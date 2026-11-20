Angajații Transgaz și Transelectrica ar urma să primească salarii mai mari cu 6,5%, după o decizie adoptată în ședința de Guvern de vineri, 20 noiembrie.

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Informația a fost relatată de Digi24, care citează surse guvernamentale, în lipsa unei comunicări publice a Executivului pe acest subiect.

Majorarea nu ar viza și șefii companiilor

Potrivit surselor citate, creșterea salarială fusese cerută încă de la începutul anului și ar urma să fie aplicată doar angajaților. Șefii celor două companii, care au contracte de mandat distincte, nu ar beneficia de această măsură.

Proiectul nu a figurat pe ordinea de zi publică a ședinței. Digi24 scrie că majorările ar fi fost încadrate în registrul „confidențial”, în care pot fi incluse proiecte adoptate de Guvern.

Posturi suplimentare și cheltuieli salariale aprobate în vară

În vară, fostul Executiv aprobase suplimentarea schemei de personal a Transgaz cu 148 de posturi și creșterea cheltuielilor salariale cu 9.548.000 de lei. În cazul Transelectrica, măsurile au vizat 124 de posturi suplimentare și cheltuieli salariale mai mari cu 12.278.000 de lei, potrivit aceleiași surse.

Romgaz a primit o majorare similară în mai

O creștere salarială de 6,5% a fost aprobată și pentru angajații Romgaz, în luna mai a acestui an. Digi24 relatează că decizia fusese inițial încadrată tot la categoria celor confidențiale. Ulterior, Guvernul a explicat că măsura urmărea păstrarea angajaților performanți, în contextul investițiilor majore planificate de companie.

În privința nivelului veniturilor, salariul mediu este 15.600 lei la Transgaz, 17.200 lei la Transelectrica și aproximativ 18.000 lei la Romgaz.

Deficit de specialiști și controverse privind indemnizațiile conducerii

Problema personalului din energie a fost semnalată recent și de conducerea Transelectrica. Într-un articol publicat de Adevărul la 9 noiembrie 2026, Ștefăniță Munteanu, președintele Directoratului companiei, avertiza asupra deficitului de specialiști, pe fondul restricțiilor de angajare din ultimii aproape trei ani și al creșterii volumului de muncă.

Potrivit aceleiași relatări, Transelectrica avea 2.040 de angajați, iar un memorandum aprobat recent permitea recrutarea a încă 100 de persoane. Necesarul de specialiști viza operarea, mentenanța și dezvoltarea infrastructurii energetice.

Separat de salariile angajaților, indemnizațiile conducerii Transelectrica au făcut obiectul unor dispute în trecut. Adevărul relata la 21 ianuarie 2025, citând răspunsul companiei către FACIAS, că Adunarea Generală a Acționarilor respinsese, în ședința din 15 ianuarie, propunerile de majorare a indemnizațiilor pentru anul 2025. Decizia privea membrii Consiliului de Supraveghere, nu personalul companiei.