrul Ciprian Șerban: „Flexibilizăm condițiile de acces în cadrul schemei de ajutor de stat”

Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat vineri, 3 aprilie, că schema de ajutor de stat dedicată transportatorilor rutieri de marfă pentru achiziția de vehicule nepoluante va fi flexibilizată. Măsura vizează vehiculele din categoriile N2 și N3, cu emisii zero, și are ca obiectiv modernizarea flotelor din sector.

Potrivit ministrului, modificările privesc criteriile de eligibilitate, inclusiv recunoașterea unor instrumente contractuale suplimentare, astfel încât operatorii economici să poată accesa mai ușor finanțările din Fondul pentru Modernizare.

„Am luat decizia de a flexibiliza condițiile de acces ale transportatorilor rutieri de marfă în cadrul schemei de ajutor de stat pentru achiziția de vehicule din categoriile N2 și N3, cu zero emisii, în vederea facilitării investițiilor în flote moderne. Adaptările vizează condițiile de eligibilitate, inclusiv prin recunoașterea unor instrumente contractuale, astfel încât operatorii economici din sectorul transportului rutier de marfă să poată accesa finanțarea din Fondul pentru modernizare”, a explicat Ciprian Șerban, vineri, într-o postare pe Facebook.

Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice

Șerban a precizat că această ajustare face parte dintr-un pachet mai amplu de politici publice ce urmează să fie lansat până la finalul semestrului, complementar schemelor e‑Mobility și e‑MOVE.

„Cele două scheme, e-Mobility și e-MOVE, asigură dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice în România, contribuind la reducerea emisiilor și sprijinirea tranziției către transportul verde. Dacă prima se referă la dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare de-a lungul rețelei rutiere administrate de CNAIR, cealaltă, integrată cu capacități de producere a energiei din surse regenerabile (panouri fotovoltaice) și sisteme de stocare, sprijină instalarea infrastructurii de reîncărcare la nivelul întreprinderilor, permițând alimentarea directă a flotelor din surse proprii de energie, reducând semnificativ dependența de piața energiei și generând economii substanțiale pe termen mediu și lung”, a detaliat ministrul.

Astfel, potrivit ministrului, transportatorii de marfă vor beneficia și de sprijin pentru achiziția de vehicule cu emisii zero și de un ecosistem funcțional care le va permite reducerea structurală a costurilor de operare, creșterea rezilienței economice și adaptarea la noile cerințe de decarbonizare.