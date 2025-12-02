Mega Image și Profi nu-și schimbă denumirile, în ciuda fuziunii

Mega Image și Profi Rom Food, ambele membre ale Grupului Ahold Delhaize, vor funcționa sub forma unei entități juridice unice, începând cu 31 martie 2026, pentru a crea o organizație mai puternică și mai eficientă, păstrând separate brandurile locale atât de îndrăgite și operațiunile cu clienții.

„Această fuziune reprezintă o oportunitate pentru ambele branduri de a rămâne conectate local cu clienții lor și, în același timp, de a aduce împreună echipele, expertiza și angajamentul comun față de comunitățile deservite. Prin unificarea punctelor noastre forte, putem oferi o valoare mai bună clienților noștri, putem sprijini mai eficient producătorii locali și putem consolida conexiunile în fiecare comunitate în care operăm", a declarat Mircea MOGA, CEO Mega Image România.

Cele două entități se vor concentra suplimentar pe dezvoltarea unor parteneriate solide cu producătorii locali și vor rămâne dedicate construirii unor conexiuni puternice cu comunitățile, în linie cu valorile fundamentale ale grupului Ahold Delhaize. Prin susținerea furnizorilor locali, atât Mega Image, cât și Profi oferă clienților din România sortimente proaspete, de înaltă calitate, la prețuri competitive, reducând costurile lanțului de aprovizionare, oferind totodată produse locale foarte apreciate.

„Această decizie ne permite să ne punem expertiza și capabilitățile unice în slujba unei organizații mai mari, structurate strategic. Deși vom face parte dintr-o structură unificată, știm că individualitatea și valorile fundamentale ale brandurilor Profi și Mega Image vor rămâne nealterate, iar eforturile noastre comune vor genera un impact mai mare și o valoare sporită pentru clienți și pentru toate părțile implicate," a declarat Mihai Spulber, CEO Profi Rom Food.

Mega Image și Profi au împreună o rețea de 2.700 de magazine, cu 40.000 de angajați, deservind milioane de clienți în peste 800 de orașe și localități din România.

Mega Image a vândut 87 de magazine către retailerul român Annabella

În 4 decembrie 2024, Consiliul Concurenței a autorizat cu condiții tranzacția prin care Delhaize „The Lion” Nederland B.V. (Mega Image) preia Profi Rom Food S.R.L.

Printre altele, Mega Image a fost nevoit să cesioneze 87 de magazine din 44 de localități în care activitățile Mega Image și Profi se suprapun și ar putea conduce la reducerea posibilităților de alegere ale consumatorilor, înlăturându-se, astfel, orice posibile îngrijorări ale autorității de concurență. Cele 87 de magazine au fost contractate de retailerul român Annabella.

În plus, Mega Image va permite accesul nerestricționat oricărei părți interesate de închirierea/subînchirierea/achiziționarea unor spații comerciale din anumite zone afectate pentru care entitatea rezultată își va opri activitatea, dacă este cazul. Acțiunea se va realiza prin intermediul unei agenții imobiliare independente de părți, care va oferi spațiul respectiv oricăror părți interesate, indiferent de activitatea comercială derulată de acestea (inclusiv activitate de retail alimentar) și va asigura publicitatea prealabilă a acestui demers.

În același timp, Mega Image va implementa o procedură specială pentru furnizorii relevanți, respectiv acei furnizori care livrează produse în proporție de peste 20% din cifra lor de afaceri către cele două rețele implicate. Astfel, se angajează să nu delisteze/să nu elimine din rețea produsele acestora, decât în anumite condiții clar stabilite, care includ prevederi legale, sau în situația în care produsele devin nerelevante pe piață, cererea pentru acestea scăzând substanțial.

Procedura aferentă tuturor furnizorilor se va aplica pe termen nelimitat, iar cea aferentă furnizorilor relevanți se va aplica pe o perioadă de 2 ani de la finalizarea tranzacției pentru furnizorii care livrează între 20%-30% din cifra de afaceri și 3 ani pentru furnizorii care livrează peste 30% din cifra acestora de afaceri din 2023 sau 2024.

Totodată, Mega Image se angajează să transmită furnizorilor relevanți o estimare a volumelor pe care anticipează că le-ar putea achiziționa de la fiecare, în următoarele 12 luni.

Pentru asigurarea unei protecții suplimentare a furnizorilor relevanți, odată cu implementarea tranzacției, Mega Image trebuie să păstreze condițiile comerciale de care beneficiază aceștia pentru anul 2025.

În acest mod, furnizorii dependenți vor putea să-și reconfigureze activitatea comercială, să caute alte opțiuni pentru comercializarea produselor și să încerce să reducă gradul de dependență.