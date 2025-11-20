search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Adevărul
Inteligența artificială și roboții vor face banii „irelevanți”, susține Musk. „Așa va fi și munca: opțională”

În viziunea lui Elon Musk, în viitor nu vom mai avea nevoie de joburi sau bani, iar sărăcia va dispărea.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Prezent luni la Forumul de Investiții SUA-Arabia Saudită, unde a participat alături de Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, Musk a declarat că banii vor „înceta să mai fie relevanți” datorită inteligenței artificiale, scrie Business Insider.

„Vor exista în continuare limitări legate de resurse, precum energia electrică și materia”, a spus el. „Dar cred că, la un moment dat, moneda devine irelevantă.”

El a făcut trimitere la cărțile scriitorului de science-fiction Iain Banks, autorul seriei Culture (1987–2012), care, în opinia sa, „oferă o imagine despre cum ar putea arăta un viitor pozitiv al inteligenței artificiale”.

Musk a vorbit și despre dispariția muncii în forma actuală, afirmând că aceasta va deveni „opțională”, la fel ca „practicarea sportului sau a unui joc video”.

A comparat viitorul muncii cu grădinăritul. „Este mult mai greu să cultivi legume în propria curte, dar unii oameni încă fac asta pentru că le place”, a spus el. „Așa va fi și munca: opțională.”

În ultimele luni, Musk și-a împărtășit viziunea despre un viitor dominat de AI, inclusiv despre eliminarea sărăciei — un subiect abordat la o întâlnire recentă cu investitorii.

„Oamenii vorbesc adesea despre eradicarea sărăciei, despre oferirea unor servicii medicale extraordinare tuturor”, a spus Musk la evenimentul pentru acționari de la începutul lunii. „Există, de fapt, un singur mod de a realiza asta, iar acela este robotul Optimus.”

Potrivit lui Musk, când inteligența artificială și roboții, precum Optimus de la Tesla, vor elimina complet munca și banii, guvernul ar trebui să acorde un venit universal.

Și nu doar un venit universal de bază, ci un venit universal ridicat, susține el.

„Într-un scenariu favorabil, vom avea un venit universal ridicat”, a explicat Musk. „Oricine va putea avea orice produs sau serviciu își dorește. Însă va exista multă traumă și perturbare pe parcurs.”

