search
Duminică, 7 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Generația afectată de revoluția AI. Scădere drastică a joburilor pentru tineri în tech și servicii

0
0
Publicat:

Revoluția inteligenței artificiale avansează rapid, iar extinderea utilizării noilor tehnologii indică o intensificare a impactului în sectoare precum energia, industria de cipuri și componente, dar și pe piața muncii, arată o analiză dedicată efectelor AI.

O tânără privește cu atenție formule dintr-o hologramă
Revoluția AI lovește cel mai puternic în tinerii aflați la început de drum

Influența inteligenței artificiale asupra pieței muncii este setată să ocupe un rol mai important în spațiul public. Ritmul accelerat al evoluției tehnologice, influențează tot mai mult modul în care sunt transformate munca și societatea. Este de așteptat ca această temă să preocupe tot mai mult atât planul politic, inclusiv în alegerile midterm din SUA anul viitor, cât și societatea în ansamblul său.

Tinerii care își caută un loc de muncă sunt cei mai vulnerabili

Un studiu realizat de cercetători de la Stanford a arătat că rata de angajare a fost cu 13% mai jos pentru tinerii americani cu vârsta între 22 și 25 de ani, în domenii expuse la influența AI de tip generativ, în comparație cu alte grupuri de vârstă din aceleași domenii. Spre exemplu, în iulie anul acesta, erau cu 20% mai puțini dezvoltatori software tineri decât în toamna anului 2022, și cu 11% mai puțini angajați în roluri de tip relații cu clienții.

Deși cererea masivă pentru servicii digitale din timpul pandemiei a jucat probabil un rol, trendul nu poate fi explicat doar în această lumină. Pentru angajații cu vârste între 26 și 30 de ani, rata angajării în dezvoltare software și relații cu clienții a fost relativ stabilă, în timp ce pentru cei de peste 35 de ani a crescut. Diferența cea mai pronunțată pentru inginerii software a fost între cei aflați la jumătatea carierei (41-49 de ani) și cei la început (22-25 de ani), de aproape 30 de puncte procentuale față de momentul lansării ChatGPT. Departajarea este atât de amplă, și cu tendința de a crește în timp, încât ipoteza afectării disproporționate a tinerilor se arată puternic susținută de date.

Rezultatele se bazează pe informații de la un mare procesator de plăți salariale și se aplică chiar și după corectarea unor efecte de distorsiune la nivel de firme individuale. Pentru cei aflați în alte domenii, mai puțin influențate de AI, sau pentru cei cu mai multă experiență, rata de angajare a fost stabilă sau chiar a continuat să crească. O distincție importantă pentru a înțelege care ar putea fi unele dintre soluții: scăderile de forță de muncă apar acolo unde inteligența artificială e utilizată pentru a automatiza, în locul unei augmentări a posibilităților angajaților, punctează analkistul XTB Claudiu Cazacu.

Companiile își restructurează forța de muncă

Anunțurile pentru slujbe entry-level au scăzut cu 35% din ianuarie 2023 până în toamna anului acesta, în SUA. Forma de organizare în companii mari e de asemenea în vizorul transformărilor, cu eliminarea unor poziții de management intermediar, conducând la pierderi de locuri de muncă relativ bine plătite. O aplatizare a structurii organizaționale, inclusiv în companii gigant precum Amazon, a fost deja observată.

Citește și: Cum va transforma Inteligența Artificială întreaga lume: mail-urile vor dispărea

Un senator democrat anticipează probleme sociale în viitor, mai ales pentru cei care au plătit prețul ridicat - și în creștere - al educației universitare în SUA. Rata de șomaj pentru cei între 20 și 24 de ani și studii universitare a ajuns la 9,3% în august, față de 7,4% cu doi ani înainte, mult peste rata agregată în SUA de 4,3%. Potrivit lui Mark Warner, în următorii doi-trei ani, până la 25% dintre tinerii absolvenți ar putea îngroșa rândurile celor care solicită ajutoare de șomaj.

Previziunile unuia dintre cei mai cunoscuți cercetători și fondatori din domeniul AI, Dario Amodei de la Anthropic (startup-ul recent evaluat la 350 de miliarde de dolari) sunt și mai severe: pe măsură ce tehnologia se îmbunătățește, 50% din locurile de muncă pentru cei la început de drum ar putea dispărea. Anthropic a anunțat în vară un model care poate alterna sarcinile, efectua cercetări și utiliza agenți care să interacționeze cu alte unelte software, păstrând în același timp memoria acțiunilor sale, pentru o durată de până la 7 ore. Aceasta, fără pauze de masă, cafea, sau discuții cu colegii la distribuitorul de apă, subliniază consultantul de strategie al XTB România.

