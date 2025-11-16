search
Duminică, 16 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Analiză Șase mari riscuri ar putea influența perspectivele economice la nivel global în 2026

0
0
Publicat:

Ultimele luni ale anului se anunță a fi decisive pentru piețele financiare, având în vedere incertitudinile economice, tensiuni geopolitice și schimbările rapide în tehnologie. Fie că vorbim despre nivelul investițiilor în inteligența artificială, politica monetară a Japoniei și a Rezervei Federale, sau despre diviziunile din Occident, acestea pot reprezenta riscuri pentru piețe în următoarele luni.

Nori negri peste toate continentele pe care sunt desenate grafice bursiere care indică o scădere
6 mari riscuri ar putea influența perspectivele economice la nivel global. Foto arhivă

O analiză realizată de specialiștii XTB România punctează cele mai importante șase riscuri de urmărit până la finalul anului 2025, care ar putea contura perspectivele economice și de investiții în perioada următoare.

1. Preocupări legate de AI

Unul dintre aspectele care vor fi analizate cu atenție în rezultatele trimestriale viitoare se referă la cheltuielile de capital pentru inteligența artificială ale giganților din tehnologie. Orice scădere a investițiilor ar putea fi un eveniment negativ care ar penaliza entitățile din sector și, în consecință, piața. În plus, posibilitatea ca o companie din întregul lanț valoric să “deraieze” sau lansarea de alternative în China care diversifică veniturile ar putea afecta performanța industriei.

2. Datoria corporativă

Politicile anti-imigrație cresc costurile forței de muncă sau reduc productivitatea, în timp ce tarifele exercită presiune asupra marjelor, ceea ce reduce profiturile companiilor. În medie, datoria corporativă a întreprinderilor mici este refinanțată la fiecare cinci ani, ceea ce înseamnă că ne aflăm într-un moment critic. Veniturile mai mici și costurile de finanțare mai mari pot fi o combinație explozivă.

3. Japonia

Acesta ar putea fi cel mai elocvent exemplu al problemelor care ar putea apărea în viitor. Guvernul nu are capacitatea reală de a-și rambursa datoria în mod productiv. Singura modalitate prin care poate plăti este prin tipărirea de bani, ceea ce ar devaloriza drastic yenul și ar crește randamentul obligațiunilor, generând pierderi semnificative pentru deținătorii actuali, cum ar fi asigurătorii sau fondurile de pensii.

Mai mult, după ultima reuniune a Băncii Japoniei, pare probabil ca înainte de sfârșitul anului să asistăm la noi creșteri ale ratei dobânzii, împreună cu o reducere a pozițiilor lor, ceea ce echivalează, de asemenea, cu o politică monetară restrictivă.

Datoria publică a Japoniei a ajuns la 235% din PIB.

4. Rezerva Federală

Posibile creșteri ale inflației ar putea “lega mâinile” instituției conduse de Jerome Powell în lunile următoare. În acest moment, piața atribuie o probabilitate de 95% unei noi reduceri a ratei dobânzii. Cu toate acestea, slăbiciunea dolarului, politicile de imigrare și tarifele ar putea adăuga noi presiuni inflaționiste. De fapt, 72% din componentele IPC (indicele prețurilor de consum) cresc peste ținta Fed, iar aici vorbim despre cea mai mare medie de la vârful anterior din 2022.

5. Diviziuni occidentale

Războiul din Ucraina și conflictul din Gaza au scos la iveală diviziuni în cadrul Occidentului. În timp ce SUA și Europa mențin sprijinul militar și financiar pentru Kiev, oboseala crește din cauza costurilor războiului. În același timp, răspunsul la criza din Orientul Mijlociu generează tensiuni, trei țări din G7 recunoscând Statul Palestina, împotriva poziției SUA.

6. Declinul sectorului bancar european

Sectorul care, alături de apărare, a condus progresele din Europa, s-ar putea să se confrunte acum cu o plafonare.

