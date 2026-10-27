Termocentrala Turceni se oprește, din nou, în plină criză energetică. O avarie a scos din funcțiune grupul 5

Termocentrala Turceni a fost oprită din nou după o avarie la cazanul grupului energetic 5, singurul grup care mai funcționează la această centrală a Complexului Energetic Oltenia (CEO).

Termocentrala Turceni a fost oprită din nou după o avarie la cazanul grupului energetic 5 Foto: arhivă

Defecțiunea a fost constatată marți dimineață, în jurul orei 5:00, iar grupul a fost oprit aproximativ trei ore mai târziu. Cazanul ar fi cedat din nou în zona vaporizatorului. Reparațiile ar putea fi finalizate până la sfârșitul săptămânii, potrivit surselor citate de presa locală.

Grupul 5 are o putere instalată de 285 MW și este singura capacitate de producție rămasă operațională la Termocentrala Turceni. Oprirea sa înseamnă suspendarea temporară a producției de energie electrică a centralei.

Avarii repetate la grupul 5

Grupul energetic s-a confruntat cu mai multe opriri accidentale în ultimele luni, inclusiv în august, septembrie și octombrie. Unele dintre acestea au fost provocate de probleme apărute la cazan, inclusiv fisuri și spargeri în zona vaporizatorului.

La începutul lunii octombrie, grupul 5 a fost oprit după o avarie similară. Reparațiile au fost finalizate, iar unitatea a fost reconectată la Sistemul Energetic Național pe 9 octombrie.

Potrivit informațiilor publicate de Mediafax pe 7 octombrie, grupul se oprise accidental de 13 ori. Reprezentanții termocentralei au explicat că uzura instalațiilor și eroziunea provocată în timp de cărbune pot duce la fisurarea cazanului. Grupul urma, de asemenea, să intre într-o perioadă de reparații programate.

Celelalte grupuri și situația termocentralei

Termocentrala Turceni face parte din Complexul Energetic Oltenia, companie care produce energie electrică folosind în principal lignit. În cadrul centralei, grupurile energetice au fost retrase treptat din exploatare, iar grupul 5 a rămas singurul funcțional.

La Termocentrala Rovinari, parte a aceleiași companii, au funcționat în această perioadă grupurile 4 și 6, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții CEO la începutul lunii octombrie.

În august 2026, Guvernul a aprobat menținerea temporară în disponibilitate a grupului 5 de la Turceni până la sfârșitul primului trimestru din 2028. Decizia a fost luată în contextul angajamentelor privind restructurarea sectorului energetic și al necesității de a menține capacități de producție disponibile pentru Sistemul Energetic Național.