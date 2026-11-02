Grupul 5 de la Termocentrala Turceni a fost repus în funcțiune după avaria de săptămâna trecută

Grupul energetic nr. 5 de la Termocentrala Turceni, singura unitate aflată în funcțiune în prezent la această termocentrală, a fost repus în paralel cu Sistemul Energetic Național după remedierea avariei care a dus la oprirea sa în urmă cu aproape o săptămână.

Avaria din 27 octombrie nu a fost primul incident de acest tip înregistrat în ultima perioadă Foto: revistabiz.ro

Unitatea a fost oprită din exploatare pe 27 octombrie, în urma unei avarii produse la cazan, în zona pâlniei reci a vaporizatorului.

„Grupul energetic nr. 5 din cadrul SE Turceni a fost repus în paralel cu Sistemul Energetic Naţional în data de 01.11.2026, la ora 04:10, după finalizarea lucrărilor de remediere a avariei apărute la cazan în zona pâlniei reci a vaporizatorului. Grupul a fost retras din exploatare în data de 27.10.2026”, a transmis Complexul Energetic Oltenia, citat de Agerpres.

Avarii repetate la grupul 5

Grupul energetic s-a confruntat cu o serie de opriri accidentale în ultimele luni, inclusiv în august, septembrie și octombrie. Unele dintre acestea au fost provocate de probleme apărute la cazan, inclusiv fisuri și spargeri în zona vaporizatorului.

Pe 5 octombrie, grupul 5 a fost oprit după o avarie similară. Reparațiile au fost finalizate, iar unitatea a fost reconectată la Sistemul Energetic Național pe 9 octombrie.

Grupul se oprise accidental de 13 ori, potrivit informațiilor publicate de Mediafax pe 7 octombrie,

Reprezentanții termocentralei au explicat că uzura instalațiilor și eroziunea provocată în timp de cărbune pot duce la fisurarea cazanului. Grupul urma, de asemenea, să intre într-o perioadă de reparații programate.

Situația termocentralei

Termocentrala Turceni, parte a Complexului Energetic Oltenia, produce energie pe bază de lignit și a trecut în ultimii ani printr-un proces de reducere treptată a capacităților de producție. În prezent, grupul energetic 5 este singura unitate rămasă în funcțiune la Turceni.

La Termocentrala Rovinari, care aparține aceleiași companii, erau operaționale, la începutul lunii octombrie, grupurile energetice 4 și 6, potrivit datelor comunicate de Complexul Energetic Oltenia.

Pentru a asigura resursele necesare Sistemului Energetic Național, Guvernul a decis, în august 2026, menținerea în rezervă operațională a grupului 5 de la Turceni până la finalul primului trimestru al anului 2028. Măsura a fost adoptată în contextul planului de restructurare a sectorului energetic și al necesității păstrării unor capacități disponibile de producție a energiei electrice.