Sectorul bancar din România este subdimensionat, fiind reprezentat de doar 3 nume din domeniul bancar local: BRD, care înregistrează un avans de aproximativ 16% de la începutul anului, Banca Transilvania, cel mai mare actor de pe piața românească, care crește cu peste 23% de la începutul anului și Patria Bank, care se apreciază cu peste 36% de la începutul acestui an.

Pentru a avea un termen de comparație, indicele BET a înregistrat o apreciere de puțin peste 35% de la începutul anului, în timp ce sectorul bancar european (indicele EURO STOXX Banks) marchează o performanță net superioară de aproape 62% de la începutul anului.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
digi24.ro
image
România, un punct mic pe harta datoriilor publice. SUA și China au jumătate din povara globală de 111 trilioane de dolari
stirileprotv.ro
image
Test de logică | 3 diferențe în 31 de secunde: Le puteți găsi pe toate?
gandul.ro
image
Rogobete: Clinica neautorizată unde a murit fetița – de a cui este răspunderea și ce lipsea din cabinet
mediafax.ro
image
Gigi Becali anunță plecarea lui Mircea Lucescu de la naționala României: ”Atât mai stă”
fanatik.ro
image
Afacerea cu care un fost cioban din Bihor a dat lovitura: conduce una dintre cele mai mari companii din domeniu
libertatea.ro
image
Concedierile de la stat, scandal național. Soluția de compromis vehiculată în Coaliție împarte bugetarii în două tabere
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Prima româncă ajunsă în vârful ierarhiei, în aproape 100 de ani de istorie
digisport.ro
image
Premierul Ilie Bolojan anunță Pachetul 3 de măsuri fiscal-bugetare
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Poliţistul găsit împuşcat în Giurgiu s-ar fi sinucis. Apropiaţii spun că avea datorii şi probleme în dragoste
observatornews.ro
image
El este polițistul din Giurgiu care și-a luat viața! Avea doar 24 de ani. A lăsat și un bilet de adio: ce durere îl măcina
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Cine poate contesta certificatul de moștenitor. Cum se procedează
playtech.ro
image
Mihai Stoica, ultimatum pentru Daniel Bîrligea după un nou gest controversat: „Va sta în tribune până o să-i crească rădăcini! Te ia la mișto Mihăilă, nici atât nu realizezi?”. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
NE-VE-RO-SI-MIL! Ungaria a primit gol în minutul 90+6 și e OUT de la Cupa Mondială! Maghiarii au condus până pe final VIDEO
digisport.ro
image
'O ruşine! Nu mă întrebaţi, pentru că nu răspund nimic': Mircea Lucescu, declarații pline de dezamăgire, după umilința cu Bosnia
stiripesurse.ro
image
Tatăl Sarei aduce noi acuzații clinicii dentare: „Au chemat-o să o omoare. Au vrut să șteargă toate înregistrările”
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
Dan Alexa și Denise Rifai, OFICIAL un cuplu. Nu se mai ascund. Au fost senzația serii la un botez. S-au ținut de mână, au dansat și s-au pupat ca doi adolescenți amorezați!
romaniatv.net
image
Se fac angajări! Salariile trec de 4.000 de lei
mediaflux.ro
image
Imagini revoltătoare la Zenica » Sub ochii Poliției, ultrașii bosniaci au afișat imagini cu români care cerșesc, vând fier sau fură
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Previziunea misticului Baba Vanga pentru 2026. Cât va ajunge să coste aurul în România?
actualitate.net
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum a apărut la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
image
Loredana, apariție de lux la înmormântarea lui Horia Moculescu! Accesoriul de 10.000 de euro care a atras toate privirile
click.ro
Kate și William GettyImages 2212057455 jpg
Noul acasă al Prinților de Wales. Motivul pentru care Prințul William considera fosta lor locuință ca fiind "blestemată"
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Horia Moculescu, condus pe ultimul drum în aplauze și muzică! Nidia, distrusă de durere!

OK! Magazine

image
Noul acasă al Prinților de Wales. Motivul pentru care Prințul William considera fosta lor locuință ca fiind "blestemată"

Click! Pentru femei

image
Pierce Brosnan s-a împăcat cu fiul său după 20 de ani de când rupsese orice legătură cu el

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor