Revoluția inteligenței artificiale avansează rapid, iar extinderea utilizării noilor tehnologii indică o intensificare a impactului în sectoare precum energia, industria de cipuri și componente, dar și pe piața muncii, arată o analiză dedicată efectelor AI.

Influența inteligenței artificiale asupra pieței muncii este setată să ocupe un rol mai important în spațiul public. Ritmul accelerat al evoluției tehnologice, influențează tot mai mult modul în care sunt transformate munca și societatea. Este de așteptat ca această temă să preocupe tot mai mult atât planul politic, inclusiv în alegerile midterm din SUA anul viitor, cât și societatea în ansamblul său.

Tinerii care își caută un loc de muncă sunt cei mai vulnerabili

Un studiu realizat de cercetători de la Stanford a arătat că rata de angajare a fost cu 13% mai jos pentru tinerii americani cu vârsta între 22 și 25 de ani, în domenii expuse la influența AI de tip generativ, în comparație cu alte grupuri de vârstă din aceleași domenii. Spre exemplu, în iulie anul acesta, erau cu 20% mai puțini dezvoltatori software tineri decât în toamna anului 2022, și cu 11% mai puțini angajați în roluri de tip relații cu clienții.

Deși cererea masivă pentru servicii digitale din timpul pandemiei a jucat probabil un rol, trendul nu poate fi explicat doar în această lumină. Pentru angajații cu vârste între 26 și 30 de ani, rata angajării în dezvoltare software și relații cu clienții a fost relativ stabilă, în timp ce pentru cei de peste 35 de ani a crescut. Diferența cea mai pronunțată pentru inginerii software a fost între cei aflați la jumătatea carierei (41-49 de ani) și cei la început (22-25 de ani), de aproape 30 de puncte procentuale față de momentul lansării ChatGPT. Departajarea este atât de amplă, și cu tendința de a crește în timp, încât ipoteza afectării disproporționate a tinerilor se arată puternic susținută de date.

Rezultatele se bazează pe informații de la un mare procesator de plăți salariale și se aplică chiar și după corectarea unor efecte de distorsiune la nivel de firme individuale. Pentru cei aflați în alte domenii, mai puțin influențate de AI, sau pentru cei cu mai multă experiență, rata de angajare a fost stabilă sau chiar a continuat să crească. O distincție importantă pentru a înțelege care ar putea fi unele dintre soluții: scăderile de forță de muncă apar acolo unde inteligența artificială e utilizată pentru a automatiza, în locul unei augmentări a posibilităților angajaților, punctează analkistul XTB Claudiu Cazacu.

Companiile își restructurează forța de muncă

Anunțurile pentru slujbe entry-level au scăzut cu 35% din ianuarie 2023 până în toamna anului acesta, în SUA. Forma de organizare în companii mari e de asemenea în vizorul transformărilor, cu eliminarea unor poziții de management intermediar, conducând la pierderi de locuri de muncă relativ bine plătite. O aplatizare a structurii organizaționale, inclusiv în companii gigant precum Amazon, a fost deja observată.

Un senator democrat anticipează probleme sociale în viitor, mai ales pentru cei care au plătit prețul ridicat - și în creștere - al educației universitare în SUA. Rata de șomaj pentru cei între 20 și 24 de ani și studii universitare a ajuns la 9,3% în august, față de 7,4% cu doi ani înainte, mult peste rata agregată în SUA de 4,3%. Potrivit lui Mark Warner, în următorii doi-trei ani, până la 25% dintre tinerii absolvenți ar putea îngroșa rândurile celor care solicită ajutoare de șomaj.

Previziunile unuia dintre cei mai cunoscuți cercetători și fondatori din domeniul AI, Dario Amodei de la Anthropic (startup-ul recent evaluat la 350 de miliarde de dolari) sunt și mai severe: pe măsură ce tehnologia se îmbunătățește, 50% din locurile de muncă pentru cei la început de drum ar putea dispărea. Anthropic a anunțat în vară un model care poate alterna sarcinile, efectua cercetări și utiliza agenți care să interacționeze cu alte unelte software, păstrând în același timp memoria acțiunilor sale, pentru o durată de până la 7 ore. Aceasta, fără pauze de masă, cafea, sau discuții cu colegii la distribuitorul de apă, subliniază consultantul de strategie al XTB România.

Revoluția AI are un efect disproporționat asupra celor aflați la începutul carierei. În felul acesta, întregul proces de avansare în carieră este afectat, iar consecințele sunt durabile. Pregătirea noii generații de profesioniști înseamnă prezența în spații comune și interacțiuni numeroase, procese repetitive prin care angajații pot ajunge în timp să dobândească cunoștințele, antrenamentul social și relațiile pentru a deveni seniori capabili. Închiderea pentru unii tineri a porților pentru primul acces în piața muncii înseamnă de fapt eliminarea șanselor unei cariere durabile.

Transformările profunde sunt, într-o anumită măsură, inevitabile. Aceasta nu înseamnă, însă, că a spera că lucrurile vor fi rezolvate de la sine, fără vreo pregătire specială, ar fi o strategie potrivită, sau măcar una cu riscuri acceptabile. Tehnologia nu doar elimină, ci și creează noi tipuri de slujbe.

Pentru unii tineri agili și informați, șansa va sta în descoperirea rapidă a nevoilor nou apărute pe piața muncii, însă efortul lor are nevoie de susținere și organizare, abilități care se dobândesc în timp. Pentru alți angajați experimentați, beneficiile de productivitate și creativitate se vor acumula în timp.

Totodată, structura actuală a pregătirii pentru piața muncii tinde să devină rapid anacronică. Fără o re-evaluare și rescriere rapidă a proceselor de pregătire, a modului de funcționare a universităților, fără crearea unor noi forme de educare, cu răspuns rapid la consecințele tehnologiei, fără comunicarea și înțelegerea noilor direcții, într-un mediu în transformare rapidă, riscul pierderii unor resurse umane tinere și valoroase este în creștere, mai adaugă Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.