Revoluția AI are un efect disproporționat asupra celor aflați la începutul carierei. În felul acesta, întregul proces de avansare în carieră este afectat, iar consecințele sunt durabile. Pregătirea noii generații de profesioniști înseamnă prezența în spații comune și interacțiuni numeroase, procese repetitive prin care angajații pot ajunge în timp să dobândească cunoștințele, antrenamentul social și relațiile pentru a deveni seniori capabili. Închiderea pentru unii tineri a porților pentru primul acces în piața muncii înseamnă de fapt eliminarea șanselor unei cariere durabile.

Transformările profunde sunt, într-o anumită măsură, inevitabile. Aceasta nu înseamnă, însă, că a spera că lucrurile vor fi rezolvate de la sine, fără vreo pregătire specială, ar fi o strategie potrivită, sau măcar una cu riscuri acceptabile. Tehnologia nu doar elimină, ci și creează noi tipuri de slujbe.

Pentru unii tineri agili și informați, șansa va sta în descoperirea rapidă a nevoilor nou apărute pe piața muncii, însă efortul lor are nevoie de susținere și organizare, abilități care se dobândesc în timp. Pentru alți angajați experimentați, beneficiile de productivitate și creativitate se vor acumula în timp.

Totodată, structura actuală a pregătirii pentru piața muncii tinde să devină rapid anacronică. Fără o re-evaluare și rescriere rapidă a proceselor de pregătire, a modului de funcționare a universităților, fără crearea unor noi forme de educare, cu răspuns rapid la consecințele tehnologiei, fără comunicarea și înțelegerea noilor direcții, într-un mediu în transformare rapidă, riscul pierderii unor resurse umane tinere și valoroase este în creștere, mai adaugă Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
digi24.ro
image
Ce se întâmplă cu vremea în perioada următoare, după vântul puternic. De luni, temperaturile ”vor atinge până la 14 grade”
stirileprotv.ro
image
Zodiile favorizate de Univers. Acești nativi vor avea parte de noroc și surprize neașteptate de Sărbători
gandul.ro
image
Un șofer din București a lovit un copac și două ambulanțe SMURD
mediafax.ro
image
Gigi Becali, atac fără precedent la Denis Alibec: „E debandadă! Îi dăm amenda maximă”. Patronul FCSB a anunţat jucătorii de pe lista neagră
fanatik.ro
image
Brazii de Crăciun din Danemarca au invadat piețele din București. Cât costă anul acesta?
libertatea.ro
image
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
digi24.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
digisport.ro
image
Apar informații că liderii mondiali sunt deja în alertă: obiectul misterios '3I/ATLAS' pare că emite un puls identic cu cel al unei nave extraterestre
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Respectul faţă de angajaţii statului ar putea deveni obligatoriu prin lege. Ce amenzi riscă cetăţenii nervoşi
observatornews.ro
image
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
cancan.ro
image
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
prosport.ro
image
Regula de 30 de minute la spălat rufe, esențială în decembrie. Ce recomandă specialiștii
playtech.ro
image
Alegeri locale București 2025. Cum arată sondajele pe ultimele săptămâni, cum stau PSD, PNL, AUR și USR
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
”Dezastru” istoric și OUT de la Mondialul de handbal
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, după lovitura dată de Înalta Curte pe pensiile speciale: 'Problemele de procedură nu se mai pun. Să se judece pe fond'
stiripesurse.ro
image
România a fost zguduită de un CUTREMUR, în această dimineață. Unde s-au produs seismul
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Vortexul polar se rupe, ce iarnă aduce de Crăciun şi Revelion. Prognoza actualizată pentru România
romaniatv.net
image
Premierul Ilie Bolojan s-a căsătorit pe ascuns! Gestul, dezvăluit de purtătoarea de cuvânt a Guvernului. Cine este Ioana Bolojan, soția premierului
mediaflux.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri
click.ro
image
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului XX |FOTO
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
Rulada braziliana Sursa foto shutterstock 192814724 jpg
Ruladă braziliană din numai 5 ingrediente
clickpentrufemei.ro
Lansatoare multiple de rachete Katiușa, în timpul Bătăliei de la Stalingrad (foto: Commons: RIA Novosti)
Rachetele Katiușa importate de România populară
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Cine este Cristian Rizea, cel din cauza căruia Dan Capatos ar fi fost dat afară de la Antena Stars. Fostul politician a fost implicat în mai multe scandaluri

OK! Magazine

image
Ce diferență poate face un an! Prințul Louis a devenit un puști atât de cuminte. Moment înduioșător alături de Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă